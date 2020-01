21 films de Studio Ghibli à venir sur Netflix à l’international

Nouvelles passionnantes pour les fans de Studio Ghibli, 21 films du célèbre studio d’animation arrivent sur Netflix à l’international. Malheureusement, les 21 films dont la sortie est prévue sur Netflix ne seront pas publiés sur Netflix US, mais nous savons où vous devrez aller pour votre correctif Ghibli.

Le Studio Ghibli est l’un des studios d’animation les plus célèbres et les plus appréciés au monde. Depuis 1984, le studio d’animation très acclamé a sorti un total de 21 films, ce qui rapporte plus d’un milliard de dollars au box-office. De nombreux fans d’animés aujourd’hui ont pu découvrir le monde de l’anime grâce au Studio Ghibli, en particulier pour ceux qui ont grandi à l’époque de Spirited Away et de Howl’s Moving Castle.

Ce sera la première fois dans l’histoire du Studio Ghibli que les 21 films seront disponibles en streaming sur une seule plateforme. Pour Netflix, il s’agit d’une réalisation énorme pour obtenir une licence internationale pour ces films, en particulier avec le niveau d’investissement qui va actuellement dans l’acquisition et la production de plus de contenu d’anime. Malheureusement, les abonnés aux États-Unis, au Canada et au Japon seront absents.

Quand les films de Studio Ghibli arriveront-ils sur Netflix à l’international?

Les différentes plateformes de médias sociaux Netflix et les chaînes YouTube ont commencé à faire leur rapport lorsque le premier lot de titres Studio Ghibli arrive sur Netflix:

La première série de titres Studio Ghibli à venir sur Netflix Internationalement sur 1er février sont:

Château dans le ciel (1986) Mon voisin Totoro (1988) Service de livraison de Kiki (1989) Uniquement hier (1991) Porco Rosso (1992) Ocean Waves (1993) Tales from Earthsea (2006)

La deuxième série de titres Studio Ghibli à venir sur Netflix Internationalement sur 1er mars sont:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) Princess Mononoke (1997) My Neighbors the Yamadas (1999) Spirited Away (2001) The Cat Returns (2002) Arrietty (2010) The Tale of the Princess Kaguya (2013)

La troisième série de titres Studio Ghibli à venir sur Netflix Internationalement sur 1er avril sont:

Pom Poko (1994) Whisper of the Heart (1995) Howl’s Moving Castle (2004) Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) From Up on Poppy Hill (2011) The Wind Rises (2013) When Marnie Was There (2014) Où puis-je regarder des films de Studio Ghibli aux États-Unis?

Les 21 films de la bibliothèque Studio Ghibli seront disponibles en streaming dès la sortie du service de streaming HBO Max. Ce sera la première fois que les 21 films du Studio Ghibli seront disponibles en streaming aux États-Unis.

Quant au Canada, il serait prudent de supposer que Crave recevrait le Studio Ghibli comme une extension de HBO au Canada.

Êtes-vous impatient de voir les films du Studio Ghibli arriver sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!