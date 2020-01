21 janvier: sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 21 janvier de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Zombieland: Double Tap

À travers le chaos comique de la Maison Blanche au cœur du pays, quatre tueurs s’affrontent contre de nouveaux types de zombies évolués et de nouveaux survivants humains.

The Addams Family (scène supprimée exclusive)

Préparez-vous à claquer des doigts! La famille Addams est de retour sur grand écran dans la première comédie animée sur la famille la plus folle du quartier. Drôle, bizarre et tout à fait emblématique, la famille Addams redéfinit ce que signifie être un bon voisin.

Noir et bleu (clip exclusif)

Lorsque sa caméra corporelle a capturé des policiers corrompus tuant des trafiquants de drogue, une recrue doit se battre pour rester en vie afin d’exposer la vérité.

Compte à rebours

Une jeune infirmière télécharge une application qui prétend prédire exactement quand une personne va mourir.

Jay et redémarrage silencieux de Bob

Lorsque Jay et Silent Bob découvrent qu’Hollywood redémarre un vieux film basé sur eux, le jeu continue, alors que le duo désemparé se lance dans une autre mission de cross-country pour arrêter la folie à nouveau!

Le Courrier

Dans ce thriller d’action intense mettant en vedette Gary Oldman et Olga Kurylenko, lauréate d’un Oscar, une femme motocycliste doit combattre les sbires des patrons d’un crime sadique afin de protéger le seul témoin qui peut le faire tomber.

Sprinter

Un adolescent jamaïcain accablé par un père instable et un frère aîné indiscipliné espère qu’une montée fulgurante de l’athlétisme pourra le réunir avec sa mère, qui vit illégalement aux États-Unis depuis plus d’une décennie. Exécutif produit par Jada Pinkett et Will Smith.

Mme Lowry & Son (DVD)

Un portrait de l’artiste L.S. Lowry et sa relation avec sa mère, qui essaie de le dissuader de poursuivre sa passion.

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité (DVD)

Un portrait intime de l’avocat de l’intérêt public de l’Alabama, Bryan Stevenson, fondateur et directeur exécutif de l’initiative Equal Justice.

Jim Allison: Percée (DVD)

L’histoire vraie étonnante d’une quête visionnaire d’un homme chaleureux et têtu pour trouver un remède contre le cancer.

Je te vois (DVD)

Helen Hunt joue dans le thriller psychologique tordant. L’enquêteur principal dans une affaire de personnes disparues a du mal à concilier vie professionnelle et vie familiale. Mais lorsque la famille est mise en danger de mort, une mauvaise vérité sur leur maison est finalement découverte.

Betty Davis – Betty: Ils disent que je suis différent (DVD)

La Funk Queen originale et ancienne épouse de la légende du jazz Miles Davis, a pris la place des Américains dans les années 1970 et a changé à jamais le cours des femmes en musique. Malgré son interdiction et son boycott, elle est devenue la première femme noire à jouer, écrire et gérer elle-même. Puis soudain elle a disparu.

La fusion (DVD)

Un ancien footballeur vedette devenu militant pour la justice sociale est retourné dans sa ville natale, se lie d’amitié avec un jeune cinéaste en herbe qui a récemment perdu son père et est persuadé, malgré l’opposition, d’entraîner l’équipe footy en difficulté de la ville.

Rééditions

La maison au cimetière

Le Dr Norman Boyle accepte une mission de recherche abandonnée par un collègue qui s’est suicidé. Norman découvre que son collègue était devenu absorbé par l’histoire du propriétaire d’origine de la maison, un chirurgien du début du siècle nommé Dr Freudstein qui avait un penchant pour les expériences illégales.

Cimarron

Cimarron est une saga émouvante sur la vie d’un pionnier errant de l’Oklahoma et de sa famille frontalière de 1890 à 1915.

Gregory’s Girl

Une comédie sur un jeune de 16 ans qui passe son premier coup de cœur au lycée… sur la fille qui l’a remplacé dans l’équipe de football sans victoire de l’école.

Le seigneur de guerre

Au XIe siècle, le puissant duc Guillaume de Gand envoie son chevalier le plus fiable, Chrysagon (Charlton Heston), et une troupe de guerriers pour protéger les établissements côtiers normands du pillage et du pillage par des raiders frisons.

Journées d’été avec Coo

Koichi Uehara, un élève de quatrième année vivant dans la banlieue de Tokyo, ramasse un fossile qui ressemble à une grosse pierre. À sa grande surprise, il a ramassé un bébé Kappa (une créature mythique japonaise de l’eau), qui dormait sous terre depuis 300 ans.

Archives David Susskind: Entretien avec Nikita Khrouchtchev (DVD)

Octobre 1960. La guerre froide est à son apogée. Nikita Khrouchtchev a visité les Nations Unies à New York. David Susskind annonce qu’il apparaîtra dans son émission «Open End». La réaction négative de la presse et du public a suivi. Aucun dirigeant soviétique n’avait été interviewé par un Américain, encore moins en direct à la télévision. Ce qui a suivi a été une discussion ouverte et controversée comparant le communisme soviétique au capitalisme américain.

Nouveau sur Digital HD

The Host (clip exclusif)

Robert et Vera essaient de faire ce qui est le mieux pour les gens qu’ils aiment et ceux qu’ils protègent. Mais alors que les personnages luttent pour supprimer leurs démons intérieurs, un cours de destruction émane de secrets cachés qui ne peuvent jamais être échappés.

A Serial Killer’s Guide to Life (clip exclusif)

Lou, une toxicomane d’entraide, se retrouve involontairement dans une série de tueries avec son coach de vie déchaîné, Val.

Ailleurs (clip exclusif)

Toujours en deuil de la mort de sa femme (Kathleen Munroe), Bruno (Aden Young) est désespérément attaché au chalet en bord de mer qu’ils ont construit ensemble. Lorsqu’il est expulsé par ses beaux-parents sans âme, Bruno jure de le récupérer à tout prix. Désespéré d’échapper à l’hébergement gracieux mais névrotique de ses parents (Beau Bridges et Jacki Weaver), et avec l’aide de son meilleur ami habilitant (Ken Jeong), Bruno met en place un plan risqué pour récupérer sa maison. Mais se faire passer pour un bricoleur pour le nouveau locataire intrigant du chalet (Parker Posey) bouleverse sa vie – et ses intentions -.