21 nouveaux films d’horreur, émissions de télévision, jeux vidéo et livres pour vous aider à passer avril!

Jamais peur! Même si l’industrie du divertissement est principalement fermée et que la plupart des films d’horreur que nous avons prévisualisés le mois dernier sont en pause indéfinie, le genre d’horreur ne peut pas être détruit. Le mois de avril regorge de nouveaux films, jeux vidéo, émissions de télévision et autres divertissements effrayants pour occuper tous nos esprits.

Le service de streaming d’horreur Shudder nous lance le 2 avril avec Films maudits, une toute nouvelle série documentaire sur les films d’horreur dont les productions semblent… enfin maudites. Les productions et les conséquences dérangeantes légendaires de films comme Poltergeist, Twilight Zone: The Movie et The Crow ne sont que quelques-uns des films qui sont couverts.

Un jour plus tard, le 3 avril, Hulu lance le dernier épisode de sa série d’anthologie de films d’horreur, Dans le noir: Pooka vit! La présentation du long métrage est une suite de l’épisode 2018 de Nacho Vigalondo Pooka !, et met en vedette Felicia Day et Wil Wheaton alors qu’ils traitent d’un creepypasta qui prend vie. Pooka vit! est du cinéaste Alejandro Brugués, l’auteur / réalisateur de Juan of the Dead.

Si ce n’est pas assez interactif pour vous, le 3 avril verra également le début du Resident Evil 3 refaire! Le jeu vidéo d’horreur classique a été mis à jour pour les consoles modernes et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Vous n’avez pas le temps pour un jeu vidéo, un film ou même une émission de télévision? Le nouveau service de streaming Quibi fait ses débuts ce mois-ci et Murder House Flip est l’un des premiers spectacles disponibles. La série de téléréalité se concentre sur les personnes qui réparent des maisons où, comme vous l’avez deviné, les locataires précédents ont été tués, combinant des éléments de la télévision de bricolage et du vrai crime. Murder House Flip fait ses débuts le 6 avril, deux jours seulement avant le retour de Chasseurs de fantômes sur A&E, si ce n’est pas assez de télé-réalité centrée sur l’horreur pour vous.

De retour dans le royaume des films effrayants, le 10 avril apporte avec lui deux premières d’horreur prometteuses. Fièvre de la mer est un thriller de science-fiction aquatique de l’écrivain / réalisateur Neasa Hardiman, dans lequel Connie Nielsen, Dougray Scott et Hermione Corfield sont non seulement abandonnés, mais affligés d’un parasite dans leur approvisionnement en eau. La nouvelle comédie d’horreur de Marc Meyers Nous invoquons les ténèbres stars Alexandra Daddario et Logan Lerman en tant que fans de musique heavy metal dont l’après-spectacle après la fête tourne horriblement mal. Sea Fever fait ses débuts en numérique et dans les salles de cinéma (s’il en reste encore ouvert), et We Summon the Darkness fait ses débuts en numérique et en VOD.

Si vous êtes un fan de jeux vidéo ET que vous aimez les films, alors “venez ici!” le 12 avril, et découvrez le nouveau film Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion sur Digital. Le premier film coté R basé sur la franchise de jeux vidéo Mortal Kombat raconterait l’histoire du tournoi de combat fatidique du point de vue de Scorpion. Le talent vocal pour le film comprend Joel McHale et Jennifer Carpenter. Si vous préférez attendre les supports physiques, comme beaucoup de gens sont confrontés à des pannes Internet de nos jours, Scorpion’s Revenge fera ses débuts sur Blu-ray / DVD le 28 avril.

Plus d’horreur de Quibi vous attend le 13 avril avec les débuts de 50 États de peur, une nouvelle série d’anthologie qui ramène le réalisateur de The Evil Dead Sam Raimi derrière la caméra. La série explorera des histoires basées sur des légendes urbaines du Colorado, de la Floride, de l’Iowa, du Kansas, du Michigan, du Minnesota, du Missouri, de l’Oregon et de Washington, emmenant les téléspectateurs plus profondément dans les horreurs qui se cachent juste sous la surface de notre pays. Puis, le 14 avril, les joueurs pourront découvrir le nouveau jeu d’horreur psychologique Un jour tu reviendras, par les créateurs de J.U.L.I.A. Parmi les étoiles, un homme à la recherche de sa fille dans les bois mystérieux de son passé.

Et si vous ne savez toujours pas ce que nous faisons dans l’ombre, alors assurez-vous de regarder la première de la deuxième saison de Ce que nous faisons dans l’ombre sur FX le 15 avril.

Deux nouveaux films en streaming débutent le 23 avril, dont 0,0 MHz sur Shudder. Le film co-met en vedette Eun-ji Jung du groupe K-pop Apink, et suit un groupe de jeunes enquêteurs paranormaux amateurs qui tentent de prouver l’existence du surnaturel en utilisant la technologie radio. Plus sur Netflix, le 23 avril apporte avec lui Les plaies de Breslau, un thriller polonais sur un tueur en série qui assassine quelqu’un tous les jours à 18h.

Le 24 avril est une GRANDE journée pour les fans d’horreur! Le dernier drive-in avec Joe Bob Briggs revient à Shudder, avec plus de films d’horreur à regarder en abondance, mais ce n’est pas tout. Le thriller d’horreur 1BR débute sur Digital et VOD ce même jour, et tisse une histoire paranoïaque sur un complexe d’appartements à Hollywood.

Et si vous êtes un joueur, préparez-vous, car le 24 avril apporte le nouveau jeu multijoueur attendu Prédateur: terrains de chasse sur PS4 et PC, ainsi que le thriller extra-atmosphérique Livrez-nous la lune, à propos d’un astronaute chargé de sauver la race humaine!

Mais attendez, il y a plus! Le 26 avril marque le début de la nouvelle série Showtime Penny Dreadful: City of Angels, un spin-off de la série à succès d’horreur Penny Dreadful. Le nouveau spectacle a lieu 40 ans après le spectacle original, à Los Angeles dans les années 1930, où le surnaturel s’entrelace avec l’âge d’or d’Hollywood. Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Rory Kinnear et Nathan Lane co-star.

Qu’y a-t-il avec toutes ces émissions de télévision, films et jeux vidéo! Pourquoi n’ouvrez-vous pas un livre pour changer? Nouvelle anthologie de Stephen King Si elle saigne arrive le 28 avril, et c’est une collection de nouvelles effrayantes appelées Le téléphone de M. Harrigan, La vie de Chuck, Rat et le conte de titre, Si ça saigne!

Le 30 avril est peut-être le dernier jour du mois, mais cela ne signifie pas que l’horreur prend un jour de congé. Shudder débute la deuxième saison de Wolf Creek le 30 avril, et le thriller d’horreur Mensonges dangereux (alias Windfall) fait ses débuts sur Netflix, racontant une histoire effrayante sur le meurtre et l’héritage mystérieux. Jamie Chung partage la vedette avec Cam Gigandet et Elliott Gould.

Restez en sécurité et ayez peur – dans le bon sens – avec toute l’horreur que vous pouvez gérer en avril!