21 Savage fournit une mise à jour sur les symptômes de type coronavirus

21 Savage ne se sent pas bien.



Samedi 21, Savage s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il ne se sentait pas trop bien et a naturellement acheté le sujet du coronavirus dans le mélange. Selon le rappeur, il n’a pas été officiellement diagnostiqué avec la maladie COVID-19 que le virus provoque, mais ceux qui l’entourent sont convaincus qu’il peut être infecté.

“J’ai décomposé mes symptômes que je ressentais et merde. Tout le monde continue de parler du son du coronavirus”, a-t-il révélé dans une histoire Instagram. “Alors je dis, ‘OK, dis moins.’ D’où aurais-je pu recevoir ce coronavirus? Je vais donc réfléchir à mon emploi du temps. D’accord, où je suis allé? D’accord, nous sommes allés au club l’autre soir. “

Selon 21 Savage, il y avait trop de “fuck boys” présents au club qu’il fréquentait. À ses yeux, ils étaient les cibles d’infection les plus plausibles, contrairement à lui.

“Alors je me dis, ce n’est pas possible en enfer que je l’ai attrapé dans le club, parce que je sais que ce n’est pas juste sauté et qu’il est venu directement me taper de la merde”, at-il ajouté. “Parce que c’est comme, putain, qui que ce soit la puissance la plus élevée, bruh, je sais que c’est 60, 70 putain ni – comme dans le club. Je suis venu avec une partie du putain ni – comme. Donc, je sais que c’est un bon quantité de putain de ni – comme dans le club ce soir. Ce n’est pas possible en enfer cette merde fait a sauté tous ces putain de ni – comme et a atterri juste sur moi. ”

Il continue à s’auto-diagnostiquer et note ses symptômes jusqu’à un «rhume des sinus».

