21 Savage rejoint Childish Gambino sur “12.38”: écouter

Le week-end dernier, Childish Gambino est sorti de nulle part et a lancé un nouveau site Web appelé DonaldGoverPresent, qui présentait un album surprise qui a été rapidement retiré et remplacé par un compte à rebours. Laissant les fans confus et dans le noir à propos de son déploiement mystérieux, Gambino a décidé de passer tôt le dimanche matin et de rendre l’album sans titre officiellement disponible sur les services de streaming.

Intitulé 3.15.20, le projet de 12 pistes contient des titres de chansons qui portent le nom de leur horodatage sur l’album, à l’exception de “Algorhythm” et “Time”, ce dernier comportant Ariana Grande. Un autre long métrage de l’album vient du rappeur de l’ATL, 21 Savage, qui apparaît sur la chanson «12:38» avec Kadhja Bonet, que nous mettons en avant pour vous tous ici.

Coproduit par Donald & DJ Dahi, écoutez la nouvelle collaboration et dites-nous ce que vous en pensez. Diffusez le reste de l’album ici.

Paroles de Quotable:

Déposez-le (21), laissez-moi voir si votre butin est mou

Bouche d’or (tiens, tiens), oui, je viens du sud sale

Lumières éteintes (tout droit), l’été, j’ai sorti la glace

Pipes out (On God), tous mes tireurs venaient de Moscou

J’ai une fille à Harvard, je parle correctement quand je l’appelle (21)

Bébé, je suis un baller, ce n’est pas un moyen de te voler (tout droit)

Elle ne veut pas de nouveaux amis, elle essaie juste de lui acheter un nouveau Benz (On God)

Je compte les M, moi et Ben Franklin sacrément proches

– 21 Sauvage

.