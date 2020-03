21,6 millions de téléspectateurs à un moment donné

Président Pedro Sánchez a offert une comparution le samedi 14 mars pour rendre compte des lignes directrices impliquées par “l’état d’alarme”“, causée par la crise sanitaire des coronavirus: le gouvernement devient la seule autorité dans toute l’Espagne, limitant les déplacements et fermant toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles.

Le discours, diffusé entre 20h59 et 21h50 sur 24 canaux au total, a atteint en moyenne 18 millions de téléspectateurs et une part moyenne de 80,9%. Plus de 21,6 millions de personnes ont suivi l’apparition à un moment donné, selon le rapport préparé par Barlovento. Au total, 22,3 millions de personnes ont consommé la télévision au cours de cette période.

Pedro Sánchez, dans son apparence pour décréter “l’état d’alarme”

Si analysé par des chaînes, laSexta était l’option la plus regardée avec 19,3% des actions et 4,2 millions de téléspectateurs. Ensuite, la chaîne publique: La 1 rassemble 17,3% et 3,8 millions, suivie de Telecinco avec 16,1% et 3,5 millions de téléspectateurs. Antena 3 est loin derrière avec 9,7% et 2,1 millions, tandis que la chaîne 24 heures de TVE ferme le top 5 de cette fente avec 4,3% et 948 000 abonnés.

L’apparition de Pedro Sánchez a fait du 14 mars 2020 le samedi avec la plus forte consommation télévisuelle de l’histoire de l’Espagne. En pleine quarantaine, chaque espagnol a consommé en moyenne 316 minutes de télévision hier, le nombre le plus élevé de l’histoire. La moyenne des téléspectateurs de samedi était de 9,7 millions. Cela représente une augmentation de 45% par rapport au samedi précédent, où la moyenne était de 98 minutes par personne et environ 3 millions de moins que l’audience moyenne.

Madrid, en tête

Madrid est la communauté autonome la plus touchée par covid-19, accumulant près de 3000 cas confirmés positifs, la moitié des cas à travers le pays et 133 personnes décédées. Étant donné l’alerte, lLa Communauté de Madrid a également été celle qui a le plus suivi le discours du président avec une part de 87,5, suivie par la Castilla la Mancha (82,5%) et la Communauté de Valence (81,4%).

82% des femmes ont suivi le discours, par 79,6% des hommes. Si l’on analyse le quota moyen par tranche d’âge, les plus de 64 ans ont été les plus attentifs à l’apparition du président: 83,5% de ceux qui ont connecté la télévision regardaient Pedro Sánchez. Ensuite, ceux entre 25 et 44 ans (81%), 45-64 ans (80,9%) et 13-24 ans (79,1%).

