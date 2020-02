25 février Sortie Blu-ray, numérique et DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Frozen II

Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa fait face à un voyage dangereux mais remarquable dans l’inconnu – vers les forêts enchantées et les mers sombres au-delà d’Arendelle, à la recherche de vérités sur le passé.

Couteaux sortis

Lorsque le célèbre romancier criminel Harlan Thrombey est retrouvé mort dans son domaine, le curieux détective Benoit Blanc est mystérieusement engagé pour enquêter. De la famille dysfonctionnelle de Harlan à son personnel dévoué, Blanc parcourt un réseau de harengs rouges et de mensonges égoïstes pour découvrir la vérité derrière la mort prématurée de Harlan.

Couleur hors de l’espace

Après qu’une météorite ait atterri dans la cour avant de leur ferme, Nathan Gardner (Nicolas Cage) et sa famille se retrouvent aux prises avec un organisme extraterrestre mutant qui infecte leur esprit et leur corps, transformant leur vie rurale tranquille en cauchemar vivant.

Les grimpeurs

The Climbers est un récit cinématographique des premiers grimpeurs chinois au sommet du mont Everest. Le périlleux voyage pèse sur les alpinistes, les obligeant à prendre des décisions de vie ou de mort à chaque tournant.

Coin des critères

Trois voyages fantastiques par Karel Zeman

Illusionniste unique sur écran d’argent, le cinéaste tchécoslovaque Karel Zeman a consacré sa carrière à transporter les téléspectateurs vers des mondes au-delà de leur imagination la plus folle. Les combinaisons habiles et époustouflantes de techniques d’action en direct et d’animation dont il a été le pionnier dans les années d’après-guerre lui ont valu des comparaisons avec des légendes telles que Georges Méliès, et un éventail d’adeptes dont Jan Švankmajer, Terry Gilliam et Wes Anderson.

Rééditions

Pet Sematary Two

Antagonisé par les enfants du quartier, Jeff se lie d’amitié avec l’étranger, Drew Gilbert, qui vit dans la peur de son cruel beau-père Gus. Après que Gus ait tiré sur le chien bien-aimé de Drew, les garçons ont enterré le corps dans un endroit censé avoir des pouvoirs de résurrection.

Une trilogie d’appel manqué

Une trilogie emblématique de films d’horreur J arrive sur Blu-ray pour la première fois! Exploitant la même marque de terreur que les films Ring and Grudge, le réalisateur visionnaire Takashi Miike (Audition, Blade of the Immortal) présente une touche moderne et high-tech de ce pilier du folklore japonais, le yurei ou l’esprit vengeur, sous la forme de son propre anti-héros emblématique le terrifiant Mimiko.

La victoire

Sylvester Stallone et Michael Caine jouent dans ce thriller sur les prisonniers de guerre qui, lors d’un match de football organisé à Paris, planifient une évasion audacieuse avec l’aide de l’underground français.

Ça a commencé avec un baiser

Pas de sexe, s’il vous plaît, nous sommes en lune de miel! Après qu’une showgirl et un sergent de l’Air Force se dirigent vers l’autel sur la base d’une bécasse torride, la mariée commence à avoir des doutes. Après tout, le mariage ne peut pas être basé uniquement sur la chimie sexuelle.

Hollywood Horror House

Vic Valance (David Garfield) est un jeune homme énigmatique qui a manipulé son chemin pour travailler dans le manoir en décomposition d’une star de cinéma autrefois prolifique, mais maintenant recluse et alcoolique, nommée Katharine Packard (Miriam Hopkins). Alors que le reste du personnel de la maison se méfie des intentions de Vic, la reine du cinéma vieillissante trouve en lui un compagnon et, elle l’espère, un amant.

XTRO 3: Regardez le ciel

Un groupe de militaires a été rassemblé pour, selon eux, localiser et désarmer les anciens explosifs actifs qui ont été laissés sans surveillance sur un ancien site d’essai de l’armée sur une île isolée. Mais lorsqu’ils arrivent sur l’île déserte, ils découvrent rapidement que quelque chose ne semble pas tout à fait correct dans leur mission.

Massacre de Zombie Island

Un groupe d’Américains, sur ce qu’ils pensaient être des vacances relaxantes et amusantes dans les Caraïbes, se retrouvent rapidement coincés dans la nature sauvage de l’île après la panne de leur bus touristique.

Maman et papa (Fruit interdit: Image d’exploitation d’or, volume 1)

Au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis sa sortie initiale, Mom and Dad de Kroger Babb a atteint un statut cinématographique mythique. C’était un film qui, à l’apogée du Code de production, a non seulement osé aborder les problèmes de maladie vénérienne et de grossesse inattendue, mais a présenté des images graphiques de corps marqués par la syphilis et de multiples vues dégagées de l’accouchement.

Reefer Madness / Sex Madness (Forbidden Fruit: Golden Age Exploitation Picture Volume 2)

Aucun film ne représente mieux le phénomène du film de minuit des années 1970 comme Reefer Madness et Sex Madness: deux classiques du camp qui remuent les doigts qui ont hystériquement averti le public des horreurs de la marijuana et de la syphilis.

Unashamed: A Romance / Elysia (Valley Of The Nude) (Fruit interdit: Exploitation de l’âge d’or, Volume 3)

Dans un renversement inhabituel de la formule d’exploitation habituelle – dans laquelle les scènes de sexe, de violence et de toxicomanie étaient enveloppées dans un avertissement terrible de dégradation morale – le film nudiste a adopté une approche plus positive de son sujet.

Manoir mortel

En route vers un lac, un groupe de jeunes fait une halte imprévue dans un manoir éloigné, apparemment abandonné, où il prévoit de passer la nuit. Mais la propriété est pleine de signes inquiétants – une épave de voiture tachée de sang dans le jardin, des cercueils au sous-sol, des cuirs chevelus dans le placard et des photographies d’une femme belle mais mystérieuse ornant tous les coins de la maison.

La Barraca

Première fois sur Blu-ray produit à partir d’une nouvelle restauration 4K. Ce classique est reconnu comme l’un des 20 meilleurs films mexicains de tous les temps! Dans l’Espagne rurale, une nouvelle famille arrive en ville pour travailler une parcelle (barraca), les citadins sont très hostiles à l’idée qu’un autre travaille la terre qui appartenait autrefois à l’un d’eux.

L’astrologue

L’écrivain / réalisateur James Glickenhaus a fait ses débuts avec ce conte bizarre de détournements de pouvoirs publics, de meurtres sataniques, de chaos zodiacal et d’horreur messianique.

Nuit de sexe ouvert

Jess Franco a écrit et réalisé cet hybride délirant de comédie sexy aux câpres, de suspense à suspense EuroSpy, de noir érotique dur et de choc fétiche dépravé avec une violence entre filles à couper le souffle.

Cris de plaisir

Obscur même par les fans inconditionnels de Jess Franco, il reste le travail le plus audacieux du scénariste / réalisateur légendaire de son œuvre de choc érotique du début des années 80.

Jeux d’esprit

Maxwell Caulfield joue dans ce thriller psychologique tendu du réalisateur Bob Yari sur la bataille familiale pour la survie contre un étranger cruel et intrigant.

El Esqueleto De La Senora Morales AKA Squelette de Mme Morales

Le squelette de Mme Morales (en espagnol: El Esqueleto de la señora Morales) est un film de comédie noire mexicain de 1960 adapté du récit du maître d’horreur Arthur Machen The Islington Mystery du scénariste Luis Alcoriza, collaborateur fréquent de Luis Buñuel.

Steelbook The Hunt for Red October Édition Collector (4K)

Basé sur le best-seller de Tom Clancy, réalisé par John McTiernan (Die Hard) et avec Sean Connery et Alec Baldwin, The Hunt For Red October bouillonne d’excitation high-tech et transpire avec la tension des hommes qui tiennent Doomsday dans leurs mains.

TV sur Blu-ray et DVD

Années et années: Saison un

Suit une famille occupée de Manchester avec leurs vies convergeant sur une nuit cruciale en 2019.