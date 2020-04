25 films et émissions les plus recherchés pour Disney +

Comme nous le savons tous, Disney + est opérationnel chaque semaine avec un nouveau contenu et un vaste catalogue de titres à regarder. Mais, comme nous l’avons signalé, des centaines de titres appartenant à Disney ne sont pas encore disponibles en streaming sur Disney +. J’ai parcouru la liste des titres et en ai sélectionné 25 que j’aimerais voir ajoutés à Disney +.

Pour une divulgation complète, je suis basé aux États-Unis. Ce ne sont donc pas des sélections actuellement disponibles pour les abonnés américains. Je ne sais pas si certains d’entre eux sont disponibles dans d’autres pays. Je ne connais pas l’état actuel des droits de diffusion en continu. Ce ne sont que ceux que j’espère voir ajoutés à l’avenir.

25. LE MUPPET SHOW

L’exposition de variétés populaire mettant en vedette les créations adorables de Jim Henson s’est déroulée de 1976 à 1981. Pour les fans plus âgés des Muppets, ce serait un retour nostalgique. Et pour les plus jeunes fans, ce sera un excellent moyen d’en apprendre davantage sur les débuts de Kermit, Miss Piggy et du gang.

24. MAKE MINE MUSIC

Un classique de Disney’s Wartime Era, “Make Mine Music” est le 8ème long métrage Walt Disney Animated Studios dans le canon sorti en 1946. C’est le seul film entièrement animé de Disney’s Wartime Era non inclus sur Disney + pour le moment. Ce serait une belle conclusion d’une ère importante d’animation Disney.

23. SOUS ENVELOPPES

Le premier film original de Disney Channel, «Under Wraps», prend Halloween. Ce fut le début d’une longue franchise de téléfilms que l’on peut voir sur Disney Channel à ce jour. De nombreux DCOM sont déjà sur Disney + et il ne semble que convenir au tout premier ajouté.

22. PÈRE DE LA MARIÉE (1991)

Un regard classique sur un père se préparant pour le mariage de sa fille, «Father of the Bride» a été produit par Touchstone Pictures, un studio d’action en direct pour les films Disney. Ce remake de 1991 de l’original de 1950 était une sélection populaire pour les familles dans les années 90.

21. ENCINO MAN

Un enfant californien découvre un homme des cavernes gelé enterré sous terre jusqu’à ce que l’homme des cavernes dégèle et doive s’adapter à la vie au 20e siècle. La comédie de 1992, intitulée «California Man» dans d’autres pays, était l’introduction de Brendan Fraser à de nombreux téléspectateurs. Ce n’est pas un appât Oscar, mais c’est un bon moment.

20. MAISON SEULE

Un classique de Noël, «Home Alone» est sûr d’être sur des millions de téléviseurs à l’approche des Fêtes. Il est déjà diffusé sur Freeform dans le cadre des 25 jours de Noël. Ce serait formidable s’il pouvait être ajouté à la gamme de vacances Disney +.

REMARQUE – Ce titre est disponible dans certaines régions

19. L’INCROYABLE HULK

Le deuxième film de l’univers cinématographique Marvel, Edward Norton a pour vedette “The Incredible Hulk” avant d’être remplacé par Mark Ruffalo pour “The Avengers”. Ce film a été réalisé avant l’achat par Disney des studios Marvel et rencontre certains problèmes avec Universal Studios qui détient certains droits sur le personnage. C’est l’un des moins probables à cause de cela, mais je peux rêver que Disney pourrait trouver un accord pour compléter le MCU sur Disney +.

18. MAISON DE SOURIS DE DISNEY

Le dessin animé populaire a duré 3 saisons au début des années 2000 et présente Mickey Mouse et ses amis qui dirigent un club de dîner de théâtre de dessins animés. Il présentait de nombreux courts métrages d’animation à son époque et a aidé à mélanger les nouveaux et les anciens personnages. Cela pourrait être très amusant pour les enfants et leur présenter de nombreux personnages qu’ils n’ont peut-être pas vus auparavant.

17. LES ANGES DANS LE TERRAIN

Un film de sport américain populaire pour les enfants, “Angels in the Outfield” est un moment amusant pour les fans de baseball de tous âges. Il présente un casting de stars comprenant Danny Glover, Tony Danza et Christopher Lloyd et sert de regard populaire sur les futures stars Joseph Gordon-Levitt, Adrian Brody et Matthew McConaughey.

16. MAISON DE VILLAINS DE MICKEY

Ce film de 2002 jette un œil à ce qui se passe lorsque les méchants prennent le contrôle de la Maison de la souris à l’Halloween. Il présente des shorts d’Halloween classiques ainsi que l’histoire de la prise de contrôle des méchants. Il contient des chansons accrocheuses qui s’intégreraient parfaitement à la maison dans n’importe quelle séquence directement sur DVD. C’est un moment amusant pour les enfants.

15. 3 NINJAS

Un classique pour les enfants des années 90 qui aimaient faire semblant d’effectuer des mouvements de karaté tout en jouant, “3 Ninjas” est un film d’action parfait pour les enfants. Tout peut sembler ringard en tant qu’adulte lors de la première visualisation, mais ce serait une belle nostalgie pour certains tout en offrant une comédie d’action drôle pour la prochaine génération.

14. LE SIXIÈME SENS

Ce film de 1999 de Hollywood Pictures fournirait un autre film fantastique pour Halloween quand tout le monde est d’humeur à être effrayé. Il ne présente pas le gore d’autres films d’horreur. Cependant, il faudrait un avertissement similaire à ceux que vous voyez avant certains des films Disney plus anciens.

13. LES CHRONIQUES DE NARNIA: LE VOYAGE DU DAWN TREADOR

C’est le film oublié de la série “Les Chroniques de Narnia” car Fox avait repris la production. Mais, Disney achetant plusieurs propriétés Fox, dont celle-ci, il peut compléter la trilogie (des films terminés) pour tout fan de Narnia. Les deux premiers films de la série, produits par Disney, sont déjà sur Disney +. Pourquoi ne pas ajouter le troisième?

12. LUMIÈRE ET MAGIE INDUSTRIELLES: CRÉER L’IMPOSSIBLE

Ce documentaire examine de plus près les succès d’Industrial Light & Magic, la société chargée de créer les effets spéciaux de «Star Wars», et comment ces succès influencent les films aujourd’hui. Ce serait génial pour tout fan de “Star Wars”.

11. DINOSAURES

Un incontournable de TGIF, cette émission a été diffusée sur ABC de 1991 à 1994. Disney a toujours été génial avec la nostalgie et a déjà un collègue de base TGIF “Boy Meets World” sur Disney +. Rassembler autant d’émissions de cette époque de télévision familiale du vendredi soir serait formidable pour tout enfant des années 90 à revivre et à transmettre à ses enfants.

10. LA MAIN DERRIÈRE LA SOURIS: L’HISTOIRE D’UB IWERKS

Autre documentaire retraçant les succès dont nous jouissons à l’écran aujourd’hui, ce film revient sur la vie d’Ub Iwerks, ancien animateur en chef de Disney. En savoir plus sur ses contributions au studio Disney, notamment en créant la première superstar de la bande dessinée, Mickey Mouse, et en perfectionnant le processus qui fusionne animation et film d’action. C’est un excellent regard sur l’un des autres hommes qui ont fait de Disney ce qu’il est aujourd’hui.

9. JOUET HISTOIRE DE LA TERREUR!

Ce spécial Halloween animé a donné aux fans de “Toy Story” un aperçu de leur vie de jouets préférée entre les événements de “Toy Story 3” et “Toy Story 4”. Il a été publié avant que Disney et Pixar ne commencent à créer “Toy Story 4”. Ce serait génial pour tout fan de “Toy Story” qui veut voir tout ce qui concerne les personnages.

8. HISTOIRE DE JOUET QUE LE TEMPS OUBLIE

Le deuxième des deux spéciaux «Toy Story» réalisés pour ABC, «Toy Story That Time Forgot» jette un coup d’œil aux jouets pendant une date de jeu post-Noël. Un peu comme “Toy Story of Terror!” c’est une belle conclusion de la saga “Toy Story” pour les fans à surveiller.

7. LE GUIDE DU VOYAGEUR DE LA GALAXIE

L’histoire d’un homme sauvé pour l’anéantissement de la Terre qui cherche maintenant dans le cosmos le sens de la vie. C’est un film amusant pour les fans de films de comédie de science-fiction et mérite d’être visionné si vous ne l’avez pas vu.

6. ERNEST SAUVE NOËL

Il y a une pléthore de films de Noël parmi lesquels choisir et de nombreux films d’Ernest également. Mais c’est le meilleur des films d’Ernest et si je devais en choisir un pour mettre sur Disney +, ce serait celui-ci. C’est très amusant et propre, bien qu’un peu ringard.

5. FANTASTIQUE QUATRE (2005)

Un autre film de super-héros mettant en vedette des personnages de Marvel, cette fois produit par Fox. Bien qu’il ne fasse pas partie du MCU, “Fantastic Four” serait un autre ajout à la section Marvel de Disney +. Ce n’est pas le meilleur film de super-héros, mais cela aiderait à compléter la collection Marvel.

REMARQUE – Ce titre est disponible dans certaines régions

4. AMÉLIORATION DE LA MAISON

La célèbre sitcom des années 90 met en vedette la légende de Disney, Tim Allen. Ce fut un énorme succès pour ABC et serait un excellent ajout à Disney +. C’est une autre série classique qui ramènerait les gens à des fins de nostalgie.

3. LE CHIEN SHAGGY (2006)

S’en tenir à Tim Allen et à son héritage Disney, son remake de “The Shaggy Dog” serait un bel ajout à la plateforme. Allen a joué dans de nombreux films populaires de Disney des années 1990 et 2000 et il serait logique que Disney + complète la collection Tim Allen.

2. LES MUPPETS PRENNENT MANHATTAN

Les Muppets sont une franchise Disney populaire et ajouter autant de leurs films au catalogue serait un merveilleux ajout. C’est l’une des rares sorties en salles qui ne sont pas déjà sur Disney +. Pour ceux qui veulent voir les films Muppet par ordre de sortie, c’est un must pour connecter “The Great Muppet Caper” et “The Muppet Christmas Carol”.

1. SPIDER-MAN: HOMECOMING

Tout comme «The Incredible Hulk», Disney va devoir ouvrir le portefeuille pour obtenir celui-ci sur l’application, mais cela vaudra la peine de compléter sa collection MCU. Sony a les droits du film, mais un accord pourrait être conclu pour mettre cela sur Disney +.

Ceci n’est qu’un petit échantillon de la longue liste de titres Disney qui ne sont pas déjà sur Disney +. J’adorerais les voir et bien plus pour que les fans puissent en profiter. Ce n’est pas classé dans un ordre particulier, seulement 25 films et séries que je veux voir ajoutés. Y en a-t-il d’autres que vous aimeriez voir ajoutés à Disney +?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

