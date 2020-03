25 séries en streaming pour animer la quarantaine des coronavirus

Vendredi 13 mars, Pedro Sánchez a officiellement décrété l’état d’alerte dans toute l’Espagne en raison du nombre croissant de personnes infectées par COVID-19.. Un jour plus tard, le président a annoncé des mesures concrètes après un long Conseil des ministres, telles que la fermeture de lieux de loisirs et d’accueil ou la limitation des déplacements de la population, pour éviter de grandes concentrations et, avec lui, l’expansion de virus.

Dans un pays comptant à ce jour quelque 8 000 cas confirmés, dont près de la moitié dans la Communauté de Madrid et 300 décès, ces mesures visent à stopper la propagation d’un virus qui a déjà atteint plus de 140 pays dans le monde. . Afin de rendre les prochains jours de quarantaine plus agréables, Dans FormulaTV, nous collectons quelques séries parmi les nombreuses disponibles qui pourraient aider à raccourcir l’attente, avant lesquelles de multiples activités et initiatives partagées en réseaux ont été développées avec le hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

1 Big Little Lies

Les protagonistes de «Big Little Lies»

Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley sont les actrices qui dirigent le casting principal de ‘Big Little Lies, donnant vie à Madeline, Celeste et Jane, trois mères aux vies apparemment parfaites qui finissent impliquées dans un meurtre. Une production à succès et primée dont les débuts remontent à 2016 et qui est disponible sur HBO. En fait, sa deuxième saison a été créée le 9 juin 2019, avec la signature de Meryl Streep dans le rôle de Mary Louise, la belle-mère de Celeste. À peine quatorze épisodes d’une cinquantaine de minutes qui ont laissé derrière eux une petite (très petite) porte ouverte à une troisième saison.

2 Miroir noir

Miley Cyrus dans la cinquième saison de ‘Black Mirror’

Au milieu d’une situation aussi inhabituelle dans laquelle nous nous trouvons, «Black Mirror» pourrait être une bonne occasion de méditer sur la technologie et comment elle influence nos vies, à la fois pour ceux qui l’ont déjà vu et veulent le revoir, et pour ceux qui n’ont pas encore osé en profiter. Ce britannique est une anthologie de courts chapitres auto-inclusifs qui se déroulent dans un monde futuriste, où les réseaux sociaux et les technologies de pointe sont l’axe principal. Sa première a eu lieu en 2011, via la chaîne britannique Channel 4, et peu de temps après a sauté sur Netflix, où vous pouvez regarder ses cinq saisons, avec 18 épisodes au total, plus un spécial et le film “Black Mirror: Bandersnatch”.

3 Breaking Bad

Aaron Paul et Bryan Cranston dans ‘Breaking Bad’

La série américaine dont la première remonte à janvier 2008 sur le réseau AMC, ‘Breaking Bad’ est considérée comme l’une des fictions les mieux notées de l’histoire. Cette histoire créée par Vince Gilligan se concentre sur Walter White (Bryan Cranston), un professeur de chimie dont la vie est bouleversée lorsqu’il reçoit un diagnostic de cancer du poumon et, pour faire face aux difficultés financières et au soutien de sa famille, il décide d’entrer dans le monde de la drogue. Une histoire puissante qui mérite d’être revécue ou commencée et qui est disponible via Netflix, avec un total de 62 épisodes répartis sur cinq saisons, auxquels la plateforme a ajouté le film ‘El Camino: A Breaking Bad movie’ en octobre 2019.

4 Tchernobyl

Stellan Skarsgård, Emily Watson et Jared Harris dans ‘Tchernobyl’

Minisérie HBO avec un total de cinq épisodes, ‘Tchernobyl’ est une petite fenêtre montrant ce qui s’est passé le 26 avril 1986 en Ukraine, lorsque le réacteur nucléaire de l’usine de Vladimir Ilyanov Lénine dans la ville de Pípat a explosé, provoquant une énorme catastrophe dont les effets sont évidents dans la région même aujourd’hui. Une tournée émotionnelle et choquante de certains des événements qui se sont produits depuis lors, avec certaines licences, qui a été très applaudie depuis sa première en mai 2019, avec des acteurs tels que Stellan Skarsgård ou Jared Harris à la tête de la distribution.

5 Comment j’ai rencontré ta mère

Les cinq protagonistes de «Comment j’ai rencontré ta mère»

Sorti sur CBS en septembre 2005, ‘How I Met Your Mother’ est une comédie américaine qui s’est terminée en 2014. Tout au long de 208 épisodes répartis sur neuf saisons, la série a raconté les aventures et les mésaventures que Ted Mosby (Josh Radnor) a partagées avec ses enfants. avant de rencontrer leur mère, et qu’il a expérimentée avec ses amis Robin (Cobie Smulders), Marshall Eriksen (Jason Segel), Lily Aldrin (Alyson Hannigan) et Barney Stinson (Neil Patrick Harris). Une histoire amusante et divertissante disponible en intégralité sur Netflix et Amazon Prime Video.

6 La jetée

Verónica Sánchez, Álvaro Morte et Irene Arcos, protagonistes d’El embarcadero

Projet conjoint des studios Atresmedia, Vancouver Media et Movistar +, «El embarcadero» raconte l’histoire de Alejandra (Verónica Sánchez) et Verónica (Irene Arcos), dont les destins sont unis quand ils découvrent qu’ils ont partagé leur vie avec le même homme, Óscar (Álvaro Morte), après sa mort subite. Une histoire complète dans laquelle les deux femmes se lancent dans la tâche ardue de trouver la vérité après une relation pleine de mensonges, collectées sur 16 épisodes divisés en deux saisons, dont la première a eu lieu en janvier 2019 et 2020, et Quoi peut être apprécié via Movistar +.

7 Embarquement

Martín Rivas, Elena Furiase, Daniel Retuerta, Ana de Armas, Yon González et Natalia Millán, dans «El internado»

Fin décembre 2019, il a été annoncé qu’Amazon Prime Video avait entamé la préparation du redémarrage de ‘El internado: Laguna negra’ sous le nom de ‘El Internado: Las Cumbres’. Une raison convaincante pour revoir ou commencer à profiter de la mythique série Antena 3 diffusée sur le principal réseau Atresmedia entre 2007 et 2010. Avec un casting dirigé par Martín Rivas, Elena Furiase, Daniel Retuerta, Ana de Armas, Yon González et Blanca Suárez, la production a raconté les événements sombres et mystérieux qui ont eu lieu dans un pensionnat isolé et riche après l’arrivée de Marcos et de sa petite soeur Paula , orphelins à cause d’un accident subi par leurs parents en haute mer, et qui finissent sous la tutelle de Héctor (Luis Merlo), directeur du centre. 71 épisodes répartis sur sept saisons qui sont disponibles sur Amazon Prime Video, ainsi que sur Atresplayer Premium.

8 Elite

Le casting principal de «Elite» dans la troisième saison

En octobre 2018, il a atterri sur Netflix la deuxième série originale que la plateforme développait en Espagne après «The cable girls»: «Elite». La production a ensuite présenté Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) et Christian (Miguel Herrán), trois jeunes qui, grâce à une bourse accordée par l’effondrement du centre dans lequel ils ont étudié, se sont retrouvés à Las Encinas, l’un des les instituts les plus prestigieux d’Espagne. Son arrivée, cependant, ne plaît pas à certains de ses compagnons et finit par tourner complètement leur vie dans ce qui devient un thriller addictif, dont le casting principal grandit, et qui a publié sa troisième saison sur Netflix le 13 mars 2020.

9 Euphorie

Hunter Schafer et Zendaya dans ‘Euphoria’

‘Euphoria’ est une fiction disponible sur HBO qui a fait ses débuts sur la plate-forme en juin 2019, avec Zendaya dans le rôle de Rue Bennet, une jeune femme de la classe moyenne qui revient dans son quartier après avoir surmonté sa toxicomanie.. Là, il rencontre Jules (Hunter Schafer), une fille transsexuelle avec laquelle il finit par partager un lien étroit, tout en se concentrant sur d’autres jeunes de l’environnement de Bennet qui essaient de prospérer au milieu de leurs problèmes. Un drame pour adolescents dépourvu de tabous ou de complexes, soulevant des problèmes autour de la drogue, du sexe, de l’alcool et de l’incertitude personnelle, avec des personnages complexes et variés qui valent la peine d’être appréciés et qui a été renouvelé pour une deuxième saison peu de temps après sa première grâce à son succès.

10 Fleabag

Phoebe Waller-Bridge, protagoniste et créatrice de ‘Fleabag’

Sans aucun doute l’une des séries les plus louées et primées de l’année dernière, ‘Fleabag’ est une comédie dramatique créée et mettant en vedette Phoebe Waller-Bridge disponible sur Amazon Prime Video. Un regard sur l’univers féminin à travers une Londonienne sur le point d’avoir 30 ans, propriétaire d’un café très peu fréquenté dans la capitale britannique. Tout en essayant de surmonter la mort de sa meilleure amie, la protagoniste interagit avec le spectateur en même temps qu’elle montre une vie dans laquelle règne le chaos et qu’elle y a développé un sens de l’humour acide et de l’ironie pour faire face à sa situation le meilleur possible. En vedette dans le 71e édition des Emmy Awards, organisée en 2019, en remportant les prix de la meilleure comédie de l’année et du prix de la meilleure comédienne.

11 Des amis

Les six protagonistes des «amis»

Sans aucun doute l’une des séries les plus réussies et les plus populaires des deux dernières décennies, «Friends» a été créée en septembre 1994, mais a refait surface, grâce principalement aux plateformes de streaming., conquérant un public nouveau et plus jeune après avoir dévasté dans de nombreux pays avec ses dix saisons et 238 épisodes. Mettant en vedette les acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer dans les rôles de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross, la série a recueilli les relations et les expériences de ces six amis comme plus de dix ans d’émission, dont les épisodes sont disponibles sur HBO et Netflix et Amazon Prime Video.

12 Game of Thrones

Les frères Stark dans la huitième saison de «Game of Thrones»

“ Game of Thrones ” a réussi à devenir l’une des séries les plus populaires et primées ces dernières années depuis sa première en 2011. Disponible à regarder dans son intégralité via HBO et avec quelques épisodes également sur Movistar + et fuboTV, cette série née de l’univers créé par George R. R. Martin est un voyage à travers les Sept Royaumes et leurs différents personnages, où les intrigues politiques sont l’axe principal tandis que la menace des autres croît, des créatures surnaturelles qui menacent de tout détruire. Une histoire puissante dans laquelle les côtés sont flous et dont les personnages ne laissent pas indifférents, ce qui pourrait être un grand divertissement à la fois pour ceux qui veulent le revoir et pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le faire.

13 Killing Eve

Jodie Comer et Sandra Oh, protagonistes de ‘Killing Eve’

‘Killing Eve’ est une série de la BBC America qui comprend huit chapitres écrits par Phoebe Waller-Bridge, la créatrice et star de ‘Fleabag’, qui travaille également sur sa production aux côtés de Sally Woodward Gentle (‘Case Closed’) et Lee. Morris («Histoires probables de Neil Gaiman»), qui est déjà une garantie sûre de sa qualité. La fiction suit l’histoire de Eve (Sandra Oh), un agent du MI6, et Villanelle (Jodie Comer), un assassin professionnel, plongé dans une poursuite frénétique et dangereuse tandis qu’une certaine attraction se développe entre eux. Un thriller avec certaines touches sinistres et humour qui a déjà deux saisons, disponibles sur HBO, à rejoindre par la troisième le 26 avril. Le site RTVE propose également quelques épisodes après la première de cette production dans La 1 le 11 mars.

14 The Paper House

Les protagonistes de «La Casa de Papel» dans la troisième saison

Le succès de «La Casa de Papel» depuis son passage à Netflix s’est propagé dans le monde entier, à tel point qu’il réalise le premier Emmy international du meilleur drame pour une série espagnole et suppose même que les créateurs de fiction ajoutent de nouveaux épisodes après avoir conclu l’histoire du professeur (Álvaro Morte) et de son équipe de voleurs avec deux premières saisons, diffusée sur Antena 3 en 2017. Le 19 juillet 2019, la plateforme de streaming a ajouté huit épisodes supplémentaires qui ont continué de remporter un grand succès international et seront désormais rejoints par huit nouveaux chapitres dans un trimestre, dont les débuts sont prévus pour le 3 avril. Une raison de plus que bonne pour revoir l’histoire de les voleurs les plus célèbres de ces dernières années dans leur incursion pour voler la Monnaie nationale et les timbresou commencez à en profiter avant la première de la saison prochaine.

15 Outlander

Sam Heughan et Caitriona Balfe, acteurs principaux de ‘Outlander’

Sorti en 2014 sur le réseau Starz, ‘Outlander’ est une série avec une certaine touche de fantaisie, basée sur la saga éponyme de l’écrivain Diana Gabaldon. Il raconte l’histoire de Claire (Caitriona Balfe), une infirmière mariée qui a survécu dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir voyagé par inadvertance en Écosse au XVIIIe siècle, elle finit par tomber amoureuse de Jamie (Sam Heughan) malgré qu’elle continue d’aimer son mari. Le couple est le principal protagoniste, alors qu’ils parcourent les paysages et les lieux de l’Écosse tout en essayant de changer l’histoire en leur faveur et leurs aventures atteignent les États-Unis. Une intrigue chargée non seulement de romance, mais aussi d’action, d’humour et d’intrigue, qui compte déjà cinq saisons, après la première de la dernière le 16 février. Un total de 65 épisodes disponibles sur Movistar + et fuboTV, tandis que Netflix a les trois premières saisons de son catalogue.

16 Paquita Salas

Belén Cuesta et Brays Efe dans ‘Paquita Salas’

Les débuts de ‘Paquita Salas’ ont eu lieu en juillet 2016 via Flooxer, quelques années avant que la fiction passez à Netflix, où ses trois saisons sont disponibles, la dernière sortie fin juin 2019. La comédie créée par Javier Calvo et Javier Ambrossi raconte l’histoire de Paquita (Brays Efe), un représentant embourbé dans une séquence de défaites après un succès des années 90, surtout lorsque Macarena García, son actrice la plus connue, décide de l’abandonner. Une histoire pleine d’humour et de tendresse tandis que la gérante est à la recherche d’un nouveau talent avec sa petite équipe, ce qui pourrait être un grand divertissement tant pour ceux qui l’ont déjà apprécié que pour ceux qui l’ont encore en attente.

17 Peaky Blinders

Joe Cole, Cillian Murphy et Paul Anderson dans ‘Peaky Blinders’

“ Peaky Blinders ” est un drame historique britannique qui a fait ses débuts en 2013 sur BBC Two avant de passer à BBC One en 2019. Il contient l’histoire d’une famille de gangsters établie à Birmingham, dont les affaires autour du jeu illégal décollent après la Première Guerre mondiale. Avec le retour des troublés Thomas (Cillian Murphy), John (Joe Cole) et Arthur (Paul Anderson), le premier prend les rênes de l’entreprise dans sa grande expansion alors qu’ils éliminent les ennemis de leur chemin. Une histoire chargée d’émotions qui promet d’ajouter une nouvelle et une sixième saison fin 2020 ou début 2021 et qui accumule jusqu’à 30 épisodes, tous disponibles sur Netflix, tandis qu’Amazon Prime Video a quatre de ses cinq saisons.

18 Skam Espagne

Les cinq protagonistes de «Skam Spain»

Remake de la fiction norvégienne “Skam”, ‘Skam Espagne raconte les expériences d’un groupe de cinq amis au cours de leurs dernières années de lycée. Une production qui se concentre sur les problèmes actuels à travers les yeux de divers adolescents, tels que l’homophobie, la xénophobie ou les relations toxiques. De plus, cette série, comme l’original et les remakes qui ont été réalisés dans différents pays, a la particularité que ses personnages “se déplacent” dans la vie réelle lors de la diffusion de la série, à la fois à travers des publications sur leurs comptes Instagram comme à la sortie des clips qui composent chaque épisode à l’heure où les événements qui se racontent “arrivent”. Un total de 31 épisodes répartis en trois saisons, chacun avec un protagoniste, tous sur Movistar +. À eux s’ajoutera la quatrième et dernière saison le 9 avril avec le personnage d’Amira (Hajar Brown) comme épicentre des intrigues.

19 Des choses plus étranges

Certains membres de la distribution principale de «Stranger Things» dans sa troisième saison

«Stranger Things» est devenu l’une des séries les plus réussies de Netflix depuis son arrivée sur la plate-forme à la mi-juillet 2016. Avec des stars comme Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin dans le casting, la fiction est pleine d’action et de mystère dans une histoire qui commence par la disparition de Will Byers. Au milieu de la recherche de leur ami, Dustin, Mike et Lucas rencontrent Once, une fille avec télékinésie avec laquelle ils seront impliqués dans une dimension parallèle et sombre pleine de dangers. Une fiction avec une dose de mystère, d’humour et d’hommages aux années 80 à travers 25 épisodes qui peuvent devenir un bon divertissement pour ces jours, même pour ceux qui l’ont déjà vu: sa quatrième saison est déjà confirmée et, en fait, le premier teaser a été publié, avec une première prévue, pour le moment, fin 2020.

20 La théorie du Big Bang

Les protagonistes de «The Big Bang Theory»

L’émission de “ The Big Bang Theory ” s’est terminée en mai 2019 après douze ans sur CBS. L’histoire mettant en vedette Sheldon Cooper (Jim Parsons), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) et compagnie a réussi à ajouter jusqu’à 276 épisodes répartis en douze saisons., avec lequel l’équipe a réussi à recueillir un grand nombre de followers. La comédie amusante et divertissante, qui montre les relations particulières qui se développent entre les deux scientifiques et leurs amis, ainsi qu’avec le reste des gens autour d’eux, peut être apprécié sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO, un bon moyen d’animer votre séjour chez vous, aussi bien pour ceux qui l’ont suivi à l’époque que pour ceux qui veulent en profiter.

21 La couronne

La famille royale britannique dans la troisième saison de ‘The Crown’

Sorti en 2016, ‘The Crown’ raconte l’histoire de la famille royale britannique, principalement du point de vue de la reine Elizabeth II d’Angleterre, à travers différentes périodes et épisodes notables de l’histoire du pays. Avec quelques licences concernant la réalité, la production a obtenu un bon accueil auprès du public tout au long de ses trois saisons. Le dernier d’entre eux a été créé sur Netflix en novembre 2019., avec des signatures dans sa distribution comme Olivia Colman pour le rôle d’Isabelle, Tobias Menzies dans celui de Prince Felipe ou Helena Bonham Carter en tant que princesse Margarita. Une histoire puissante, avec des hauts et des bas, qui parvient à attirer et à éveiller l’intérêt, et qui a sa fin confirmée dans sa cinquième saison.

22 Le sorceleur

Henry Cavill joue Geralt dans «The Witcher»

La série originale de Netflix “ The Witcher ” raconte l’histoire du sorcier Geralt de Rivia (Henry Cavill), un chasseur de monstres solitaire, alors qu’il se retrouve impliqué dans des problèmes qui finissent par créer une sorte de lien étroit et mystique avec Ciri (Freya Allan), la jeune princesse de Cintra, tandis que le sorcier tente de clarifier sa relation avec l’enchanteresse Yennefer (Anya Chalotra). Enveloppée dans le vaste univers plein de magie et de monstres créé par l’écrivain Andrzej Sapkowski, la première saison propose un total de huit épisodes qui suivent les aventures du sorcier, parfois accompagnés de l’insolent Jaskier (Joey Batey), qui De nouveaux épisodes seront ajoutés dans une deuxième saison confirmée après que la fiction est devenue la première la plus regardée de l’histoire de Netflix.

23 C’est nous

Chrissy Metz et Chris Sullivan dans «This Is Us»

En septembre 2016, NBC a été diffusé pour la première fois ‘This Is Us’, fiction qui mélange la comédie et le drame et traverse la vie d’un groupe de personnes dont la vie est intimement liée. La production, conçue pour montrer des personnages qui se connectent avec le public, comprend des intrigues pleines d’amour ou de trahison tandis que ses protagonistes font face à des situations difficiles. Une fiction qui a un casting composé de Mandy Moore, Sterling K. Brown (‘American Crime Story’), Milo Ventimiglia (‘Heroes’), Justin Hartley (‘Smallville’), Chrissy Metz, Chris Sullivan ou Ron Cephas Jones, parmi d’autres, et qui a obtenu plusieurs reconnaissances et nominations sur quatre saisons, dont la dernière a été créée en septembre 2019. La fiction étant assurée jusqu’à la sixième saison, ‘This Is Us’ a ses trois premières saisons disponibles via Amazon Prime Video, tandis que Movistar +, Sky et Vodafone TV incluent une saison dans leur catalogue.

24 Vikings

Les enfants de Ragnar dans la cinquième saison de «Vikings»

Vikings est une série canadienne qui a commencé à être diffusée en mars 2013 sur le réseau History. Après sept ans à l’antenne après les voyages des Vikings dans leurs conquêtes, depuis qu’il a commencé avec le guerrier Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) comme protagoniste, la série a ajouté six saisons, avec un total de 78 épisodes. En fait, le dernier est sorti en décembre 2019, avec un total de neuf épisodes, mettant avec eux la fin de la fiction après de multiples conflits, batailles, conquêtes et défaites autour de la famille du célèbre guerrier viking Ragnar . Il peut être pleinement apprécié sur Netflix, tandis qu’Amazon Prime Video et Movistar ont trois saisons et, Vodafone TV, avec un. La fiction a attiré un large public au fil des ans, sur un palmarès réussi qui a encouragé ses créateurs à développer le spin-off «Vikings: Valhalla».

25 Westworld

Dolores, protagoniste de Westworld ‘, dans la troisième saison

L’une des séries les plus applaudies de HBO, «Westworld» se déroule dans un parc d’attractions futuriste, réalisé par le docteur Robert Ford, auquel de nombreux curieux assistent en échange d’argent pour faire ce qu’ils veulent avec les hôtes, l’intelligence artificielle qui l’habite, qui commence à éveiller leur propre conscience. Diffusé par HBO depuis octobre 2016, La série compte deux saisons et 20 épisodes au total, auxquels s’ajoute une troisième saison sur la plateforme de streaming depuis le 15 mars.. Huit nouveaux épisodes qui arrivent près de deux ans après la fin de leur saison précédente, diffusés en juin 2018, et auxquels des acteurs comme Vincent Cassel ou Aaron Paul se sont joints. Une bonne raison pour les fans de profiter de l’occasion pour revoir les premières saisons avant de rejoindre les nouveaux chapitres, ou ceux qui l’ont en attente sont encouragés à le regarder.

