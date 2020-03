28 semaines plus tard, Star dit qu’elle aimerait faire une suite

La pandémie de coronavirus en cours a vu les gens développer un intérêt soudain à la fois pour les films post-apocalyptiques et les histoires centrées sur les épidémies virales, avec Contagion de Steven Soberbergh qui a vu une énorme reprise des téléspectateurs malgré sa sortie il y a une décennie, tandis que l’horreur prévisible inévitable à Corona Zombies devrait sortir en vidéo dans quelques semaines.

Danny Boyle est l’un des films les plus populaires de ces dernières années qui a réussi à combiner les aspects viraux et zombies. 28 jours plus tard, qui a obtenu des critiques solides et a gagné plus de 80 millions de dollars dans le monde en 2002 avec un budget minuscule. La suite 28 semaines plus tard ne s’est pas aussi bien déroulée au box-office, mais les deux films ont trouvé suffisamment de fans que parler d’un troisième opus n’a jamais vraiment disparu au cours de la dernière décennie, en particulier avec le suivi se terminant sur un cliffhanger.

Il y a eu quelques fois où le projet semblait enfin pouvoir se concrétiser, seulement pour que les choses partent rapidement en fumée, mais la star de 28 semaines plus tard, Imogen Poots, a maintenant admis qu’elle aimerait faire partie de 28 mois Plus tard, si le trio parvient à s’échapper de l’enfer du développement et à faire le sprint zombie vers le grand écran.

“Oh, c’est une idée tellement intéressante à laquelle réfléchir. C’est bizarre… Mais oui, absolument. Je veux dire, l’équipe derrière ça… Je veux que le réalisateur Juan Carlos Fresnadillo fasse un peu plus de travail. Il est tellement exceptionnel. Mais oui, j’adore ce film. »

Une partie de la raison pour laquelle Days et Weeks ont si bien fonctionné est qu’ils ont raconté des histoires humaines dans le contexte de l’apocalypse zombie en attente, où de nombreux autres films similaires ont tendance à se concentrer davantage sur l’action ou le sang. Treize ans se sont écoulés depuis 28 semaines plus tard, mais il a été rapporté qu’un autre film pourrait encore être en route et pour l’instant, nous allons croiser les doigts.