29 jours de terreur: 16 nouveaux films d’horreur, émissions de télévision et jeux vidéo sortis en février!

février peut être le mois le plus court de l’année, mais vous ne le connaissez jamais de tous les films d’horreur, émissions et jeux vidéo qui ont été emballés au cours des quatre prochaines semaines.

Votre mois de cauchemars commence dans le domaine interactif. L’aube de la peur Première le 3 février, exclusivement sur la PlayStation 4, et vous met aux commandes d’un homme qui retourne dans sa maison d’enfance, pour y trouver des horreurs. Le jeu a été décrit comme un retour aux époques antérieures du jeu d’horreur, comme le Resident Evil original. Ou, si vous voulez juste faire exploser des zombies nazis, vous pouvez attendre le 4 février et obtenir Zombie Army 4: Dead War pour PS4, Xbox One et / ou PC.

Sur le front du streaming, le 6 février apporte avec lui Les chiens ne portent pas de pantalons, une nouvelle exclusivité Shudder sur un homme qui perd sa femme dans un accident mortel et forme une nouvelle relation avec une dominatrice. Puis, le 7 février, Shudder fait ses débuts Horror Noire: Uncut série de podcasts, comprenant des interviews prolongées du documentaire acclamé, et Hulu lance le dernier épisode de leur Dans le noir série de films d’horreur mensuels sur le thème des fêtes. La dernière, Maggie Levin’s Ma Valentine, raconte l’histoire d’une chanteuse pop dont l’ex-petit ami et manager lui vole ses chansons et son personnage et les confie à un autre artiste. Cela ne se passera pas bien pour eux.

Et bien sûr, le 7 février apporte avec lui la nouvelle série Netflix Locke & Key, l’adaptation tant attendue de la série télévisée de Joe Hill et de la série de bandes dessinées primée de Gabriel Rodriguez sur les frères et sœurs qui emménagent dans une maison avec trois clés qui modifient la réalité.

Sur le plan théâtral, vous trouverez Le chalet et Viens voir papa dans les salles le 7 février. Le Lodge met en vedette Riley Keough dans le rôle d’une femme piégée dans une maison pendant un blizzard avec ses deux nouveaux beaux-enfants, lorsque les démons de son passé reviennent les hanter. Come to Daddy met en vedette Elijah Wood en tant qu’homme qui se rend dans une cabane isolée pour renouer avec son père éloigné, pour se retrouver dans un cauchemar inattendu.

La Saint-Valentin est pour les amoureux, mais certains amoureux aiment vraiment les films d’horreur. Alors ils voudront probablement vérifier L’île fantastique de Blumhouse, une nouvelle interprétation de la série télévisée classique sur une station où vos fantasmes deviennent littéralement réalité. La nouvelle version de film effrayant de Fantasy Island met en vedette Lucy Hale, Maggie Q, Michael Rooker et Michael Peña, et est offerte par le réalisateur Jeff Wadlow (Blumhouse’s Truth or Dare). Ou, si vous cherchez quelque chose de moins tropical, vous pouvez également vous rendre au théâtre pour voir VFW, mettant en vedette Stephen Lang, William Sadler et Martin Kove alors que le Vietnam se bat contre un gang de jeunes punks violents.

Mais attendez! Il y a plus! Le 20 février, Netflix lance la nouvelle série Spectros, sur des adolescents qui sont accidentellement entraînés dans une guerre entre des fantômes japonais et des sorcières brésiliennes. Le même jour, Shudder lance le nouveau film Jessica Forever, sur une femme qui se bat pour sa vie dans un monde futur plein de dangereux mécréants.

Au cinéma, le 21 février amène avec lui Brahms: le garçon II, la suite de l’horreur inattendue a frappé The Boy, qui trouve Katie Holmes protégeant son enfant de l’influence sinistre d’une poupée apparemment hantée. Puis dans True Fiction, une jeune femme obtient un emploi pour son auteur préféré, mais découvre qu’il a besoin d’elle pour participer à une expérience psychologique.

Hé, avez-vous déjà entendu parler de cette série Les morts qui marchent? Apparemment, c’est un gros problème. Il revient à AMC le 23 février et promet d’être plein de controverses et de zombies.

Et enfin, les monstres universels sont redémarrés (à nouveau) avec une nouvelle interprétation de L’homme invisible, écrit et réalisé par Leigh Whannell (Upgrade), et mettant en vedette Elisabeth Moss comme une femme qui hérite de la maison de son ex violent, pour découvrir qu’il pourrait encore y vivre.

Flippant, hein?