2e génération Wu, les enfants du clan Wu-Tang, reviennent avec “New Generation”

À la fin de l’année dernière, les vrais enfants du Wu-Tang Clan se sont réunis pour former leur équipage Wu de 2e génération. Ensemble, l’ensemble se compose du fils de U-God, iNTeLL, du fils de Method Man, PXWER, du fils de Ghostface Killah, SUN GOD, et du fils de feu Old Dirty Bastard, Young Dirty Bastard.

“En grandissant, j’ai toujours eu la mentalité de” je suis qui je suis, mon père est qui il est “,” a déclaré iNTeLL à SILive.com à l’époque. “Nous sommes tous les prochains à recevoir” Wu-Tang est pour toujours “mais en même temps, nous avons tous notre propre son unique et nous sommes prêts à le partager ensemble.”

Dans le même souffle, l’équipage est officiellement arrivé avec son premier “7.O.D.” Maintenant que la nouvelle année bat son plein, la 2e génération Wu revient avec sa deuxième sortie via “New Generation”. Cette fois-ci, YDB et SUN GOD se replient alors qu’iNTeLL et PXWER traversent la production sombre du beatmaker YODI.

“J’ai rencontré YODI [through] le «Gram et il a tellement apprécié mon métier, qu’il enverrait des packs de rythme chaque semaine», explique iNTell à HipHopDX. “Il fait partie d’une poignée de super-producteurs avec qui je travaille depuis des années mais que je n’ai pas encore rencontrés en personne. Après avoir entendu ce rythme dans une pile d’autres rythmes dope, je savais que celui-ci était spécial s’il attrapait mon oreille. »

Paroles Quotable

Je reste dessus, je m’en vais

Grand cerveau, je sais tout

Ne jamais suivre le protocole

Un poète qui coule, l’huile moteur

