3 classiques latino-américains à lire en quarantaine

L’Amérique latine et les pays qui la composent sont fascinants, notamment par leur histoire naturelle, culturelle, politique et sociale. La région est composée de une énorme quantité de ressources naturelles qui couvrent tous les climats, la végétation et une grande quantité d’espèces animales. Il a toujours été décrit comme exotique. Inutile de dire que l’histoire et la culture dans lesquelles il est construit avec d’innombrables peuples, langues et rites étudiées à ce jour.

CAvec la politique, depuis la colonisation, les choses ont été différentes et beaucoup plus compliquées. L’Amérique latine s’est construite sur la base des libertés acquises par la violence. Cet élément a fait que l’art de la région se consacre, dans une large mesure, à dénoncer les faits qui affectent la population mais pas nécessairement avec des œuvres directes et une langue qui ne se prête pas à l’interprétation, mais avec métaphores, histoires, fictions et réalités qui en font l’une des plus riches de l’histoire de la littérature mondiale.

Pour se souvenir de la grande littérature latino-américaine, Nous vous laissons une petite liste de trois auteurs d’Amérique latine – dont Amparo Dávila décédé le 18 avril 2020 – et l’une de ses œuvres qui, ensemble, ont marqué un avant et un après la façon dont il est écrit dans les pays latins:

Musique concrète

Amparo Dávila

Mexique

Amparo Dávila, originaire de Zacatecas, est l’une des auteurs féminines les plus remarquables du pays du XXe siècle. Avec Rosario Castellanos, bien qu’à des points différents, on pourrait dire qu’ils ont défini la place des femmes dans la littérature, un monde dirigé par les hommes. Le travail de Dávila, produit depuis la fin des années 1950, est le produit d’influences claires de grands noms tels que Franz Kafka, mais celui d’Edgar Allan Poe est plus évident, non pas pour se distinguer précisément dans le genre, mais pour le sinistre des détails qui composent leurs histoires.

Musique concrète recueillir plusieurs histoires Bien qu’ils n’aient pas été les plus remarquables de leur histoire, ils représentent un moyen d’entrer dans leur monde. “Arthur Smith” sur le sans importance l’homme est l’un des meilleurs sans négliger “Matilde Espejo”. Mais le travail qui se termine avec tout est · “L’enterrement”, car il présente tous les éléments fantastiques qui construisent un monde basé sur la finitude de l’humain quand le protagoniste (c’était l’un des éléments les plus clairs de son travail, la présence de la femme) se découvre au-delà de la vie dans une fin qui surprend tout le monde.



Fiction

Jorge Luis Borges

Argentine

Jorge Luis Borges est l’un des auteurs les plus reconnus non seulement de l’Argentine et de l’Amérique latine, mais de la littérature universelle. Son génie a dépassé son travail pour devenir l’une des figures de l’art qui a le plus influencé et influencé la culture en Amérique latine. Il possède une vaste œuvre littéraire qui explore le roman, la poésie et les nouvelles, ces dernières avec une attention particulière. L’une de ses plus grandes compilations d’histoires courtes est Fictions.

Ici de grandes œuvres comme “La bibliothèque de Babel” et “Trois versions de Judas”, entre autres. Mais celui qui se démarque le plus, peut-être en raison de sa complexité et de sa narration subtile, est “Les ruines circulaires” d’un homme qui rêve d’un autre homme, de ses voies, de son monde, de ses rites. Cependant, il découvre finalement que, comme son fils rêvé, il est le produit de quelque chose de plus grand, d’un rêve qui transcende également l’espace et le temps..



Les imprécations

Manuel Scorza

Pérou

Comme nous l’avons mentionné, la littérature latino-américaine s’est caractérisée par devenir, au-delà d’une expression artistique de la beauté, un moyen de dénoncer les processus sociaux, politiques et économiques qui ont défini la région au cours du XXe siècle.. Le Pérou n’était pas l’exception avec de grandes plumes au service de gens comme Manuel Scorza, poète, romancier et homme politique qui dans ses œuvres, il s’est battu pour les droits des plus vulnérables, en particulier des autochtones, dirigeant ainsi la poésie indigène du pays qui a réussi à atteindre d’autres pays tels que Rosario Castellanos au Mexique, pour n’en citer qu’un des plus importants.

L’une de ses œuvres les plus connues s’intitule Les imprécations avec une série de poèmes qui définissent son travail de poète social. L’un des plus importants est “Amérique, je ne peux pas écrire ton nom sans mourir” non seulement pour parler des problèmes au Pérou, mais aussi de tous les moments qui définissent l’Amérique latine. Il fait référence aux symboles caractéristiques de pays tels que le couguar, mais il parle également sans métaphores de la violence qui a “libéré” les pays des anciens régimes pour qu’ils entrent dans d’autres.