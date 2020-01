3 conseils de «The Pioneer Woman» Ree Drummond qui vous faciliteront la vie

Les fans adorent “The

Ree Drummond, star de Pioneer Woman, pour ses repas simples et ses conseils utiles. Ici

sont trois conseils de la star de Food Network qui vous faciliteront la vie.

1. Utilisez du citron et du savon pour garder les planches à découper propres

Ree Drummond et Daphne Oz | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Dans le numéro de printemps de l’année dernière du magazine «The Pioneer Woman»,

Drummond a révélé comment elle garde ses planches à découper d’une propreté éclatante. dans le

Dans la section questions et réponses du magazine, une lectrice a dit avoir remarqué que Drummond utilise

des planches à découper en bois souvent, et elle se demandait comment la star de la télévision

garder les planches propres.

Drummond dit que ses armes secrètes sont des objets que vous avez probablement

dans votre cuisine en ce moment — citron et savon. “C’est assez simple: je les lave juste

dans de l’eau chaude savonneuse. Parfois, je coupe un citron en deux et je le frotte sur le

surface, laissez-le reposer pendant quelques minutes et rincez-le, pour garder les odeurs

de s’installer », a déclaré Drummond.

2. Préparez une soupe à 7 boîtes lorsque vous êtes trop fatigué pour cuisiner

Robin Roberts et Ree Drummond | Fred Lee / Walt Disney Television via .

Dans le numéro de vacances 2019 de «The Pioneer Woman», un lecteur

a demandé à Drummond si elle pouvait recommander une recette de dîner qui l’aiderait

préparer un repas sans avoir à faire face à un gros gâchis par la suite. «Quelle facilité

recette de dîner recommandez-vous pour une maman qui est trop fatiguée pour cuisiner un gros repas

et nettoyer un gros gâchis? », a demandé le lecteur.

Drummond a donné au lecteur une excellente solution à son dilemme.

Voici ce que la star de Food Network a suggéré pour ces soirées où vous aussi

fatigué de cuisiner et de redouter de laver un tas de vaisselle:

Cela ressemble à une dérobade, mais vous ne pouvez pas battre ma soupe aux 7 canettes les soirs où vous ne voulez pas faire de gros dégâts ou faire beaucoup d’efforts. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir les boîtes et de les jeter dans le pot. Les résultats sont magiques!

3. Congeler les restes de produits de boulangerie

Robin Roberts et Ree Drummond | Donna Svennevik / Walt Disney Television via .

Comment Drummond conserve-t-il les restes de pâtisseries et de friandises?

L’année dernière, dans le numéro des Fêtes de Drummond, elle a répondu à une question

sa méthode de stockage des aliments. Drummond a répondu avec humour en disant que les bonbons ne

vraiment durer aussi longtemps dans la maison Drummond:

Je ne suis pas très douée pour conserver les friandises – elles se mangent assez rapidement dans notre maison! Je ne stocke jamais de bonbons faits maison, car ils sont tout simplement trop délicieux, mais des choses comme les biscuits, les brioches à la cannelle et autres pâtisseries molles se congèlent bien. Je les congèle généralement dans leur état fini, emballés dans une pellicule plastique puis dans du papier d’aluminium.

