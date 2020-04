3 événements astronomiques qui vous impressionneront pendant la quarantaine

Au cours des mois d’avril et mai, vous pouvez profiter de ces événements

Ces mois n’ont été faciles pour personne dans le monde. Alors que la pandémie de coronavirus continue de sévir sur la planète, beaucoup ne savent pas combien de temps nous resterons ainsi et ce qui suivra pour tout le monde.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, grâce au fait que le ciel est un peu plus clair Nous pourrons voir de grands spectacles dans le ciel qui auront lieu entre les mois d’avril et mai.

La lune

Entre le 7 et le 8 avril, vous pourrez voir la super lune rose où elle paraîtra plus grande et plus lumineuse que ce que vous pouvez voir régulièrement. Le 14, vous verrez une lune décroissante, le 23 la nouvelle lune et le 30, nous aurons le premier trimestre.

Pluie d’étoiles

Une comète découverte en 1862 a détaché plusieurs aérolytes de sa structure que l’on peut voir pour les nuits des 22 et 23 avril. Si la météo de votre ville le permet, ne manquez pas ce spectacle.

Atlas Kite

Il a été récemment découvert que la comète Atlas était en route vers la Terre et devenait de plus en plus brillante lorsqu’elle a été vue à l’approche de la planète fin mai.

Tous ces événements sont visibles depuis n’importe quelle fenêtre de votre maison, sur votre terrasse ou toit. Partagez cette note pour que tout le monde soit attentif au paradis et oubliez un peu le coronavirus.

