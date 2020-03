3 mars: sorties Blu-ray, numériques et DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Queen & Slim

Lors d’un premier rendez-vous, un homme noir et une femme noire sont arrêtés pour une infraction mineure. La situation prend une tournure dramatique lorsque l’homme tue accidentellement le policier.

Eaux sombres

Inspiré d’une histoire vraie, un avocat (Mark Ruffalo) découvre un sombre secret reliant un nombre croissant de décès inexpliqués à l’une des plus grandes sociétés du monde.

Ne Zha

Le succès international, Ne Zha, raconte l’histoire d’un jeune garçon destiné à détruire le monde. Il doit se battre pour choisir entre le bien et le mal afin de briser les chaînes du destin et de devenir le héros qu’il veut désespérément être.

Les Furies (DVD)

Kayla et sa meilleure amie sont enlevées et muettes au milieu de nulle part. Avec cinq autres filles, elles deviennent des participantes réticentes à un jeu dangereux – un jeu qui ne peut avoir qu’un seul gagnant.

2 tombes dans le désert (DVD) (clip exclusif)

Quand Eric se réveille, attaché et bâillonné dans le coffre d’une camionnette, il est immédiatement clair qu’il a été kidnappé. Cependant, il découvre rapidement qu’il est accompagné d’une jeune femme, Blake, un autre otage. Aucun d’eux ne peut se rappeler comment ils se sont retrouvés dans cette situation désastreuse, et ensemble, ils essaient désespérément d’obtenir toute l’aide qu’ils peuvent.

Rééditions

Collection Maya Deren

Maya Deren est l’une des cinéastes expérimentales américaines les plus importantes de tous les temps et Kino Classics et Re: Voir sont fiers de présenter de nouvelles restaurations 2K de son travail essentiel.

Kansas City

À Kansas City, un jeune homme vole un joueur et est pris en otage par un mystérieux propriétaire de boîte de nuit. En réponse, la femme de l’homme kidnappe une mondaine qu’elle essaie d’échanger contre son mari.

La bête et l’épée magique

Dans ce film, nous obtenons pour la première fois une histoire d’origine sur la façon dont la malédiction Daninsky a commencé au 10ème siècle. Nous passons ensuite au Japon du XVIe siècle où Daninsky a voyagé à la recherche d’un remède à son affliction.

Cargaison dangereuse

Dans cet exemple sauvage et rarement vu du cinéma d’exploitation grec, Deborah Shelton – ancienne Miss USA et star de la télévision DALLAS – joue la femme du capitaine d’un navire dont le navire est repris par des pirates.

Nouveau sur Digital HD

Holly Slept Over (clip exclusif)

Cette comédie non conventionnelle suit les difficultés relationnelles d’un couple marié essayant de concevoir, leurs amis qui ont perdu leur étincelle, et la tension qui s’ensuit lorsqu’un ancien colocataire collégial reste pour le week-end.

Final Kill

Billy Zane, Randy Couture et Ed Morrone jouent dans ce thriller bourré d’action sur un mercenaire engagé pour protéger un couple caché en Amérique centrale contre une famille de criminels impitoyable.

Le gang est de retour (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan) mais le jeu a changé. En retournant à Jumanji pour sauver l’un des leurs, ils découvrent que rien n’est comme ils l’attendent. Les joueurs devront affronter des parties inconnues et inexplorées, des déserts arides aux montagnes enneigées, afin d’échapper au jeu le plus dangereux du monde.

TV sur Blu-ray et DVD

Titans: la deuxième saison complète

Cette série dramatique en direct qui suit un groupe de jeunes super-héros qui seront bientôt recrutés dans tous les coins de l’univers DC.

CMA Awards en direct

Depuis plus de 50 ans, les CMA Awards mettent en lumière les meilleurs interprètes de la musique préférée des États-Unis, capturant les chansons et les artistes qui ont fourni une bande originale de nos vies. Cette collection vous présente les temps forts de 2008 à 2015 avec les étoiles les plus brillantes du pays.