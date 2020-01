3 moments inoubliables pour les retrouvailles de la saison 4 de “ Real Housewives of Dallas ”

The Real Housewives of Dallas Season 4 a pris fin avec une finale divertissante pour couronner le tout. Andy Cohen a abordé tout: du manque de nourriture de LeeAnne Locken à ses commentaires racistes et l’a appelée chaque fois qu’elle a fait une affirmation invérifiable.

Il y avait aussi des points hilarants, notamment le commentaire de la société de Dallas de Kameron Westcott et des gorgées occasionnelles de Brandi Redmond dans un flacon. Voici les trois moments les plus inoubliables.

D’Andra Simmons, Kary Brittingham, Brandi Redmond, Kameron Westcott, LeeAnne Locken, Stephanie Hollman | Peter Larsen

LeeAnne Locken donne le doigt du milieu à Kary Brittingham

Lorsque les dames ont commencé à discuter de l’habitude de LeeAnne Locken de remonter son passé traumatisant, Kary Brittingham a essayé d’expliquer qu’elle avait seulement essayé de mieux connaître la créatrice de la robe Infinity.

Cependant, Locken se sentait attaqué et pensait que Brittingham essayait de lui dire de «se remettre» de son passé parce que la native de Guadalajara avait également une enfance difficile.

Les dames ont commencé à se disputer sur leurs points de vue, et Brittingham a insisté sur le fait que Locken n’a jamais essayé de la connaître et a accusé la femme de 52 ans de tout faire pour des raisons égoïstes.

Locken a évoqué son travail caritatif précédent pour démystifier la théorie, et Brittingham l’a réitérée en lui demandant combien elle a donné et voulait voir des preuves.

Le créateur de Infinity Dress a répondu à la nouvelle femme au foyer en lui tirant l’oiseau avec un sourire narquois sur le visage.

Brandi Redmond a accusé Rich Emberlin de la mettre mal à l’aise

Pendant le mariage de Locken, les téléspectateurs ont été pris au dépourvu par les commentaires que son mari, Rich Emberlin, a faits à certains des autres maris. Il a décrit à quel point il avait trouvé une femme attirante et avait flirté avec un autre travailleur lors du mariage.

Lors de la réunion, Andy Cohen a interrogé Locken sur ses remarques, et elle l’a balayé dans le cadre de son sens de l’humour. Brandi Redmond a pris la parole et a admis qu’elle «se sentirait irrespectueuse et énervée» si cela lui arrivait.

Elle a ensuite révélé qu’Emberlin l’avait mise mal à l’aise auparavant en lui touchant le bras et en gémissant ainsi qu’en «vérifiant» ses fesses lors de leur fête de fiançailles.

Locken a répondu en appelant le mari d’Andra Simmons, Jeremy Lock, pour avoir également fait des commentaires inappropriés. Cependant, Cohen a déclaré que Lock n’avait jamais fait ces remarques car elles auraient été prises dans son microphone.

Moment «gelé» de Kameron Westcott et Stephanie Hollman

Dans un épisode de la saison 4 de Real Housewives of Dallas, Kameron Westcott et Stephanie Hollman se sont disputés après que la mère de deux enfants ait qualifié leur amitié de «superficielle».

Westcott a fait irruption hors du restaurant avant que Hollman exprime pleinement ce qu’elle ressentait. Pendant les retrouvailles, Cohen a demandé à Westcott pourquoi le commentaire l’avait blessée, et la native de Californie a expliqué qu’elle avait l’impression que cela signifiait qu’elle n’avait pas de substance et était une “blonde stupide”.

Kam qouting surgelé est tellement drôle !! Comme vous le savez, elle travaillait sur cette ligne dans le miroir depuis des semaines. Omg puis stephanie disant “laisse tomber”. Classique #RHOD pic.twitter.com/1znkrJPCRF

– Pettymess_689 (@ Pettymess6) 2 janvier 2020

Hollman a essayé de clarifier sa déclaration, mais Westcott a changé de sujet pour son mari, Travis, en l’appelant une “élitiste”. Le natif de Californie a expliqué que cela faisait particulièrement mal parce qu’elle “lui avait fait un bon mot” dans un country club.

De plus, Westcott a appelé la mère de deux enfants pour l’avoir qualifiée de «intimidatrice» dans une interview et a cité le film d’animation Frozen, en disant: «On ne peut pas faire confiance aux faux.» Hollman est revenu tout de suite chez le natif de Californie et lui a conseillé de “Lâchez prise, comme l’a dit Elsa.”