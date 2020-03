3 piqûres aléatoires de «The Pioneer Woman» Ree Drummond

Êtes-vous à la recherche d’un remontant? Ne cherchez pas plus loin que The

Pionnière star de la femme Ree

Blog de Drummond. Voici quelques réflexions aléatoires qu’elle a partagées avec ses lecteurs.

Ree Drummond et Ladd Drummond aiment avoir une saine compétition

Quand Drummond et son mari, Ladd, construisaient The

Boarding House, elle s’est assurée de tenir ses fans au courant du projet. Un intéressant

fait, elle a mentionné sur le blog The Pioneer Woman

est qu’elle et Ladd aiment se faire concurrence:

Je ne suis pas sûr de vous avoir dit que Marlboro Man et moi nous occupons de différentes chambres de l’hôtel, mais c’est comme ça que nous aimons faire les choses: essayez de vous surpasser comme nous l’avons fait avec notre concours de salle de bain dans notre bureau il y a quelques années. Les chambres de la pension ont des noms comme The Tack Room, The Ranch Room, The Emerald Room (devinez de quelle chambre celle-ci est?!?), Et The Butterfly Room (idem. Ha), et c’est une tuile que je suis en utilisant dans l’une des salles de bains. C’est concret et je l’adore.

Ree Drummond limite ses visites de livres de cuisine à un ou deux jours par semaine

Chaque fois que Drummond sort un nouveau livre, elle prend généralement le temps de voyager à travers le pays et de promouvoir son travail. Cependant, elle a mentionné sur son blog qu’elle n’aime pas passer plus de deux jours par semaine en tournée.

Drummond a déclaré à ses fans qu’elle préférait limiter son temps libre afin qu’elle puisse rester près de chez elle et prendre soin de sa famille. “Je suis en train de faire un petit tour de livres de cuisine”, a déclaré Drummond.

«J’ai structuré ma visite du livre de cuisine de manière à ne partir qu’un ou deux jours par semaine pendant la visite, pour les raisons suivantes: j’ai des adolescents, j’ai un mari, j’ai des chiens, j’ai un attachement à ma maison , J’ai du fumier de vache dans ma cour (pas pertinent pour cette discussion, mais je pensais juste le mentionner), j’ai des adolescents, j’ai un mari, j’ai des chiens, etc. »

Ree Drummond dit qu’elle remercie Dieu pour chaque personne qui croise son chemin lors des dédicaces

Comme si Drummond ne pouvait pas être plus douce, elle le fait à nouveau lorsqu’elle révèle à ses lecteurs de blog qu’elle remercie Dieu pour chaque personne qu’elle rencontre lors de ses séances de dédicaces. La star de Food Network dit qu’elle chérit les gens gentils qui croisent son chemin pendant ces événements:

Je suis tellement reconnaissant pour les opportunités que j’ai de voyager et de rencontrer tant de personnes merveilleusement gentilles lors de mes séances de dédicaces. C’est quelque chose que je chéris et apprécie, et après chaque signature de livre, je remercie Dieu pour chaque personne qui a croisé mon chemin! Et puis rentrer à la maison… c’est une bénédiction qui lui est propre. Juste pouvoir reprendre une routine, expirer, ne pas me brosser les cheveux (ha)… j’adore!

