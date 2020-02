3 raisons de revoir la série

Le 21 février et le lendemain, il y avait un réseau social

soirée tendance sur Twitter. Pourquoi? Les fans sont descendus dans les rues en ligne – et dans certains

cas un espace de convention – pour célébrer l’anniversaire

de la bien-aimée Avatar de Nickelodeon: la dernière série Airbender.

Une merveille animée louée pour sa riche narration, le spectacle

première sur le réseau en 2005 et a duré jusqu’en 2008. Telle était son tirage au sort

plusieurs générations dans une famille seraient collées à l’écran pour regarder le voyage

de l’avatar de 12 ans Aang, ses amis qui plient les éléments et les leçons glanées

de grandir, de dysfonctionnement familial et de guerre.

Cela fait vraiment 15 ans que la série pour enfants créée par Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino a été lancée pour la première fois sur Nick, mais son impact et sa présence ne se sont pas atténués.

Si vous n’êtes pas familier avec The Last Airbender ou si cela fait quelques années que vous n’avez pas été fasciné par son caractère génial, voici quelques raisons de le regarder maintenant.

«Avatar: le dernier maître de l’air» | NickRewind / YouTube

Votre perspective a probablement changé après 15 ans

Ceux d’entre vous qui ont absorbé ATLA quand vous étiez enfants ont sans aucun doute apprécié l’animation, l’humour, l’action et la chaleur de l’histoire, mais qu’en est-il de certaines de ses dynamiques les plus complexes?

Il y avait la guerre, les querelles familiales, les conflits intérieurs (il suffit de regarder la lutte d’Aang), la mort, la romance, la douleur et les thèmes spirituels qui peuvent ou non avoir coulé très jeune.

De nombreux fans ont revu la série à l’âge adulte et en ont trouvé

les scènes et les intrigues doivent être intenses, émotionnelles et émouvantes. Les amitiés, contradictoires

les relations et les liens familiaux dans ATLA sont liés et avec le

action, donner des leçons quotidiennes. Découvrez-le comme un adulte!

“Avatar: The Last Airbender” est une série primée avec

un casting talentueux et une grande écriture

Parfois, il est normal de se vanter des réalisations d’une émission de télévision. le

l’animation, les chansons, le doublage, les scénarios et les capacités de flexion cool ont tous contribué

au tirage de la série. Pendant son passage à la télévision, Avatar: The Last

Airbender a remporté un Emmy, un Kids’s Choice Award et un Peabody estimé

Prix.

De plus, l’équipe derrière ATLA a créé un

récit réfléchi et convaincant qui a emprunté des éléments à divers

systèmes d’arts spirituels et martiaux. Comme mentionné dans la vidéo ci-dessous, chaque flexion

le style a été inspiré par une pratique différente comme le Tai Chi, Baguazhang, ou

Shaolin Kung Fu.

Et qu’en est-il des acteurs derrière les voix? Certains

les talents incluent Mark Hamill, Mae Whitman, Dante Basco, Jason Isaacs et Zach

Tyler Eisen.

C’est la préparation de la série live-action

Vous n’avez pas besoin d’être membre détenteur de cartes du fandom pour Avatar: The Last Airbender ou The Legend of Korra pour être excité pour une incarnation en direct de la série originale.

Konietzko et DiMartino devraient donner vie aux personnages et aux Quatre Nations pour Netflix basé sur la première version.

Une série «Avatar: The Last Airbender» repensée et en direct arrive sur Netflix!

(ᴄᴏɴᴄᴇᴘᴛ ᴀʀᴛ ʙʏ Jᴏʜɴ Sᴛᴀᴜʙ) pic.twitter.com/YsMoE4UguV

– Voir la suite (@seewhatsnext) 18 septembre 2018

Mais si vous voulez un rafraîchissement (ou une introduction) quand il s’agit

à la quête meurtrière de domination d’Aang, Appa, Katara et Fire Lord Ozai,

alors c’est une bonne idée de passer un peu de temps à revoir la version animée.

En 2018, lorsque le redémarrage de Netflix a été annoncé pour la première fois, The

Hollywood Reporter a noté que Konietzko et DiMartino prévoyaient d’honorer le

original:

“Nous avons hâte de réaliser le monde d’Aang aussi cinématographiquement que nous l’avons toujours imaginé et avec une distribution culturellement appropriée, non blanchie à la chaux. C’est une chance unique de s’appuyer sur l’excellent travail de chacun sur la série animée originale et d’approfondir encore plus les personnages, l’histoire, l’action et la construction du monde. Netflix est entièrement dédié à manifester notre vision de ce récit, et nous sommes extrêmement reconnaissants de travailler en partenariat avec eux. “

La série est censée entrer dans

production au début de 2020 et air quelque temps plus tard cette année.