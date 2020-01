30 ans plus tard: une rétrospective d’horreur théâtrale de 1990

Les années 90 sont largement considérées comme la pire décennie de l’horreur, mais en 1990, l’esprit des années 80 était encore bien vivant. Les superproductions à gros budget étaient toujours à la mode, mais la popularité continue des magnétoscopes signifiait que les visionnages à domicile pourraient être tout aussi réussis, inspirant ainsi les cinéastes et les studios indépendants à publier des options plus petites.

Cela, ajouté au fait qu’il était encore trop tôt pour se forger sa propre identité, signifiait que 1990 était partout dans la carte des offres d’horreur. Des suites d’horreur notables, des fonctionnalités de créature supérieures et des entrées audacieuses d’horreur originale; 1990 a été accessible à tous les goûts en matière de cuisine de genre. 1990 pourrait également être l’année de Brad Dourif, qui est apparu dans quatre sorties théâtrales de genres différents seulement.

Par ordre de sortie, ces films d’horreur sortis en salles ont tous 30 ans cette année.

Henry: Portrait d’un tueur en série

Surprise! Ce film d’horreur pourrait être techniquement un enfant des années 80, mais ce n’est qu’en 1990 qu’il a finalement reçu une sortie théâtrale limitée le 5 janvier. Réalisé par John McNaughton et mettant en vedette Michael Rooker en tant que Henry éponyme, ce film est sans faille dans sa représentation. d’un tueur en série commettant une série de meurtres sans souci ni arrière-pensée. C’est déchirant et graveleux, et cela a établi une nouvelle norme pour les thrillers de cet acabit.

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III

Sorti le 12 janvier, cette suite a marqué la première entrée de la franchise non dirigée par Tobe Hooper. Il a également marqué le film le moins rentable de la franchise (à l’époque), à ​​la fois un échec critique et commercial. En ce qui concerne l’intrigue, la troisième entrée a opté pour une approche plus simple de slasher, mettant en vedette de nouveaux personnages qui se battent pour leur vie contre Leatherface et de nouveaux membres du clan Sawyer. Recherchez Caroline Williams dans un petit camée en tant que dernière fille Stretch, Viggo Mortensen en tant que maniaque Tex Sawyer et Ken Foree en tant que formidable héros Benny.

Mort cérébrale

Ça y est, le film qui a probablement fait rebaptiser Braindead de Peter Jackson en tant que Dead Alive aux États-Unis. Avec Bill Pullman et Bill Paxton, c’est l’homme contre la machine dans cet ambitieux esprit. L’intrigue suit Pullman en tant que Dr Martin, qui s’est enrôlé pour extraire des informations vitales de l’esprit d’un patient mental, mais se retrouve pris dans un cauchemar d’entreprise dans le processus. Des horreurs psychologiques s’ensuivent dans cette production de Corman, sortie le 19 janvier.

Tremblements

Comédie d’horreur aux proportions massives, Tremors a conquis la critique par son charme, son humour et son travail de créature cool. Entre les habitants de Perfection, Nevada, dirigés par Val McKee de Kevin Bacon et Earl Bass de Fred Ward, et les Graboids immédiatement mémorables, Tremors a lancé une franchise en cours. Sorti le 19 janvier, où ce n’était qu’un modeste succès au mieux, il a finalement trouvé son public sur la vidéo domestique.

Nightbreed

Écrit et réalisé par Clive Barker, basé sur son roman Cabal, Nightbreed oppose le Boone troublé (Craig Sheffer) à son psychothérapeute Dr. Decker (David Cronenberg), un tueur en série à la recherche d’un type d’automne dans ses meurtres. Au milieu se trouvent les habitants monstrueux de Madian, un paradis mythique pour les inhumains. Bien qu’il n’ait pas connu de succès commercial lors de sa sortie en février, Nightbreed a reçu des jeux vidéo et des bandes dessinées, et allait finalement recevoir une restauration du Cut Barker du réalisateur, toujours prévu.

Les sorcières

Il est tout à fait approprié qu’une nouvelle adaptation du roman de dark fantasy de Roald Dahl arrive dans les salles cette année, exactement 30 ans après la sortie du réalisateur Nicolas Roeg (Don’s Look Now). L’histoire voit un petit garçon faire équipe avec sa grand-mère pour déjouer un groupe de sorcières après avoir été transformé en souris, avec Anjelica Huston dans une performance emblématique en tant que Grand High Witch. De nombreux cauchemars d’enfance ont été inculqués par les sorcières dans ce film d’horreur de la passerelle.

Combustion spontanée

Sam (Brad Dourif) découvre qu’il a une pyrokinésie à la suite d’expériences de bombes atomiques effectuées sur ses parents avant sa naissance. Il peut le contrôler, mais le pouvoir s’accompagne d’effets secondaires désagréables. Ce fut un flop commercial sérieux pour l’écrivain / réalisateur Tobe Hooper, à la suite de son contrat désastreux de trois images avec Cannon Films. En d’autres termes, les années 90 n’étaient pas vraiment gentilles avec Hooper, et l’échec théâtral de ce film a donné le ton.

Le premier pouvoir

Le détective Russell Logan (Lou Diamond Phillips) fait équipe avec un médium (Tracy Griffith) pour éliminer le tueur de Pentagramme (Jeff Kober). Lorsque le tueur est exécuté, il se voit accorder des pouvoirs démoniaques pour se venger. Les critiques détestaient ce thriller néo-noir satanique lors de sa sortie en avril, bien qu’il ait réussi malgré tout.

Le gardien

Un jeune couple engage une nounou pour s’occuper de leur nouveau-né, ignorant qu’elle est vraiment une druide avec un penchant pour sacrifier des bébés à un arbre maléfique. Basé sur un roman intitulé The Nanny, sur une nounou arrachant un bébé, bien sûr, Universal Pictures aurait poussé vers une inclinaison plus surnaturelle une fois que le réalisateur William Friedkin (The Exorcist) serait entré à bord. L’ancien réalisateur? Ce serait Sam Raimi, qui a quitté le projet pour diriger Darkman à la place.

Tales from the Darkside: The Movie

Après quatre saisons, la série d’anthologie Tales from the Darkside est enfin arrivée sur grand écran. Réalisé par l’expert en anthologie John Harrison (Creepshow), rien de moins. Un modeste succès lors de sa sortie en salles en mai, cette anthologie tisse trois contes avec un film qui présente Deborah Harry comme une sorcière cherchant à préparer son paperboy pour le dîner. Avec un casting empilé et des segments solides tout autour, Tales from the Darkside: The Movie a fait la fierté de la série et de l’anthologie.

Déf par tentation

Écrit, réalisé, produit et interprété par James Bond III, Def by Temptation oppose une succube maléfique à un ministre en formation, à un acteur en herbe et à un flic spécialisé dans le surnaturel. Troma a acquis le film à la fin des années 80 et l’a adapté à sa marque, qui représente de nombreux moments d’horreur du film B. Samuel L. Jackson joue le ministre Garth, mais plus important encore, Ernest Dickerson (Tales from the Crypt: Demon Knight) était le directeur de la photographie.

Gremlins 2: le nouveau lot

Joe Dante a fait appel à Rick Baker pour gérer les effets de créature pour cette suite très peu conventionnelle, qui a sorti les gremlins de la petite ville et de la Big Apple. Le pauvre Gizmo est utilisé comme cobaye dans le ciel d’un magnat des médias, déclenchant une multitude de nouveaux gremlins colorés. C’est à Gizmo et à ses amis humains Billy (Zach Galligan) et Kate (Phoebe Cates) de les arrêter. Sorti dans les salles début juin, le public et les critiques ne savaient pas comment gérer la direction la plus caricaturale et le film a sous-performé. Naturellement, il est maintenant beaucoup plus largement adopté et adoré.

Arachnophobie

Comment pouvez-vous faire peur à une comédie d’horreur PG-13? Ajoutez des araignées. Beaucoup d’entre eux. Produit par Amblin Entertainment et Steven Spielberg, Arachnophobia a joué Jeff Daniels en tant que nouveau médecin d’une petite ville face à un afflux de morts mystérieuses. Le coupable est une araignée sud-américaine mortelle qui a attelé un tour dans un cercueil en Amérique et élevée avec une espèce locale. John Goodman vole des scènes en tant qu’exterminateur trop zélé. Sorties en juillet, ces araignées ont conquis le public de façon spectaculaire.

Flatliners

Cinq étudiants en médecine expérimentent la mort pour voir s’il y a une vie après la mort, mais plus ils s’essaient, plus les secrets sombres de leur passé menacent de les détruire physiquement. Un ambitieux film d’horreur de science-fiction psychologique du réalisateur Joel Schumacher (The Lost Boys) avec une distribution de premier plan mettant en vedette Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, William Baldwin et Oliver Platt, Flatliners a remporté le box-office lors de sa sortie en août.

L’Exorciste III

William Peter Blatty a adapté son propre roman, Legion, ainsi que réalisé la troisième entrée de la série Exorcist. Une suite digne qui n’a pas seulement effacé le goût amer laissé par l’entrée précédente, mais a rivalisé avec l’efficacité effrayante du film original. Cette fois, un lieutenant de police enquête sur les crimes du tueur de Gémeaux, qui le conduit au patient d’un hôpital psychiatrique; nul autre que le père Karras (Jason Miller). L’Exorciste III met également en vedette George C. Scott et Brad Dourif, et a livré l’une des plus grandes peurs de l’horreur. Il a effrayé un public décent lors de sa sortie en août.

Homme sombre

Entre les critiques favorables et le succès au box-office, il semble que Sam Raimi ait choisi le bon projet avec sa propre création de film de bande dessinée. Sorti dans les salles le 24 août, Darkman a joué le rôle principal de Liam Neeson dans le rôle de Peyton Westlake, un brillant scientifique qui se vengeait quand une explosion de laboratoire le laissait définitivement défiguré. Sa peau synthétique lui permet de devenir n’importe qui pendant une courte période, ce qui en fait un thriller d’action amusant avec des apparitions de Larry Drake, Ted Raimi, Bruce Campbell et Frances McDormand.

Matériel

La sortie en 2020 de Color Out of Space semble d’autant plus opportune qu’elle survient trente ans après que l’écrivain / réalisateur Richard Stanley a fait ses débuts avec un thriller cyberpunk maigre et méchant. Après que l’amant d’un artiste lui ait offert la tête d’un cyborg pour son travail en cours, il se reconstruit et continue une virée violente et homicide. Élégant et vicieux, Hardware était une petite version en septembre, mais est depuis longtemps devenu un favori culte.

Nuit des morts-vivants

George A. Romero a cherché à refaire son propre film à des fins de droits, et bien que Tom Savini ait été embauché à l’origine pour gérer les effets, Romero l’a persuadé de diriger à la place quand il a été ligoté avec des obligations envers The Dark Half. Le résultat est une nouvelle rotation rafraîchissante sur un classique qui conserve toujours les valeurs fondamentales de l’original tout en effectuant les mises à jour modernes nécessaires avec conscience de soi. Tony Todd incarne Ben et Patricia Tallman imprègne Barbara de l’épine dorsale féroce qu’elle n’a jamais eue auparavant. Il n’a malheureusement pas résonné, ce qui en fait l’un des remakes les plus sous-estimés de l’horreur.

Changement de cimetière

Une usine de textile avec une infestation de rats a quelque chose de bien plus dangereux qui se cache dans le sous-sol, dans ce film d’horreur extravagant basé sur la nouvelle de Stephen King. Brad Dourif tourne dans une performance folle en tant qu’exterminateur, rivalisant avec John Goodman pour les exterminateurs de vol de scène en 1990. Sorti en octobre, ce long métrage de créature bonkers n’a pas conquis les critiques, mais il a au moins regagné son budget au box-office .

L’échelle de Jacob

Pleurant sur son enfant décédé, un vétérinaire vietnamien (Tim Robbins) a du mal à saisir la réalité plus les rêves, les cauchemars et les hallucinations saignent dans sa vie éveillée. Succès modéré lors de sa sortie en salles début novembre, Jacob’s Ladder est rapidement devenu un favori culte grâce à ses images surréalistes et à son horreur désorientante.

Jeu d’enfant 2

Se déroulant deux ans après les événements du premier film, la poupée tueuse Chucky est remontée et ressuscitée. Son seul objectif: éliminer Andy Barclay, qui est maintenant en famille d’accueil. Cette suite a marqué le passage de la franchise de United Artists à Universal Pictures, avec John Lafia – un co-auteur du premier film – prenant les rênes du réalisateur. Don Mancini a écrit le scénario. Child’s Play 2 a ouvert le numéro un au box-office lors de sa sortie le 9 novembre.

Predator 2

Le chasseur extraterrestre titulaire s’est aventuré dans la jungle de béton dans cette suite, nettoyant les rues et laissant une trace corporelle au milieu d’une guerre des gangs. Seul le lieutenant Mike Harrigan (Danny Glover) fait obstacle au Predator. Bien qu’il ait encore fait une forte projection dans les salles lors de sa sortie en novembre, cette suite n’a pas eu un impact aussi important sur le public et les critiques que son prédécesseur.

Misère

Écrit par William Goldman et réalisé par Rob Reiner, cette adaptation du roman de Stephen King a marqué un enfer d’une manière de clôturer les sorties d’horreur de l’année. James Caan incarne Paul Sheldon, un romancier populaire secouru par son plus grand fan, Annie Wilkes (Kathy Bates), après un accident de voiture. Son sauveur devient rapidement son bourreau, le soumettant à des abus cauchemardesques. La misère ne s’est pas contentée de se démarquer au box-office, elle a mérité les éloges des critiques et de nombreuses nominations aux prix, y compris une victoire aux Oscars pour la meilleure actrice dans un rôle principal pour Bates.