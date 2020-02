“31” et “3 from Hell” Star Richard Brake joue un jeu cruel dans ce clip de “The Dare” [Exclusive]

La star des récents films 31 et 3 de l’enfer de Rob Zombie, Richard Brake sera ensuite vu dans The Horror Collective’s L’audace, libérant 3 mars 2020 sur VOD et plateformes numériques.

Le film de Millennium Media sortira également une nuit dans les salles le 6 mars.

Dans ce clip exclusif, Brake sculpte une position menaçante en tant que ravisseur d’un jeune garçon terrifié.

“Quand une farce d’enfance tourne mal, quatre étrangers sont obligés de revivre un jeu cruel aux mains d’un psychopathe masqué.”

Bart Edwards (“Le sorceleur”), Richard Short (“Histoire d’horreur américaine”), Alexandra Evans (London Fields), Robert Maaser (Mission: Impossible – Rogue Nation), Harry Jarvis (Le chevalier avant Noël), Devora Wilde (Les tombeaux), et Emily Haigh (Horizon) joue également le rôle principal.

Le film est réalisé par Giles Alderson (World of Darkness), qui a co-écrit avec Jonny Grant (Arthur & Merlin: Knights of Camelot), et produit par Julian Kostov («A Discovery of Witches»). Il a été produit par Yariv Lerner (Rambo: Last Blood, Hellboy, Angel Has Fallen).