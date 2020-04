31 mars Blu-ray, numérique et DVD

Bienvenue dans la colonne Blu-ray, Digital HD et DVD du 31 mars de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Star Wars: The Rise of Skywalker

La conclusion fascinante de la saga historique Skywalker, de nouvelles légendes vont naître – et la bataille finale pour la liberté est encore à venir.

Star Wars: The Skywalker Saga

Cette collection présente les merveilles de toute la saga Star Wars, capturant les moments de la descente d’un jeune Anakin Skywalker dans le côté obscur jusqu’à la montée de la Résistance et leur lutte pour rétablir la paix dans la galaxie. L’histoire qui a électrifié une génération tire à sa fin.

The Current War: Director’s Cut

The Director’s Cut met en lumière la rivalité entre Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) et George Westinghouse (Michael Shannon) alors qu’ils se précipitent pour alimenter la nation.

Mystifier: Michael Hutchence

Mystifier: Michael Hutchence plonge sous le personnage public du chanteur charismatique du groupe INXS, un chef de file, et révèle un homme aux multiples facettes, intensément sensible et complexe. Comprend des entrevues avec Kylie Minogue, Bono de U2 et bien d’autres.

Quel est mon nom: Muhammad Ali (DVD)

Retour sur l’enfance de Muhammad Ali et sa carrière de boxeur à travers son premier combat épique avec Joe Frazier.

Rééditions

Munster, rentre chez toi!

America’s Funniest Family dans leur premier long métrage! Après la série télévisée The Munsters, très populaire, les membres originaux de la distribution Fred Gwynne (Herman Munster), Yvonne De Carlo (Lily Munster), Al Lewis (Grand-père) et Butch Patrick (Eddie Munster) sont réunis dans ce film hilarant comme vous ne l’avez jamais fait vu avant… dans une couleur fantasmagorique!

Des os

Jimmy Bones (Snoop Dogg) est respecté et aimé en tant que protecteur du quartier. Lorsqu’il est trahi et brutalement assassiné par un flic corrompu (Michael T. Weiss), l’élégant brownstone de Bones devient sa tombe. Vingt-deux ans plus tard, le quartier est devenu ghetto et sa maison une ruine gothique. Quatre adolescents le rénovent comme une boîte de nuit après les heures, libérant sans le savoir l’esprit torturé de Jimmy. C’est des sensations fortes et des frissons quand le fantôme de Jimmy s’efforce de se venger.

Leur plus belle heure: 5 classiques britanniques de la Seconde Guerre mondiale

Le coffret séminal à 5 ​​disques de films de guerre britanniques classiques, restauré en HD et sorti pour la première fois sur Blu Ray en Amérique du Nord. Avec Went The Day Well, The Colditz Story, The Dam Busters, Dunkerque et Ice Cold In Alex.

Hell Riders

Les «Hell Riders» sont les membres les plus vicieux d’un gang de motards du sud de la Californie; si extrêmes dans leurs activités qu’ils ont été chassés de leur gang et sont maintenant seuls, parcourant la campagne à la recherche de gens à terroriser.

Nouveau sur Digital HD

Mauvais garçons pour la vie

Les Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour ensemble pour un dernier tour dans le très attendu Bad Boys for Life.

Sonic l’hérisson

Le monde avait besoin d’un héros, nous avons eu un hérisson. Superpuissés de vitesse, Sonic fait la course pour sauver le monde et empêcher le méchant génie Robotnik de dominer le monde. Jim Carrey, Ben Schwartz et James Marsden jouent dans l’aventure que toute la famille appréciera.

Impractical Jokers: le film

L’histoire d’une mésaventure humiliante au lycée de 1992 qui envoie les Impractical Jokers sur la route en compétition dans des défis de caméra cachée pour avoir la chance de revenir en arrière et de racheter trois des quatre Jokers.

Une descente

Échappant à peine à une avalanche lors de vacances familiales au ski dans les Alpes, un couple marié est plongé dans le désarroi alors qu’il est contraint de réévaluer sa vie et ses sentiments les uns envers les autres. Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell jouent dans cette comédie mordante.

Appel de la nature

Harrison Ford joue dans une aventure palpitante basée sur le roman classique.

Vivarium

La recherche d’un couple pour une maison de rêve les plonge dans un cauchemar terrifiant après avoir été piégés dans un mystérieux quartier labyrinthique de maisons identiques.

Banana Split

Au cours d’un été, deux adolescentes développent la parfaite amitié spirituelle, avec un problème: l’une sort avec l’ex de l’autre.

TV sur Blu-ray et DVD

SpongeBob SquarePants: la onzième saison complète (DVD)

Profondément sous la mer à Bikini Bottom, Spongebob Squarepants peut généralement être trouvé en train de griller des galettes de Krabby au Krusty Krab, le meilleur établissement de restauration jamais établi pour manger. Mais lorsque le cuisinier frit le plus dévoué du monde n’est pas au travail, vous le trouverez dans sa maison d’ananas avec son escargot de compagnie Gary, la pêche à la gelée avec son meilleur ami Patrick ou la pratique de son kah-rah-tay avec Sandy.

Midsomer Murders Series 21 (DVD)

Dans quatre nouveaux épisodes de longs métrages du mystère britannique bien-aimé se déroulant dans le comté le plus meurtrier d’Angleterre, DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) et DS Jamie Winter (Nick Hendrix) enquêtent sur les meurtres d’un compétiteur de danse de salon et d’un agent immobilier, une série d’attaques dans un village connu pour sa spécialité de miel, et un violent affrontement entre pêcheurs et coureurs de boue.