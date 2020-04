37 des baisers les plus attendus de l’histoire de la télévision

Quand il s’agit de ce premier baiser, tout est question d’accumulation, et nos émissions préférées adorent certainement nous faire attendre ce premier bisou très attendu. Mais quel couple de petits écrans a tenu le plus longtemps avant de verrouiller les lèvres?

TVLine a fait le calcul en sélectionnant 37 paires mémorables de volonté ou non, et de tabuler le nombre d’épisodes qu’il leur a fallu pour partager leur premier baiser. Les résultats sont inclus dans la galerie ci-jointe, classés de l’attente la plus courte à la plus longue. (Remarque: Nous avons limité notre liste à de vrais baisers, vous ne trouverez donc aucun imaginaire ou rêve inclus. Et dans le cas des personnages qui ont été présentés plus tard dans la série, comme Once Upon a Time’s Hook, nous avons calculé à partir de leur premier épisode.)

Alors que nous enquêtions, en regardant de nombreuses scènes de make-up à des fins scientifiques, nous avons remarqué une tendance: la saison 3 semble être le moment idéal pour ce moment magique, avec 10 duos qui se sont finalement bécotés lors de la troisième saison de leurs émissions respectives.

Alors, quel couple était en tête de liste, avec 205 épisodes énormes avant leur premier baiser? Faites défiler la galerie vers la droite (ou cliquez ici pour un accès direct) pour le découvrir, puis appuyez sur les commentaires pour nous faire savoir quelle attente a été la plus tortueuse pour vous.

OBTENEZ PLUS: Listes, Galerie de photos

X