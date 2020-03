38 personnes testées positives pour le coronavirus à Rikers Island: rapport

21 détenus et 17 travailleurs auraient contracté covid-19.



Il semble que le coronavirus s’est infiltré dans le système pénitentiaire de Rikers Island à New York. Selon plusieurs rapports, 38 personnes ont été testées positives pour covid-19, dont 21 détenus et 17 employés.

Le Conseil de correction, qui assure un contrôle indépendant des prisons de la ville, a envoyé une lettre aux responsables new-yorkais au cours du week-end avec deux recommandations principales: “retirer immédiatement de la prison toutes les personnes à haut risque de mourir” et “diminuer rapidement la population carcérale” . “

Selon Sherman, 12 des employés travaillent pour le ministère de la Correction et les cinq autres travaillent pour les Services de santé correctionnels. En plus de cela, au moins 58 autres personnes étaient surveillées dans les unités de lutte contre les maladies contagieuses et de quarantaine de la prison, a-t-elle déclaré.

«Il est probable que ces personnes se soient trouvées dans des centaines de zones d’habitation et de zones communes au cours des dernières semaines et ont été en contact étroit avec de nombreuses autres personnes détenues et membres du personnel», a déclaré Sherman, avertissant que les cas pourraient monter en flèche. «La meilleure voie à suivre pour protéger la communauté des personnes hébergées et travaillant dans les prisons est de réduire rapidement le nombre de personnes hébergées et travaillant dans ces prisons.»

Ce rapport ne vient que quelques jours après que le maire de Blasio a confirmé mercredi la première personne testée positive chez Rikers, et maintenant il y en a 37 de plus.

[Via]

.