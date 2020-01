4 Choses Caitriona Balfe ne peut pas vivre sans

Caitriona

Balfe est connu pour jouer Claire Fraser dans la série très populaire “Outlander”.

Lors d’une récente interview, elle a énuméré des éléments dont elle ne peut absolument pas se passer.

Voici les incontournables de la liste de Balfe.

Caitriona Balfe aime la musique

Caitriona Balfe

Caitriona Balfe a déclaré à «O, The Oprah Magazine» qu’elle devait

sa musique. “Quand je passe une très mauvaise journée, rien de tel que d’entrer

la voiture, prendre un disque et la musique hurlante », a déclaré Balfe dans le numéro de février. “Ses

dépendant de l’humeur, mais j’aime mon punk rock si j’ai besoin de me défouler. D’autres jours,

c’est Nina Simone ou une de mes préférées, Kate Bush. “

Une veste de motard en cuir est un incontournable dans le placard de Caitriona Balfe

Caitriona Balfe

Un incontournable dans le placard de Balfe est une veste de motard en cuir. Elle raconte au magazine qu’elle a décidé de faire des folies sur une veste en cuir lorsqu’elle a commencé à travailler sur “Outlander”. Balfe dit qu’il lui est parfois difficile de dépenser de l’argent pour elle-même parce que sa mère désapprouve les achats coûteux:

Lors de la première saison d’Outlander, j’ai apporté une veste en cuir extrêmement chère. Mais je l’ai tellement porté que si vous décomposez le coût par usure, c’est la chose la plus sensée économiquement que j’aie jamais faite. Je n’ai pas tendance à faire des folies parce que j’ai une mère irlandaise qui est assise sur mon épaule quand je fais du shopping et dit des choses comme: “Vous n’en avez pas besoin.” Mais pour cet achat, j’ai réussi à la faire taire.

Un passeport figure en haut de sa liste des incontournables

Caitriona Balfe et Sam Heughan

Balfe dit au magazine «O» qu’elle n’ira nulle part sans elle

passeport. Elle aime pouvoir prendre et voyager à tout moment:

Je ne quitte jamais la maison sans ça. Je pense que parce que j’ai quitté l’Irlande à l’âge de 18 ans et que j’ai depuis vécu à l’étranger, il y a une partie bizarre de moi qui pense souvent: “Et s’il y a une urgence?”. Je dois donc toujours pouvoir partir à tout moment. Et je ne l’ai jamais laissé derrière moi – bien que maintenant je l’ai dit, je le ferai probablement.

L’actrice «Outlander» aime les pommes de terre

Les pommes de terre sont un élément inattendu sur la liste de Balfe. Elle dit à la publication que ce serait la nourriture qu’elle voudrait le plus si elle était sur une île déserte. “Ils seraient mon choix alimentaire sur une île déserte, même si je les avais mangés presque tous les jours de ma vie”, a déclaré Balfe. “Ils sont tellement polyvalents! Vous pouvez les faire frire, les faire bouillir, les rôtir, les transformer en chips ou en chips, comme vous les appelez. Je ne pense pas que je m’ennuierais jamais. “

Quelle est la prochaine étape pour Caitriona Balfe

L’actrice se prépare pour la saison 5 d’Outlander, qui se poursuit

avec Jamie et Claire (Sam Heughan et Caitriona Balfe) installant leur maison

à Fraser’s Ridge. Le couple est en train de construire sa vie dans

Amérique après avoir retrouvé leur fille, Brianna (Sophie Skelton). Le spectacle

revient à STARZ le 16 février et commencera par un épisode intitulé «The

Fiery Cross. “

