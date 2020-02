4 février Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Docteur sommeil

Marqué par un traumatisme qu’il a enduré enfant, Dan Torrance s’est battu pour trouver la paix. Mais cette paix est brisée quand il rencontre Abra, une fille avec un don puissant, connue sous le nom de «éclat».

Noël dernier

Emilia Clarke incarne une Londonienne cynique dont la vie est bouleversée par un homme au bon cœur au passé mystérieux (Henry Golding) dans cette comédie romantique sincère.

Jouer avec le feu

Lorsque le pompier Jake Carson (John Cena) et son équipe (Keegan-Michael Key & John Leguizamo) sauvent trois frères et sœurs sur le chemin d’une traînée de poudre, ils se rendent compte qu’aucune formation n’a pu les préparer à leur travail le plus difficile à ce jour – le baby-sitting.

Le rossignol

La réalisatrice Jennifer Kent («The Babadook») raconte l’histoire de la quête de vengeance d’une jeune femme en 1825 contre le terrain périlleux et impitoyable de la Tasmanie.

serpent blanc

Blanca, une jeune femme sans souvenir de son passé, est sauvée par Xuan, un chasseur de serpents d’un village voisin. Ensemble, ils partent en voyage pour découvrir sa véritable identité.

Grand Isle

Walter (Nicolas Cage) et sa femme négligée attirent un jeune homme dans leur maison victorienne pour échapper à un ouragan. Lorsque l’homme est accusé de meurtre par le dét. Jones (Kelsey Grammar), il doit révéler les méchants secrets du couple pour se sauver.

Mon Mon Mon Monsters!

Un garçon victime d’intimidation et ses bourreaux découvrent une créature en faisant un service communautaire obligatoire à l’école.

Chiens de l’Arctique

«Arctic Dogs» raconte l’histoire de Swifty, le renard arctique (Jeremy Renner), qui tombe sur un plan sombre pour faire fondre l’Arctique. Swifty décide qu’il doit faire équipe avec son groupe d’amis hétéroclites pour essayer de sauver la situation.

High Strung Free Dance (clip exclusif)

Un chorégraphe passionné, Zander Raines (Thomas Doherty) jette deux artistes en difficulté, un danseur étonnant et un pianiste innovant, dans son nouveau spectacle chaud de Broadway Free Dance déchaînant des montagnes russes de rivalité, de romance et de détermination.

La maison que Jack a bâtie: la coupe du réalisateur

Matt Dillon est un tueur en série pour qui le meurtre est une œuvre d’art dans le nouveau film audacieux et magistralement provocateur du visionnaire renégat Lars von Trier.

Bad Company: documentaire officiel du 40e anniversaire autorisé

Soutenu par les principales chansons à succès de Bad Company, ce film candide célèbre les hymnes les plus chauds du rock en compagnie des trois autres membres du groupe: Paul Rodgers, Simon Kirke et Mick Ralphs, aux côtés de Brian May, Zoot Money, Sam Moore, Joe Elliott, Jason Bonham et beaucoup plus.

Invasion Planet Earth (DVD) (clip exclusif)

Après la mort de sa jeune fille, Thomas Dunn a perdu la foi. Sa vie s’est effondrée et sa confiance est brisée. Pourtant, ce jour-là, il se réveille pour découvrir que Mandy, sa femme aimante est enfin de nouveau enceinte. C’est leur chance de s’éloigner de la tragédie du passé et de retrouver la foi. En ce jour également, un grand vaisseau-mère extraterrestre apparaît dans les cieux et les habitants de la terre sont soudainement en proie à des visions de la fin de la civilisation.

Terre morte (DVD)

Les plans de deux jeunes femmes pour tenter de vivre une vie normale dans l’isolement après une apocalypse mettant fin au monde tournent mal lorsqu’ils sont découverts.

16 barres (DVD)

Le documentaire fait suite à un effort de réhabilitation unique dans une prison de Virginie qui encourage les détenus à écrire et enregistrer de la musique originale. Dans le studio d’enregistrement de fortune de la prison, quatre hommes collaborent pour produire un album avec Todd Speech Thomas, lauréat d’un Grammy, d’Arrested Development.

Club de lecture

Ombre de la Batgirl

Cassandra Cain, une adolescente assassine, n’est pas exactement du matériel Batgirl… pour le moment. Va-t-elle sortir de l’ombre et surmonter son plus grand obstacle – cette voix dans sa tête lui disant qu’elle ne peut jamais être un héros?

Ghostbusters: 1 à 10 Slimer’s Loose Again

Partagez les films Ghostbusters classiques avec votre famille dans ce livre de plateau engageant mettant en vedette l’adorable fantôme, Slimer, dans une aventure espiègle.

Premiers mots de E.T.

E.T. téléphone à la maison! E.T. The Extra-Terrestrial: E.T’s First Words élève l’apprentissage du développement à un nouveau niveau divertissant dans ce livre interactif avec une approche rétro-amusante de l’enseignement du langage.

Rééditions

Dommages cérébraux

Rencontrez Elmer. Il est votre parasite amical local avec la capacité d’induire des hallucinations euphoriques chez ses hôtes.

Bord de la hache

La communauté rurale du comté de Paddock est secouée par les exploits d’un psychopathe brandissant une hache, qui traque la nuit dans un trench noir…

L’Oscar

Stephen Boyd, Elke Sommer, Tony Bennett, Edie Adams, Ernest Borgnine, Milton Berle, Eleanor Parker, Joseph Cotten, Jill St.John, Ed Begley, Walter Brennan et Broderick Crawford co-star dans cette version masculine surchauffée camp-classique de All À propos d’Eve.

Hearteps

Val et Aqua sont deux robots domestiques qui commencent à ressentir des émotions l’un pour l’autre. Après être tombés amoureux, ils décident d’échapper à leur servitude et tentent de fonder leur propre famille.

Fièvre de la jungle

Un architecte afro-américain marié et une femme italienne se lancent dans une affaire sexuelle chargée – leur romance interraciale est un tremplin pour explorer une foule de questions modernes dans ce drame puissant. Avec Samuel L. Jackson.

Mo ’Better Blues

Le trompettiste talentueux Bleek Gilliam (Washington) est obsédé par sa musique et son indécision au sujet de ses copines Indigo (Joie Lee) et Clarke (Cynda Williams).

Donten: Rire sous les nuages ​​- Gaiden: Collection de 3 films

Cela fait un an que les frères et gardiens du sanctuaire, Tenka, Soramaru et Chutaro, ont vaincu le légendaire serpent géant qui menaçait de détruire l’humanité. Cependant, leur vie est bouleversée lorsqu’ils découvrent un complot pour faire revivre le serpent maléfique…



Boyz N ‘the Hood (4K)

L’histoire de l’âge adulte acclamée par la critique de grandir dans un quartier du centre-sud de Los Angeles. C’est un endroit où l’harmonie coexiste avec l’adversité, en particulier pour trois jeunes hommes qui y ont grandi: Doughboy (Ice Cube), un revendeur de drogue peu ambitieux; son frère Ricky (Morris Chestnut), un père adolescent lié à l’université; et le meilleur ami de Ricky, Tre (Cuba Gooding, Jr.), qui aspire à un avenir meilleur au-delà de “The Hood”.

Nouveau sur Digital HD

En attendant Anya (clip exclusif)

Pendant les herses de la Seconde Guerre mondiale, Jo, un jeune berger avec l’aide de la veuve Horcada, aide à faire passer clandestinement des enfants juifs à travers la frontière du sud de la France vers l’Espagne.

TV sur Blu-ray et DVD

Keeping Faith Series 2

Un an après la disparition de son mari, Faith (lauréate du prix BAFTA Eve Myles) est entraînée dans un nouveau mystère dans ce thriller de la BBC situé le long de la magnifique côte galloise.

Gunsmoke: The Complete Dix-huitième saison

Gunsmoke est l’une des émissions les plus anciennes de l’histoire de la télévision, diffusant 635 épisodes sur une période de vingt ans (1955-1975).