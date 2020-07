40 animaux qui vivent selon leurs propres règles

Ces animaux amusants vivent selon leurs propres règles. Beaucoup de leurs décisions sont époustouflantes pour les humains, mais selon eux, tout ce qu’ils font est tout à fait logique.

Par exemple, le chat qui met sa tête dans une chaussure de couchage. Cela n’a pas de sens pour nous, mais c’est parce que nous ne le voyons pas de leur point de vue. La chaussure bloque la lumière du soleil, ce qui en fait l’endroit idéal pour se reposer et faire une sieste.

Les chats et les chiens ont leur propre logique et nous les aimons pour cela. Cela fait partie de ce qui les rend si adorables. En fin de compte, ils savent toujours nous faire rire aussi. Quel animal curieux sur cette liste sera votre préféré?

1. Accident de creusement.

Ce chien a réussi à se coincer sous un abri. Il a commencé à creuser et a littéralement sombré dans un trou. Bien qu’il ne regrette pas un peu. Creuser est l’une de ses activités préférées.

2. Dîner accéléré.

Il y a deux plats à manger. Cependant, pour une raison quelconque, les deux chats ont décidé d’en manger. C’est une compétition pour voir qui peut le terminer en premier. Ensuite, ils se disputeront le deuxième bol.

3. Je nage l’après-midi.Les canards nageaient, alors ce chien a pensé que ça pourrait aussi. Ce n’est pas la première chose à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu’ils visitent les parcs, mais pour un chien, c’est un rêve devenu réalité. La natation est encore plus amusante que la marche.

4. Un lit confortable.

Le propriétaire a acheté au chat un nouveau griffoir. Cependant, au lieu de se gratter les griffes, le chat l’a utilisé comme lit. Ce n’était pas le but prévu du grattoir, mais au moins il n’était pas gaspillé.

5. Brique par oreiller.Pour une raison quelconque, le chien aime poser sa tête sur la brique. Il y a beaucoup d’autres endroits plus confortables dans la maison pour se reposer, mais il revient toujours à celui-ci. Les propriétaires sont perplexes face aux choix du chien.

6. Visiteur sous la douche.Chaque fois que les gens dans la maison se douchent, le chat veut toujours se joindre. Il n’aime pas particulièrement se mouiller, mais il aime traîner à proximité. Vous avez récemment découvert l’endroit idéal pour vous asseoir également.

7. Couverture confortable.« Mon chien a mâché un trou dans ma couverture, puis a fait cela », explique la femme. Nous n’avons jamais vu de chiot plus confortable auparavant. Sa technique de couverture sur la tête est extrêmement efficace.

8. La diva de la maison.Le chat a besoin de son propre miroir personnel plus près du sol. Actuellement, il doit s’étendre sur l’évier chaque fois qu’il veut accéder au miroir et voir à quoi il ressemble. Ce n’est pas facile à faire!

9. Critique d’art.Nous ne savons pas si le chien essaie de regarder de près la peinture ou s’il pense vraiment que c’est une vraie fenêtre et regarde dehors. De toute façon, c’est assez amusant. Il semble absolument fasciné par la vue.

10. Le meilleur endroit pour dormir.La clôture peut ne pas sembler être un endroit idéal pour une sieste, mais ce chat l’adore. Personne ne peut perturber votre sommeil. Il est hors de portée de quiconque passe.

11. Petite collation.Pouvez-vous dire ce qui se passe ici? Il s’avère que le chien «tient un morceau de pâtes sèches entre ses pattes et le mange».

12. Bathmate.Même lorsque vous allez aux toilettes, les chats ne veulent pas être laissés pour compte. Ce sont des animaux tellement aimants. Cependant, à un moment donné, vous devez définir certaines limites.

13. Pole dancer.La pole dance est un exercice devenu très à la mode ces derniers temps. Même les chiens s’impliquent. La rotation sur des poteaux est un excellent exercice.

14. Temps de jeu.Ces deux-là ont une relation fascinante. Ils trouvent toujours de nouvelles façons créatives de s’amuser ensemble. Cependant, les étrangers ne comprennent pas toujours leurs pitreries idiotes.

15. Gronder.

Si vous dites non à ce chien, il commence instantanément à faire la moue. Ses crises de colère sont si adorables qu’il est difficile de ne pas céder à ses exigences. Personne ne veut le voir bouleversé.

16. Un petit «ange».La boîte indique que les chats sont des anges avec des moustaches. Cependant, nous avons maintenant des preuves définitives. Regardez à quel point le chat joue avec les trous du carton.

17. Collier frisbee.

« Votre chien tient son frisbee d’une manière … le mien le tient d’une manière Blague le propriétaire. La plupart des chiens ont des frisbees dans la bouche, mais pas ce chiot idiot. Il préfère porter ses frisbees autour de son cou.

18. Rituel de Noël.Pourquoi les chats doivent-ils toujours grimper dans l’arbre de Noël? Chaque année, sans faute, ils finissent par jeter ou frapper les décorations et les lumières. Ils ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes.

19. « Hé, bonjour? »

Ce drôle de chien ouvrit la porte, fit un clin d’œil à son propriétaire et partit. Elle n’a rien dit du tout. Elle s’est juste arrêtée pour voir ce qui se passait.

20. Un sac pour chat.L’un des chats est tout à fait normal. L’autre chat, cependant, est un comédien total. Il se retrouve toujours dans des situations délicates. Pouvez-vous deviner lequel est lequel?

21. Sieste d’urgence.Ces chiens fatigués ont dû faire une longue marche récemment. C’est la seule explication. Ils n’ont même pas pris la peine de choisir une position confortable. Ils sont juste tombés et se sont endormis.

22. Chat confus.Ici, nous avons un chat qui pense que c’est un oiseau. Il est perché sur la poignée de porte de la voiture comme un geai bleu ou un corbeau. Nous ne savons pas comment il pourrait y arriver sans tomber.

23. S’écrasa contre le mur.Ce chien courait après sa balle et a couru directement contre le mur. Il l’a frappé si fort qu’il a fait une bosselure géante en lui. Il a continué comme si ce n’était rien et a prétendu que cela ne s’était jamais produit.

24. Anti-gravité.Les chats sont parfaits pour grimper des choses. Cependant, celui-ci a essayé de le porter au niveau suivant et de traverser le toit. Techniquement, elle sait que ce n’est pas possible, mais un chat peut rêver, non?

25. Un rebelle très mignon.Le chien a été envoyé à l’extérieur comme punition pour s’être tenu sur la table à l’intérieur. Que pensez-vous qu’il a fait immédiatement après? Bien sûr, debout à table!

26. Le monde à l’envers.Ce chat jouait dans les rideaux lorsque les propriétaires sont entrés. Elle aurait continué à jouer encore plus. Cependant, pour une raison quelconque, les propriétaires n’aiment pas quand elle raccroche.

27. Hungry Dog.Les yeux du chien s’illuminèrent dès qu’il remarqua une femme ouvrir un sac de croustilles. Elle voulait tellement une pomme de terre. Malheureusement, tout ce qu’il pouvait faire était de regarder de l’autre côté de la pièce.

28. Un bon siège.Le chat sur cette photo n’a aucune idée de ce qu’il faisait mal. Personne ne lui a appris à ne pas s’asseoir sur la pizza. Elle mange de la nourriture velue tout le temps. Si cela ne vous dérange pas, cela ne devrait pas déranger personne non plus.

29. Plus d’eau s’il vous plaît!« Même s’il a un bol d’eau fraîche dans cette salle de bain et cette cuisine, il reste assis à gratter le mur jusqu’à ce que j’ouvre l’eau pendant quelques minutes pour pouvoir la boire », explique le propriétaire. « Il attend aussi que quelqu’un finisse sa douche pour qu’il puisse aussi boire ça. » Le chien peut être un peu idiot parfois, mais nous ne le blâmons pas. Il n’y a rien de mieux qu’une boisson d’eau fraîche dans les tuyaux.

30. Jouet surprise.Il faut toujours du temps pour comprendre comment utiliser un nouveau jouet. Ce drôle de chat essaie toujours de résoudre ses problèmes. Vous n’avez même pas encore remarqué le ballon!

31. Technique de consommation.Ce chiot a la mauvaise habitude de mettre ses pattes dans son bol d’eau quand il prend un verre. S’il est dehors, c’est encore pire. Il était récemment près d’un marais et a plongé tout son corps dans l’eau pour boire un verre.

32. « Le cache-cache »Le chat n’est pas aussi bien caché qu’il le pense. Elle n’a aucune idée que ses pattes arrière dépassent. Cependant, si elle ne peut pas vous voir, vous ne pouvez pas la voir. Telle est leur logique.

33. Tas de chiens.C’est drôle comme les chiens n’ont aucun problème à s’asseoir les uns sur les autres. Ils s’accumulent littéralement. Bien que certains chiens le fassent certainement plus souvent que d’autres.

34. La maison du chat.Le propriétaire a fait tout son possible pour construire une belle maison de chat pour son chat. Les chiens ont des maisons, alors pourquoi pas les chats? Dans un style de chat typique, le chat a finalement préféré s’asseoir sur le toit plutôt que d’entrer.

35. Du jouet au chapeau.Ce chien a mâché un trou dans la balle avec laquelle il jouait. Cependant, cela ne l’a pas empêché de s’amuser un peu plus. Il l’a ensuite porté comme bandeau.

36. Décider d’un lit.Il y avait trois lits pour chats, mais pour une raison quelconque, tout le monde a décidé de dormir dans l’un d’eux. Il fait beaucoup plus chaud de cette façon. Bien qu’il y ait également beaucoup moins d’espace pour s’étirer.

37. Temps de repos.Il semble que le véritable chien de garde prenne congé. Il a placé un chien en peluche à la porte d’entrée pour prendre sa place. Il espère que personne ne remarquera la différence.

38. Écharpe pour chat.Les chats ne considèrent jamais votre confort lorsqu’ils vous mettent au lit. Ils ne se soucient que d’eux-mêmes. Ils tomberont directement sur votre visage et ne réfléchiront pas à deux fois.

39. Profiter de la vue.Évidemment, ce chien n’a pas peur du tout de la neige. Parfois, il se couche même sur le sol gelé exprès. Il est fait pour des environnements froids comme celui-ci!

40. Une façon amusante de boire de l’eau.Il y avait un bol plein d’eau propre à l’intérieur pour le chat. Cependant, elle a choisi de boire dans le bain d’oiseaux sale. Selon elle, l’eau est de l’eau. Personne ne la convaincra du contraire.

Certes, nous ne comprendrons jamais nos animaux de compagnie, mais cela ne nous empêchera pas de les aimer. Partagez cette belle galerie avec les comportements les plus étranges que nous ayons vus chez les animaux.