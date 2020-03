40 contes pour survivre à la fermeture du coronavirus

Ce sont des temps difficiles pour le monde, COVID-19, la nouvelle évolution d’un coronavirus, a mis plusieurs pays en quarantaine et le Mexique ne fait pas exception. Près de 100 cas ont été confirmés au moment de la rédaction de cette note, et bien qu’il s’agisse d’une grippe, le problème est que les systèmes de santé mondiaux ne sont pas prêts à faire face à une telle propagation. Ils recommandent donc fortement l’isolement involontaire.

Beaucoup de conseils qui tournent autour de ce que nous pouvons faire pendant que nous restons dans ce genre de quarantaine vont de pair avec le fait de regarder des marathons de films et de séries; méditez, trouvez-vous, faites un peu d’exercice au cas où, en plus d’établir une distance saine avec les réseaux sociaux, mais la vérité est que la lecture pourrait également être une bonne incitation à rester enfermé à la maison et aider à diminuer le la paranoïa croissante sur Internet, pendant que vous réfléchissez un peu à chaque lecture ou que vous vous contentez de traîner.

Par conséquent, ci-dessous, nous choisissons 40 histoires (quelle que soit leur longueur) afin que vous puissiez les lire pendant ce temps d’économie. La meilleure chose est qu’ils sont tous disponibles en ligne, vous n’aurez donc pas à vous soucier de les rechercher, car ici nous mettons le lien vers chacun.

Profitez-en et n’oubliez pas de vous laver les mains constamment!

Tlön Uqbar Orbis Tertius – Jorge Luis Borges

La maison hantée – Virginia Woolf

La lumière est comme l’eau – Gabriel García Márquez

Mlle Julia – Amparo Dávila

Le Sandman – E. T. A Hoffman

Le secret – María Luisa Bombal

Le vampire – Horacio Quiroga

La Dame des épées – Alexandr Pouchkine

Le vendeur de statues – Silvina Ocampo

Dîner – Alfonso Reyes

La tapisserie jaune – Charlotte Perkins Gilman

Nous sommes les mêmes – Daniela Tarazona

Maison prise – Julio Cortázar

Perdre de la vitesse – Samanta Schweblin

La nuit – Anna Kavan

Dans la forêt – Ryunosuke Akutagawa

Pire choses – Margarita García Robayo

La fenêtre de la bibliothèque – Margaret Oliphant

Le signal – Inés Arredondo

L’année du cochon – Ulises Paniagua

Pain – Margaret Atwood

La statue de sel – Leopoldo Lugones

Toutes les larmes du monde – Brian W. Aldiss

Zoom avant, zoom arrière – Luz Stella Mejía

La dernière question – Isaac Asimov

L’angle de l’horreur – Cristina Fernández Cubas

De faibles pluies viendront – Ray Bradbury

Le sale garçon – Mariana Enriquez

Le duende – Elena Garro

Fourrure de chat – Kelly Link

Labyrinthes – Ursula K. Le Guin

La maison inondée – Felisberto Hernández

Nuit de Margaret Rose – Francisco Tario

La nuit des morts – Solange Rodríguez Pappe

Marguerite au soleil – Connie Willis

La peste écarlate – Jack London

Le nageur – John Cheever

Le mortel immortel – Mary Shelley

Cordelias – Adela Fernández y Fernández

L’affiche – Ilse Aichinger

Les histoires choisies ici ont été principalement sélectionnées à partir des pages suivantes: The Stories, Seva City et Lecturia. Il y a d’innombrables histoires classiques et contemporaines qui nous offrent un aperçu de grandes histoires de la littérature.

