40 contes pour survivre à la fermeture du coronavirus (partie 2)

La pandémie de coronavirus (COVID-19) continue de sévir dans le monde et le confinement s’est prolongé, afin de lutter contre la fragilité émotionnelle que peut représenter le fait de rester à la maison, et conformément aux propositions du Code Spaghetti pour le rendre plus doux –Et peut-être humain– au moment où nous traversons, nous avons fait une nouvelle sélection d’histoires pour survivre à l’enfermement.

Nous recommandons également: 40 histoires pour survivre à la fermeture du coronavirus

La recommandation générale est de lire une histoire quotidienneMais bien sûr, les lecteurs peuvent se sentir libres de parcourir chacune de ces histoires et de lire la quantité qu’ils pensent nécessaire pour satisfaire leur goût ou la même histoire plusieurs fois. Quoi qu’il en soit, il s’agit de passer un bon moment.

Carillons – Robert Aickman

Les oiseaux – Daphne du Maurier

David Bowie fait ses adieux depuis l’espace – José Sánchez

Lapins blancs – Leonora Carrington

Visite de Xenu – Daniela Tarazona

Comment j’ai trouvé le surhomme – Gilbert Keith Chesterton

La loterie – Shirley Jackson

Réunion de nuit – Ray Bradbury

Où étiez-vous hier soir – Clarice Lispector

Fils de sang – Octavia E. Butler

Maison B… sur Camden Hill – Catherine Crowe

Histoire de Mariquita – Guadalupe Dueñas

Unité de soins intensifs – J. G. Ballard

La Larva – Rubén Darío

La deuxième variété – Phillip K. Dick

Ceux qui quittent Omelas – Ursula K. LeGuin

La belle-mère du diable – Carmen Lira

Un peu moche – Elpidia García Delgado

Procès pour meurtre – Charles Dickens

Les trois grands miracles de la fille aux épingles – Juan Julián Mitre Guerra

La maison de l’Estero – Fernanda Melchor

Le secret de la magie – Dán Lee

Les objets – Silvina Ocampo

Cage de tante Enedina – Adela Fernández y Fernández

La vie secrète des insectes – Bernardo Esquinca

Pandémie – Gabriela Rábago Palafox

La porte ouverte – Charlotte Riddell

Où vas-tu? Où étais tu – Joyce Carol Oates

Air – Emilia Pardo Bazán

Automate – A.E. van vogt

Pablito cloué un clou: une évocation du Petiso Orejudo – Mariana Enriquez

La langue du paradis – Verónica Murguía

Bâtard – Jack London

Brenda – Margaret St. Clair

Quand il fait noir dans le parc – M. R. James

Quatre heures – Sonia Green

La location de fantômes – Henry James

Oiseaux dans la bouche – Samanta Schweblin

Spores – Jeff Noon

Tous les maux du monde – Isaac Asimov

