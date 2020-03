42 Dugg livre “Palm Angels in the Sky”

Detroit’s 42 Dugg est de retour pour partager sa dernière coupe “Palm Angels In The Sky” alors que l’artiste CMG et 4PF continue d’ajouter à un catalogue de plus en plus de titres qui l’ont placé comme titulaire approprié du précédent établi par les patrons du label Yo Gotti et Lil Baby.

Dans sa dernière campagne, Dugg pose une nouvelle chanson “Palm Angels On The Sky” alors qu’il poursuit la sortie de Young And Turnt l’année dernière. Comme d’habitude, le flux distinctif de Dugg le fait glisser sur un rythme infectieux, se déchaînant sur quelques vantaux car il ne montre aucun intérêt à lâcher.

Plongez dans la nouvelle offre ci-dessous.

Paroles Quotable

CMG l’étiquette de sorte que le chat blanc

Baiser son BM et sa poule mouillée, je suis ce type

AP en or blanc c’est ma nouvelle salope

Catch us speeding on the East saisissant deux bâtons

