’47 mètres vers le bas: les affiches non cage ‘pour la sortie de ce week-end en Chine emballent une bouchée massive

Dans Johannes Roberts suite d’horreur aquatique 47 mètres plus bas: non cage, quatre adolescentes plongeant dans une ville sous-marine en ruine pénètrent sur le territoire des espèces de requins les plus meurtrières dans un labyrinthe de grottes submergées.

Les requins albinos inspirés de Michael Myers sont de taille normale, ce qui est important à noter en regardant ces affiches chinoises pour le film, qui s’ouvre ce week-end.

Ils sont tous assez impressionnants, en particulier celui de l’énorme requin sous le bateau. Seulement, il n’y a pas de requins massifs dans 47 mètres vers le bas: Uncaged, ce qui en fait un casse-tête – du moins jusqu’à ce que vous recherchiez les chiffres du box-office pour The Meg, qui a rapporté 150 millions de dollars lors de sa sortie en Chine. Il semble que le distributeur essaie de vendre ce thriller de requin de la taille d’une bouchée comme un blockbuster d’été à méga-budget.

Allez les voir…