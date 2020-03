5 bravo qui peuvent vous aider à vous évader

Bravo a le bon tonique si votre cerveau a besoin d’une pause dans la couverture des coronavirus de 24 heures. Bien qu’il soit nécessaire d’obtenir des nouvelles et des informations vitales sur le virus, les téléspectateurs épuisés peuvent avoir besoin de faire un battement.

Hannah Ferrier | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

De nombreux fans de Bravo se lancent déjà dans certaines séries. Des vraies femmes au foyer aux règles de Vanderpump, quelques épisodes fous peuvent aider à réinitialiser votre psychisme. Les fans de Bravo ont leurs propres favoris, mais certaines séries peuvent vraiment fournir une évasion sérieuse.

Donc, si vous êtes en quarantaine, annulez des plans ou avez simplement besoin d’une pause cérébrale, consultez certains de ces favoris et émissions émergentes qui peuvent aider même les personnes les plus anxieuses à se détendre… au moins un peu.

Série «Under Deck»

Le voilier sous le pont est diffusé le lundi soir à 21 h. / 20 h Central. Comme sous le pont et sous le pont méditerranéen, les téléspectateurs suivent clandestinement l’équipage de Parsifal III en Grèce. Romance, tensions et beaucoup de drame se réchauffent devant le décor époustouflant des îles grecques.

Pour les puristes de Under Deck, la saison Under Deck 7 et une partie de la saison 6 sont disponibles en streaming sur Bravo. Les téléspectateurs peuvent également retourner en France avec l’équipe Sirocco de Under Deck Mediterranean. En dessous de Deck Med, la saison 4 a été nommée l’une des meilleures émissions de 2019.

«Cash Cab»

Bien que la saison soit déjà terminée, les téléspectateurs peuvent accéder à la dernière saison de Cash Cab sur Bravo. L’heureux jeu télévisé à emporter est animé par le comédien Ben Bailey qui s’amuse avec ses passagers de taxi. Bailey conduit un taxi à New York, ramassant des clients «involontaires» qui sont invités à jouer au jeu-questionnaire. Les candidats peuvent gagner de l’argent en répondant correctement à chaque question-questionnaire. Mais trois mauvaises réponses signifient que les passagers sont vidés de la cabine et peuvent ne pas atteindre leur destination.

C’était la première saison de Cash Cab sur Bravo, ce qui signifiait qu’un certain nombre de Bravolebrities faisaient des camées et jouaient aussi. Surveillez Fredrik Eklund de Million Dollar Listing New York et le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean.

«Family Karma»

Bien que Family Karma soit une toute nouvelle série, les téléspectateurs ressentent déjà l’amour. Situé dans le sud de la Floride, Family Karma suit la vie de sept familles indiennes multigénérationnelles. Le spectacle présente la couleur, la mode, la joie et bien sûr beaucoup de drame.

L’acteur Amrit Kapai résume parfaitement les conditions de vie. «Les familles indiennes vivent ensemble», dit-il dans un confessionnal. “Vous avez donc maman, papa, grand-mère, femme de chambre, maman de femme de chambre.” L’ajout de ces ragots coule sérieusement avec les parents (alias «tantes»). “C’est comme 1-800 tante, devinez ce que je viens d’entendre”, plaisante Kapai. Family Karma est le dimanche soir à 21 h. / 20 h Central.

«Règles de Vanderpump»

Évadez-vous au château du Kentucky pour un mariage hors du commun selon les règles de Vanderpump. Bien que la saison ait été alimentée par des combats et des tensions, le groupe Vanderpump apporte toujours légèreté et plaisir. La chanteuse Lance Bass préside le prochain mariage de Jax Taylor et Brittany Cartwright qui ressemble à la fête du siècle.

Les caméras suivent également le casting alors qu’elles tentent de devenir adultes et que de nombreuses personnes achètent une nouvelle maison. Vanderpump Rules a également présenté plusieurs nouveaux membres de la distribution plus jeunes, qui mettent en scène leur propre drame. Litière quelqu’un? Vanderpump Rules sera diffusé mardi soir à 21 h. / 20 h Central.

‘Maison d’été’

Véritable évasion à son meilleur, Summer House est comme une croisière alcoolisée dans les Hamptons. Avance rapide vers l’été avec ce groupe épris de fête, qui prouve que «l’été est censé être amusant!» Les téléspectateurs ont un aperçu de la romance bredouillante entre Lindsay Hubbard et Carl Radke. Mais aussi le flirt interminable entre Hannah Berner et Luke Gulbranson.

Kyle Cooke et sa fiancée Amanda Batula vivent leurs propres douleurs de croissance. Mais Paige DeSorbo aussi, qui essaie de décider si elle veut s’installer ou non. Summer House sera diffusée le mercredi soir à 21 h. / 20 h Central.

Vous avez votre propre émission Bravo préférée? Bravo permet aux téléspectateurs d’accéder à la diffusion d’un grand nombre de leurs émissions.