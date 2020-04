5 courts métrages en ligne à voir absolument

Les courts métrages sont rares, non pas à cause d’une qualité intrinsèque, mais à cause du peu que nous avons l’habitude de les voir sur grand écran, dans des festivals de films internationaux ou même dans les médias. Ils sont rares et c’est pourquoi il est important d’en parler, car pour de nombreux cinéastes, cela signifie leur entrée officielle au cinéma avec la capacité de raconter des milliers d’histoires.

C’est pour ça que Nous avons dressé une courte liste – ce petit détail est venu naturellement – de courts métrages que vous trouvez en ligne et qui valent bien la peine d’être vus. Vous pouvez organiser un marathon avec lequel vous ne prendrez sûrement pas plus d’une heure, et profiter de quelques propositions de courts métrages pour explorer ce format, et accessoirement, vous savez des histoires qui parce qu’elles sont courtes ne sont pas rapides …

Ici, nous vous laissons la liste:

Salle 8

Une boîte qui ne peut pas être ouverte. Voilà à quel point la première prémisse du court métrage Room 8 est simple par James W. Griffiths, qui a fait sa première dans Tribeca en 2013. Cependant, lorsque cette boîte interdite est ouverte, tout n’a aucun sens dans l’histoire montré en seulement 6 minutes ou un peu plus.

Une cellule dans une prison russe, un nouveau prisonnier, un «vieux» prisonnier et une boîte rouge qui, si elle est ouverte, change tout le cours de ce que nous pensions serait de devenir un scénario claustrophobe et quelque peu métaphysique.

Terre et pain

Ce court métrage de Carlos Armella 2008 a remporté le Cortissimo Short Golden Lion du meilleur court métrage au Festival de Venise. Cette production de Bonita Films, il est impressionnant pour sa simplicité en surface mais l’énorme fardeau de la solitude qu’il porte dans son histoire.

Une fille et un chien d’entrée, une femme qui souffre, deux hommes qui courent et la mort. Le scénario de la Terre et du pain est dévastateur, et c’est précisément cette simplicité qui renforce un message de vide (Merci aussi pour l’excellent travail de photographie effectué).

L’amour des cheveux

Aux Oscars 2020, Hair Love de Matthew A. Cherry a remporté le prix du meilleur court métrage d’animation., un prix qui avait été décerné en 2018 au célèbre film de basket-ball de Kobe Bryant, avec la musique de John Williams. Mais cette année, c’était Hair Love, une belle histoire d’une famille afro-américaine, en particulier un père qui doit faire face aux cheveux emmêlés de sa petite fille.

La fin est inspirante et émotionnelle (Nous vous recommandons de retirer les mouchoirs jetables car vous allez sûrement pleurer). L’histoire est plus du côté de l’amour et de la patience, et même, presque inconsciemment, des rôles que nous avons l’habitude de jouer dans un modèle familial occidental.: La mère prend soin de sa fille, la peigne et l’habille. Mais que se passe-t-il en cas d’absence?

Un chien andalou

C’est un classique des courts métrages, et un classique de Luis Buñuel, et une pièce clé pour comprendre les premiers pas du surréalisme comme courant artistique du XXe siècle. Un chien andalou de 1929 c’était le premier exercice cinématographique de Buñuel en tant que surréaliste. On dit que le cinéaste espagnol, lors de la première projection, Il avait des pierres dans son sac à jeter sur les participants selon leur réaction.

L’idée originale Il est né des rêves du réalisateur et de Salvador Dalí, d’où naîtra une amitié qui s’est diluée avec le temps. Il a l’une des scènes les plus emblématiques du cinéma, et c’est celle d’un rasoir qui coupe l’œil d’une femme. La raison? Il n’y en a pas, ou peut-être que c’est tout, ou peut-être que ce n’est pas ce que nous voyons et toute interprétation n’est pas valide.

Le puzzle

Il y a des histoires qui ne sont pas de l’horreur, mais l’idée simple d’être dans une situation similaire provoque de la peur ou un peu d’inconfort. Et c’est le cas de The Jigsaw, un court métrage réalisé par les frères Basil et Rashad Al-Safar qui a provoqué toutes sortes de réactions, le plus surpris par la façon dont cela est fait et par la provocation de son idée, quelque chose de très similaire à la salle 8.

Un vieil homme achète un puzzle dans un vieux magasin et l’achète avec l’avertissement qu’il ne devrait pas. Quand il le ramène à la maison, ce qui est isolé, nous pensons que le pire pourrait arriver … et cela arrive, mais pas de manière conventionnelle ou l’horreur que nous connaissons toujours. Mais avec une touche intéressante qui est alimentée par le travail de production et de gestion.