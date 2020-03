5 des comédies musicales les plus déchirantes que vous pouvez pleurer depuis votre canapé (et où les diffuser)

Comme nous l’avons déjà noté, un bon cri est un bon moment lorsque vous vous sentez déprimé. Bien que cela puisse sembler une façon mauvaise ou contre-productive de gérer le stress ou l’anxiété, cela peut vraiment vous aider à laisser les choses sortir. En période d’incertitude, il n’est pas utile de réprimer ces émotions; penchez-vous plutôt en eux et laissez tout aller. Cela dit, si vous ne pouvez pas vous-même pleurer, ces comédies musicales vous aideront à sangloter tout ce que vous voulez. Parce que qui n’aime pas une bonne chanson pour accompagner sa boîte à mouchoirs?

Christian (Ewan McGregor) chante pour la première fois avec Satine (Nicole Kidman) dans «Moulin Rouge» | 20th Century Fox

1. «Fantôme de l’opéra» – Hulu

Phantom of the Opera possède l’un des motifs de chansons les plus remarquables et reconnaissables de Broadway. Emmy Rossum, Gerard Butler et Patrick Wilson sont les vedettes de Broadway. L’histoire suit une jeune étudiante de ballet orpheline, Christine, qui fait partie d’un opéra et, heureusement, obtient le rôle principal dans la production après le départ de la diva-lead.

Il s’avère que Christine a reçu des leçons de voix d’un «ange» qui se trouve être le fantôme qui y vit. La musique est si pleine d’émotion et en plus de la trame tragique du Phantom, cette comédie musicale pourrait vous faire pleurer.

2. «À travers l’univers» – Hulu

Avec les chansons des Beatles, Across the Universe raconte l’histoire de deux jeunes amoureux dans les années 60. Evan Rachel Wood joue Lucy et Jim Sturgess joue Jude et ils tombent complètement la tête au milieu de la guerre du Vietnam et des troubles politiques et des protestations. Leur amour est plein de passion, mais à la fois mauvais et bon. Et bien qu’ils s’aiment, ils sont séparés plusieurs fois.

Les Beatles sont la bande son pivot, chantée par la distribution et faisant partie intégrante de l’histoire. Avec ces nouvelles itérations étonnantes de leurs chansons classiques, votre cœur va gonfler complètement à cette belle histoire. Peut-être que des larmes heureuses se mélangeront avec des tristes?

3. «Moulin Rouge» – HBO

Le Moulin Rouge est tout aussi mouvementé que magnifique. La vision sauvage de Baz Luhrman pour le film combine des mashups musicaux remixés avec la période de la «Révolution de Bohème» de 1900 à Paris, France. Christian est un romantique sans espoir (et nous voulons dire sans espoir) joué par Ewan McGregor, et Satine est l’un des danseurs du racé Moulin Rouge, joué par Nicole Kidman.

Leur amour est vraiment celui qui rivalise avec certains des couples les plus poétiques à avoir jamais existé, donc même leurs moments heureux vous feront probablement pleurer si vous êtes déjà émotionnellement à ce stade. Mais quand c’est triste, c’est triste. Les morceaux cuisinés sont vraiment incroyables, mais ce sont les parties déchirantes du déni de l’amour qui martèlent vraiment ce clou dans la poitrine.

4. «Selena» – Hulu

Vous ne pouvez vraiment pas passer par une vision complète de la Selena classique de 1997 sans pleurer, même si c’est juste un peu. Il s’agit d’un film biographique mettant en vedette Jennifer Lopez dans le rôle titulaire de Selena Quintanilla, connue sous le nom de Selena dans les années 90 lorsqu’elle était en tête du classement.

Connue sous le nom de La Reina de Tejano, Selena se faisait un nom dans un genre dominé par les hommes et était une excellente interprète et chanteuse. Elle a remporté un Grammy et était sur le point de percer dans la musique anglaise traditionnelle avant d’être tragiquement assassinée. Ce film frappe certainement plus fort pour les fans de la chanteuse, mais même un spectateur occasionnel se sentira frappé dans le ventre pour penser à tout ce que cette femme aurait pu accomplir.

5. Une étoile est née – HBO

Même si A Star Is Born est sorti en 2018, on a l’impression que nous venons d’arrêter d’entendre «Shallow» en boucle. Mais peu importe ce que vous pensez de cette chanson, vous ne pouvez pas nier que ce film frappe fort à tant de niveaux. Non seulement Lady Gaga et Bradley Cooper partagent une chimie indéniable et tangible, mais l’histoire et l’écriture sont également très bonnes. Et cela vous laissera sangloter sur votre canapé au moment où vous en aurez fini. Garanti; il n’y a pas de si, ands ou butées à ce sujet. C’est celui qui va vous ruiner.