5 des meilleurs films Dracula que vous n’avez peut-être pas encore enfoncés

À côté de Frankenstein, Dracula est l’un des romans d’horreur les plus adaptés de l’histoire, engendrant de nombreuses pièces de théâtre, jeux vidéo, bandes dessinées et bien sûr une multitude d’adaptations cinématographiques et télévisuelles. Bien sûr, nous connaissons tous ceux de haut niveau. La représentation influente et déterminante de Bela Lugosi dans le film universel de 1931; la longue série de Hammer Films mettant en vedette la performance imposante de Christopher Lee; la somptueuse version de Francis Ford Coppola avec un casting all star et des visuels époustouflants; et la récente mini-série BBC / Netflix déconstruisant toute la mythologie Dracula.

Mais qu’en est-il des autres? Qu’en est-il de ces nombreux films qui n’ont pas tout à fait reçu le même niveau d’attention que leurs homologues plus largement vus? Je suis bien immergé dans la tradition de Dracula depuis plusieurs années et je voudrais vous présenter 5 de mes adaptations d’écran préférées que j’ai appréciées au cours de ce voyage, et je pense que vous pourriez en profiter aussi si vous vous cherchez de nouvelles prises sur le comte que vous avez peut-être manqué dans vos voyages.

Ne souhaitant pas jouer aux favoris, comme je les aime tous pour différentes raisons, je vous les présenterai dans un ordre chronologique direct…

Comte Dracula (1970)

Dirigé par Jess Franco et avec Christopher Lee comme Dracula.

«Vous avez beaucoup appris. Tu ne peux rien faire.

Faisant une pause dans ses histoires de vampires érotiques ludiques et habituelles, Franco a réussi à éloigner Lee de Hammer pour cette sortie qui était vantée comme étant l’adaptation la plus fidèle du livre à l’écran jamais tentée. Lee, étant un grand fan du roman original, a déclaré dans des interviews qu’il savait que cela devait être le cas car Dracula porterait une moustache pour la première fois dans l’histoire du cinéma; alors il a accepté de le faire. Lee s’était trouvé frustré par la mesure dans laquelle les films Hammer s’éloignaient du matériel source et du caractère global de Dracula, alors se félicitait de l’opportunité de rendre justice au roman. Vous pouvez vraiment voir dans sa performance à quel point il prend les choses au sérieux, présentant au spectateur une version maléfique pure et intense du comte qui rivalise facilement avec ses meilleures sorties Hammer. Lee lui-même a déclaré dans des interviews qu’il considérait personnellement que c’était sa meilleure performance en tant que Dracula, et il est facile de voir pourquoi.

Quant à la fidélité à l’histoire du livre, les 30 premières minutes sont très proches en effet, car nous voyons la première rencontre de Johnathan Harker (Fred Williams) avec Dracula et les horreurs croissantes auxquelles il est soumis jusqu’au moment où il s’échappe . À partir de là, les choses vont dans des directions différentes, sans doute par souci de concision, mais les rythmes principaux du roman restent plus ou moins intacts.

La représentation de Renfield par Klaus Kinski est particulièrement intéressante. Après avoir discuté du rôle avec Franco, Kinski a choisi de jouer le personnage principalement muet (à l’exception de certains cris de terreur et d’angoisse mentale hors écran). Alors que la plupart des films optent pour une représentation plus maniaque, souvent au-dessus de la représentation du personnage, la prise de Kinski est étonnamment efficace dans sa subtilité, reposant uniquement sur ses manières et ses expressions faciales. Kinski jouerait le comte lui-même 9 ans plus tard dans la version de Nosferatu de Werner Herzog.

Herbert Lom, que de nombreux lecteurs connaissent principalement comme l’inspecteur en chef Dreyfus, qui souffre depuis longtemps des films Pink Panther, joue une version efficace mais simple du Dr Van Helsing. Ici, Van Helsing est responsable de l’asile dans lequel le Dr Seward (Paul Muller) s’occupe de Renfield, plutôt que d’être un étranger appelé pour enquêter sur les étranges événements. Encore une fois, cela semble être un changement par souci de concision et cela fonctionne assez bien.

Dans l’ensemble, c’est une interprétation divertissante de l’histoire originale, et il convient de noter que c’était vraiment la première fois qu’une adaptation plus fidèle était tentée. En guise de recommandation secondaire, je suggère également de regarder le film surréaliste de Pere Portabella dans les coulisses, Vampir-Cuadecuc (1971). Largement silencieux, mettant en vedette de belles images en noir et blanc de la réalisation du film sur une musique expérimentale effrayante, il s’agit d’un film d’art en soi et d’un regard unique sur la production.

Dracula (1974)

Dirigé par Dan Curtis (“Dark Shadows”) et avec Jack Palance comme Dracula.

«Maintenant, je vais en Angleterre. Et vous… allez en enfer! »

Une autre adaptation qui reste fidèle au livre pendant environ les 30 premières minutes environ, puis part dans sa propre direction. Il s’agit notamment du film où l’idée de Dracula en tant que figure romantique a commencé. Dan Curtis a emprunté sans vergogne à ses propres intrigues de Dark Shadows pour introduire l’idée de Lucy comme l’amant réincarné de Dracula, un trope qui refait surface dans de nombreuses histoires de Dracula ultérieures (telles que la somptueuse adaptation de Francis Ford Coppola, si elle était défectueuse, 1992).

Malgré l’angle romantique, cependant, Palance joue le personnage très fidèle à la version du livre. Son Dracula est froid, calculateur et purement diabolique avec des moments de rage concentrée débridée qui le montrent vraiment comme une force de la nature à ne pas chouchouter. Palance a la présence parfaite pour Dracula, non seulement imposant physiquement, mais captivant hypnotiquement alors qu’il regarde directement dans l’âme du spectateur. Nigel Davenport en tant que Van Helsing se révèle être un excellent match, étant de stature similaire et jouant le personnage de manière très factuelle qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense et de faire ce qui est nécessaire pour traiter avec Dracula.

Fiona Lewis est belle et obsédante comme la malheureuse Lucy, et nous nous sentons vraiment inquiets pour elle alors que Dracula la met de plus en plus sous son pouvoir et qu’elle se rapproche de la mort. C’est agréable de voir Arthur Holmwood (Simon Ward) enfin avoir le temps de briller en aidant Van Helsing, car c’est un personnage qui est souvent négligé ou mis de côté pour le plus grand public, Quincy Morris. Curieusement, il n’y a pas de Renfield dans cette version, mais avec l’intrigue qui bouge rapidement et une multitude de performances captivantes, on ne sent pas qu’il souffre de la perte de ce personnage. Assurez-vous de garder un œil sur la jeune Sarah Douglas en tant que fiancée vampire de Dracula!

Une note intéressante, Dan Curtis a filmé deux versions de chaque scène de mort dans le film. Une version sanglante avec crachats de sang et des gros plans graphiques de l’empalement, et une version exsangue adaptée aux émissions de télévision de l’époque. Autre fait amusant: Gene Colan, l’artiste de la bande dessinée Tomb of Dracula de Marvel, a basé sa conception pour Dracula sur Jack Palance, qu’il avait toujours pensé être un grand Dracula. Deux ans plus tard, ce film est arrivé – lui donnant raison!

Comte Dracula (1977)

Mini-série BBC réalisée par Philip Saville et avec Louis Jourdan comme Dracula.

“Le problème avec les miroirs, c’est qu’ils ne réfléchissent pas assez, n’est-ce pas?”

La BBC a toujours été très habile dans deux domaines: les drames d’époque et l’adaptation de livres pour la télévision, et cette production ne fait pas exception. Facilement l’adaptation la plus fidèle du livre jamais filmée, avec seulement quelques changements mineurs pour plus de concision. Louis Jourdan est charmant et proprement diabolique comme Dracula. Il n’y a pas de romance à trouver ici; il est clairement le comte froid et calculateur du livre qui prend vie. Il ne semble jamais inquiet lorsqu’un personnage soupçonne que quelque chose ne va pas bien chez lui, car il a géré de tels soupçons pendant des siècles et aucun n’a pu le vaincre.

Par exemple, dans la scène classique dans laquelle Harker (Bosco Hogan) remarque que Dracula ne projette aucune réflexion, le comte ramasse le miroir avec désinvolture, remarque que les miroirs ne peuvent pas faire confiance car ils “ne réfléchissent pas assez”, puis le jette par la fenêtre. Le tout avec un sourire entendu, pleinement conscient que Harker soupçonne maintenant que quelque chose ne va pas, mais complètement indifférent car il sait qu’il n’y a littéralement rien que Harker puisse faire à ce sujet. Dans une autre scène, il explique très clairement ce qu’il pense de nous les humains, en disant à une Mina captivée qu’elle est sa «nourriture». Son «beau pressoir à vin». Elle sourit en réponse, complètement sous son pouvoir. Ce Dracula, tout comme le comte du livre, est égoïste et maléfique, nous considérant comme rien de plus que de la nourriture pour lui fournir la nourriture cramoisie dont il a besoin pour prolonger son existence éternelle. Nous ne sommes pas des gens, nous sommes du bétail. Le Comte est très sûr de son pouvoir et de sa capacité à contrôler ou à détruire ceux qui l’entourent et qui peuvent constituer une menace. Il est arrogant et égoïste, et bien sûr, nous savons que c’est cet orgueil qui se révélera finalement être sa perte.

Frank Finlay en tant que Van Helsing s’est immédiatement attiré par moi, et se classe maintenant comme l’un de mes Van Helsings préférés de tous les temps aux côtés de la représentation classique d’Edward Van Sloan. Ce Van Helsing est non seulement compétent dans les voies du surnaturel et comment le combattre, mais est à son tour charmant et délicieux avec des moments d’humour subtil et est plus que disposé à se salir les mains et à se mettre en danger pour protéger ceux il essaie de sauver. La scène où il défend la Mina captivée contre les épouses de vampires qui avancent au milieu de la nuit est tendue et terrifiante, avec Van Helsing faisant le double devoir en essayant d’écarter les épouses et d’empêcher Mina de partir volontiers avec elles, tout en attendant la le soleil du matin alors qu’il passe à l’horizon beaucoup trop lentement. Comparez cela avec une scène antérieure dans laquelle il fabrique avec plaisir du cacao pour tout le monde pendant qu’ils discutent de leurs plans pour trouver les boîtes de terre cachées de Dracula. Ce Van Helsing est un plaisir absolu, non seulement comme un match astucieux pour Dracula et ses sbires, mais aussi comme le genre de personnage avec lequel vous aimeriez simplement vous asseoir et parler en boutique si vous en avez l’occasion.

Sur une note similaire, la prise de Jack Shepherd sur Renfield m’a aussi immédiatement fasciné. Il trouve l’équilibre parfait entre une folie calme, calculatrice et charmante avec des moments de pure manie débridée. La scène dans laquelle il supplie désespérément le Dr Seward (Mark Burns) de le laisser partir car il sait que Dracula vient pour lui est absolument déchirante. Sa peur est palpable, son traumatisme troublant à regarder alors que son placage normalement calme se fissure et se brise à la vue. C’est l’une des rares adaptations qui donne à Renfield un arc de personnage très clair, car nous voyons une grande partie de sa perspective sur les événements et nous, le spectateur, sommes conscients de la façon dont d’autres personnages ont changé grâce à ses réactions. Par exemple, lorsque Mina vient lui rendre visite après que Dracula a commencé le processus de la fasciner, Renfield ne la reconnaît pas, même s’ils s’étaient déjà rencontrés. C’est comme si Renfield ne voyait pas les gens de la même manière qu’une personne sensée, peut-être en voyant leur aura ou essence spirituelle plutôt que leur forme physique. Il s’agit d’une performance complexe et multicouche qui ajoute beaucoup plus au caractère de Renfield que ce que nous voyons habituellement.

Bien que les valeurs de production de cette adaptation soient typiques de la télévision de la BBC de l’époque (images de tournage tournées sur film, images de studio tournées en vidéo), cela ne perturbe ni ne gêne en aucune façon la mini-série. Avec une durée de 2,5 heures, les choses ne se sentent jamais pressées et ne se sentent pas trop longues. Il donne à l’histoire et aux personnages juste le temps de respirer et de se développer, offrant une expérience de visionnement extrêmement satisfaisante. Il est immédiatement captivant, avec un casting stellaire, et est sans aucun doute l’adaptation la plus fidèle du livre à ce jour. Recommandation la plus élevée possible.

Dracula (1979)

Dirigé par John Badham et avec Frank Langella comme Dracula.

“Imbéciles! Pensez-vous qu’avec vos croix et vos plaquettes, vous pouvez me détruire? “

Tout comme le film de Bela Lugosi de 1931 était une adaptation d’une pièce de théâtre vaguement basée sur le roman, il en est de même – avec Langella reprenant sa performance de cette pièce. Ne perdant pas de temps pour se rendre en Angleterre, celui-ci commence avec le naufrage de l’arrivée de Demeter et de Dracula. Lui et Johnathan Harker (Trevor Eve) ont organisé l’achat de Carfax par courrier. Cette approche fonctionne bien pour cette version, car elle nous donne plus de temps pour connaître l’ensemble principal des personnages en Angleterre plutôt que de passer le premier tiers du film avec uniquement Dracula et Harker. Quelques autres changements par rapport au livre – Mina et Lucy ont été inexplicablement changées de nom; Mina (Jan Francis) est la fille de Van Helsing et Lucy (Kate Nelligan) est la fille du Dr Seward. Cela crée une dynamique intéressante entre ces personnages, car les deux pères ont maintenant plus en jeu que leurs homologues du livre, leurs propres filles étant les cibles d’intérêt de Dracula.

Bien que ce film joue dans une certaine mesure l’angle romantique, on peut facilement faire valoir qu’il s’agit d’une séduction plus trompeuse que l’amour. Dracula de Langella est suave, charmant et absolument mauvais. La personnification la plus pure du diable prenant une forme agréable et utilisant son charme irrésistible pour captiver tous ceux qui frappent son imagination ou osent croiser son chemin. Le réalisateur John Badham crée un paysage de rêve hallucinatoire alors que Dracula séduit et fascine Lucy à sa volonté, amenant le spectateur avec lui. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir complètement fascinés par le comte de Langella, souhaitant presque qu’il réussisse dans ses efforts diaboliques.

Laurence Olivier apporte une classe ancienne à sa représentation de Van Helsing, se révélant être un match intellectuel et tactique pour les siècles d’expérience de Dracula face aux précédents adversaires infructueux. Sa douleur émotionnelle lorsqu’il doit envoyer son propre vampire devenu fille est palpable et déchirante.

Donald Pleasence est un plaisir comme toujours comme le Dr Seward, chargé non seulement de gérer l’asile mais aussi d’aider Van Helsing dans certaines de ses tâches les plus désagréables. Tony Haygarth joue une version amusante de Renfield avec des moments amusants pour grignoter des insectes, mais il n’y a pas grand-chose à son personnage au-delà de cela, malheureusement. Les fans de “Doctor Who” voudront peut-être garder un œil sur le futur 7e docteur Sylvester McCoy en tant qu’assistant de Seward Walter. Malheureusement, beaucoup de répliques de McCoy ont été coupées, mais il passe beaucoup de temps à l’écran.

Badham voulait à l’origine tourner le film en noir et blanc pour faire écho à la sensation des films Universal classiques, mais le studio a insisté pour qu’il le filme en couleur pour avoir plus d’attrait pour un public moderne. En 1991, le film est sorti en vidéo maison avec une couleur désaturée, presque au point d’être en noir et blanc. La récente sortie Blu-ray de Scream Factory comprend les deux versions – la version désaturée qui est couramment disponible depuis des années et la version théâtrale Technicolor très recherchée. Dans l’introduction très diplomatique du Blu-ray, Badham recommande au spectateur de regarder les deux versions et de décider lui-même celles qu’il préfère.

Dans l’ensemble, c’est une interprétation divertissante, quoique quelque peu imparfaite, de l’histoire. Certains des changements sont intéressants, tandis que d’autres semblent arbitraires. Cela vaut cependant la peine d’être vu pour la performance absolument captivante de Langella en tant que comte, la cinématographie somptueuse, la superbe distribution de visages familiers et la grande partition de John Williams.

Nosferatu (1979)

Un remake brillant et vraiment effrayant réalisé par Werner Herzog et avec Klaus Kinski comme Dracula.

«La mort n’est pas la pire. Il y a des choses plus horribles que la mort. »

Dès les premiers titres montrant les restes momifiés de victimes de la peste sur la musique obsédante et sombre du compositeur expérimental Popol Vuh, vous savez que vous êtes dans un voyage unique et sombre. Bien que l’intrigue reste fermement enracinée dans les événements du film de 1922, les noms des personnages ont été modifiés pour revenir à ceux du livre. Curieusement, Lucy (Isabelle Adjani) et Mina (Martje Grohmann) ont encore été échangées. Klaus Kinski joue une version de Dracula sobre et apparemment fatiguée du monde, qui semble presque passer par les mouvements au moment où nous le rencontrons, la joie de l’immortalité depuis longtemps disparu. C’est une performance fascinante, débordant de subtilités et de nuances qui bénéficient de visionnements répétés pour apprécier pleinement.

Le film original abordait l’idée que Dracula avait amené la peste avec lui via les rats sur le navire le transportant de Transylvanie en Angleterre. La conception du comte Orlock devait être très semblable à un rat pour se connecter visuellement à sa responsabilité dans la peste, d’où la position centrale des crocs plutôt que les canines agrandies habituelles. Cette version reprend cette idée et fonctionne avec elle, avec littéralement des centaines de rats à l’écran à des moments différents. Il est très clair qu’une partie de l’objectif général de Dracula est de propager la peste, peut-être comme un moyen d’alléger son ennui ou d’étendre ses souffrances à tous ceux qui l’entourent. Pour pousser plus loin le but, Dracula envoie même Renfield (joué par le merveilleusement maniaque Roland Topor) en mission spéciale avec plusieurs rats pour propager la peste à travers le pays.

Il y a une scène particulièrement rebutante dans laquelle Lucy se promène dans les rues et rencontre une famille, en paix avec le fait qu’ils vont tous mourir de la peste, en prenant un dernier repas de famille. Ils l’invitent à les rejoindre, et ils semblent tous parfaitement indifférents à la multitude de rats qui pullulent sur le sol, à la nourriture sur la table et à eux. C’est à la fois triste et horrible et il y a beaucoup de scènes de ce genre qui ont un impact émotionnel conflictuel sur le spectateur. Werner Herzog est un maître absolu de son art, et il sait manipuler efficacement les émotions. Quand il se décide à vous horrifier, sachez que c’est un type d’horreur qui pénètre vraiment dans la peau et restera avec vous longtemps après la fin du film.

Lucy semble être la seule qui sait vraiment ce qui se passe et quand elle échoue, enrôle quelqu’un d’autre pour aider (Van Helsing (Walter Ladengast) dans ce film est le Van Helsing le plus inutile et le plus inefficace de tous les temps, et c’est clairement délibéré ), prend sur elle de mettre fin au règne de terreur de Dracula, même si cela lui coûte la vie.

Herzog a déclaré dans des interviews qu’il considérait le film original comme l’un des plus grands films allemands jamais réalisés, et son amour pour la matière source est clairement affiché avec ce remake sincère. C’est vraiment dérangeant et effrayant, avec de nombreux clins d’œil à l’original pour plaire aux fans et plus qu’assez de matériel frais pour surprendre les nouveaux téléspectateurs de cette version qui peuvent être intimement familiers avec l’original.

Note intéressante: toutes les scènes de dialogue ont été filmées deux fois, une fois en anglais et encore en allemand. C’était ainsi que le film pouvait être montré sur les deux marchés sans avoir à doubler dans une langue ou dans l’autre. Cela vaut la peine de regarder les deux versions, car il existe de nombreuses différences subtiles dans les performances et certaines scènes se déroulent de manière très différente dans chaque version. Herzog a déclaré qu’il considérait que la version allemande était la plus «culturellement exacte», car l’original était allemand. Si vous vous sentez comme un marathon divertissant, je vous recommande de regarder l’original, les deux versions linguistiques de celui-ci, puis de couronner le tout avec Shadow of the Vampire de 2000. Vous ne le regretterez pas, et vous ne regarderez plus jamais Dracula de la même façon.

Tant de Draculas, si peu de temps. J’espère que vous avez apprécié cette liste et que je vous ai aidé à découvrir quelques joyaux cachés que vous ignoriez peut-être. Il n’est pas étonnant que Dracula ait été adapté tant de fois au fil des ans, étant un classique de la littérature d’horreur qui a tant donné au genre. Merci pour la lecture.