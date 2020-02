5 des meilleurs jeux d’horreur 2D de la dernière décennie

L’horreur indépendant était une grande partie du genre au cours de la dernière décennie (comme vous l’avez peut-être remarqué dans notre liste des jeux d’horreur de la décennie). Alors que les développeurs AAA hésitaient souvent à financer des jeux d’horreur à gros budget, les développeurs indépendants non seulement ont adopté le genre, mais ont trouvé des moyens de faire évoluer le genre. Amnésie, Survivre à, et Couches de peur a rencontré le succès et a fait écho auprès des fans, malgré leur plus petite échelle. Bien que la plupart des jeux bien connus de la décennie étaient à la première personne, il y avait une multitude de jeux d’horreur 2D qui ont fait des choses incroyables dans le genre. Nous avons décidé de défendre cinq des meilleurs exemples.

LA DERNIÈRE PORTE (The Game Kitchen)

La plupart des jeux que j’ai choisis pour cette liste sont des plateformes de puzzle à défilement latéral, mais La dernière porte mérite un shoutout créant une aventure point-and-click effrayante dans un domaine principalement 2D. S’inspirant fortement des travaux d’Edgar Allen Poe et H.P. Lovecraft, The Last Door raconte l’histoire d’un ancien mal invoqué dans l’Angleterre victorienne. Raconté épisodiquement sur deux saisons, l’intrigue tourne autour de votre personnage appelé par les derniers mots de son ami d’enfance, le mettant sur une trajectoire de collision avec une mystérieuse force surnaturelle.

Au lieu d’adapter directement la mythologie de Lovecraft, comme beaucoup de jeux ont tendance à le faire, The Last Door conserve les thèmes que Lovecraft a explorés plutôt que l’iconographie, remplaçant les monstres tentaculés par des images d’oiseaux effrayants. Son style pixel-art lourd fait un excellent travail en suggérant des choses sans vous montrer explicitement les horreurs, permettant à votre esprit de combler les lacunes. Je ne suis pas toujours un grand fan d’aventures pointer-cliquer, mais celui-ci a coché toutes les cases, faisant l’une des expériences d’horreur les plus mémorables de la décennie.

KNOCK-KNOCK (Ice Pick Lodge)

Bien que ce soit l’une de mes expériences de jeu préférées, j’ai parfois du mal à recommander Toc Toc aux personnes. Tout comme les autres célèbres séries de Ice-Pick Lodge, Pathologique, le jeu défie la description facile avec son humeur distincte et surréaliste. Le gameplay ressemble un peu à jouer à cache-cache avec des monstres surréalistes dans une vieille maison en constante expansion tout en essayant de comprendre les actions rituelles appropriées nécessaires pour passer à la nuit suivante.

Capturant parfaitement la sensation de se réveiller au milieu de la nuit et d’essayer de comprendre ce qui se passe alors qu’il est encore groggy, Knock-Knock crée un ton onirique étrange, embrassant la répétition pour donner au joueur un sentiment d’anxiété et de folie. Il ne fait rien de particulièrement innovant au niveau du gameplay, mais il parvient à évoquer un sentiment chez le joueur pas comme les autres.

INSIDE (Playdead)

Les studios Playdead ont touché la corde sensible avec leur excellent jeu de plateforme puzzle 2D Limbo au début de la décennie, mais leur suivi À l’intérieur amélioré tout ce que leurs débuts ont fait, puis certains. Une fois de plus, ils ont créé un conte d’un enfant errant dans des circonstances de plus en plus étranges et hostiles, offrant au joueur de nombreuses énigmes intéressantes à essayer de résoudre à mesure qu’il progresse.

Bien qu’il ne soit pas en noir et blanc comme Limbo, le jeu a toujours un style artistique saisissant, utilisant la couleur avec parcimonie pour mettre en évidence des éléments spécifiques à l’écran. Inside ajoute continuellement des mécanismes intéressants et surprenants tout en présentant une histoire merveilleusement surréaliste qui ne s’explique jamais complètement, mais ne confond pas le joueur. La fin du jeu est l’une des séquences les plus étranges et satisfaisantes d’un jeu 2D depuis la fin de Tresser. Vous pouvez vous asseoir et battre ce match en une séance de quatre heures, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas l’essayer.

SURVIVANT UNIQUE (Jasper Byrne)

Ça vous manque Silent Hill? Eh bien Lone Survivor peut être le prochain jeu que vous devez essayer. Le développeur Jasper Byrne a fait une excellente démake de Silent Hill 2 appelé Soundless Mountain II, et il est clair qu’il a transmis l’humeur de ce projet à Lone Survivor. Vous contrôlez un protagoniste anonyme qui croit qu’il pourrait être le dernier survivant d’une infection qui a transformé les gens en horribles mutants. Contraint de quitter votre appartement par manque de moyens, vous explorez votre complexe en essayant d’échapper à la folie qui vous entoure.

Une grande partie du jeu vise à garder votre personnage bien nourri et reposé, tout en essayant de gérer son état mental fragile. On ne sait pas ce qui est réel et ce qui est une hallucination lorsque vous cherchez des fournitures et que vous vous cachez des horreurs qui errent dans les couloirs. Tout comme The Last Door, le style d’art pixelisé de Lone Survivor fait également des merveilles en montrant juste assez pour faire fonctionner vos centres de peur sans vous donner tous les détails sanglants. Le jeu dure environ cinq heures, mais avec cinq fins différentes à découvrir, il y a toujours une raison de revenir en arrière.

DARKEST DUNGEON (Red Hook Studios)

Un autre sur cette liste qui n’est pas un puzzle-plateforme, Donjon le plus sombre offre l’une des expériences de jeu de rôle au tour par tour les plus profondes et les plus vastes que j’ai jamais jouées. Le jeu est connu pour sa difficulté brutale, mais ce défi est parfaitement en ligne avec le ton et le monde présenté. Vous sélectionnez un groupe d’aventuriers dans votre groupe de personnages et les envoyez dans des donjons terrifiants dans le but de nettoyer votre domaine et les zones environnantes de maux indicibles.

Ces maux menacent non seulement physiquement vos personnages, mais peuvent également menacer leur état mental, ce qui fait d’eux un danger pour eux-mêmes et leur groupe. Les personnages perdus au combat sont définitivement perdus, ce qui vous fait vous demander jusqu’où vous poussez chaque aventure dans le donjon. Chaque section du donjon est explorée sur un plan 2D, vous obligeant à porter une attention particulière aux pièges dans lesquels vous pourriez marcher. Le combat fait également un usage intéressant de l’environnement 2D, en mettant l’accent sur le positionnement à la fois pour qui vous pouvez frapper et quelles attaques vous avez à votre disposition. Même sans l’excellent DLC, il y a tellement de choses à faire dans Darkest Dungeon que cela pourrait vraiment être votre jeu pour toujours, offrant toujours une autre course pour vous mettre au défi.