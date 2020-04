5 endroits pour télécharger des livres gratuits pendant la quarantaine

L’enfermement commence à peser sur nos épaules, les endroits fermés, les rues semi-désertes, certains appels vidéo et la vie collée à Internet a un coût mental. Il y a ceux qui se sentent déjà déprimés, ceux qui s’ennuient davantage ou, carrément, ceux qui le considèrent comme une opportunité d’être plus créatif.

Pour cette raison, et parce que la lecture est un palliatif pour l’une des causes que nous énumérons dans le paragraphe précédent, suivant la tradition des choses à faire pendant l’accouchement, Maintenant, nous allons recommander cinq endroits pour télécharger des livres gratuitement. Il ne s’agit pas seulement de pages célèbres comme Amazon, vous trouverez également des bibliothèques qui offrent de superbes joyaux.

Nous la connaissons tous et nous savons que l’entreprise que Jeff Bezos commande aujourd’hui a commencé à vendre des livres. Maintenant, la chose intéressante est que dans la boutique Kindle, vous pourrez trouver des titres gratuitement, bien que si cela ne vous dérange pas de payer quelques pesos pour une meilleure qualité, vous trouverez également des offres intéressantes. La vérité est que vous pouvez rechercher soigneusement et vous trouverez même des mangas ou des bandes dessinées gratuits.

Si vous voulez devenir sérieux ou si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de la culture latino-américaine et caribéenne, cette bibliothèque est faite pour vous. Il s’agit d’une collection de livres qui, sous le label de la bibliothèque Ayacucho, mettent à la disposition du public de grands classiques de la littérature, de l’histoire et de la politique en Amérique latine et dans la région. C’est une gourmandise incontournable.

Cette page n’a pas besoin d’être présentée aux amateurs de littérature espagnole. C’est un projet qui rassemble un énorme catalogue de pièces de théâtre, poésie, roman, archives de journaux et tout ce qui touche à la culture de la langue espagnole, un autre projet qui continue également de croître.

En raison du coronavirus, la plate-forme Scribd a récemment ouvert sa bibliothèque offrant plus de 75 000 titres aux utilisateurs gratuitement, Qu’attends-tu? Il vous suffit de créer un compte et le tour est joué, les livres sont à vous.

C’est une librairie qui a un catalogue de plus de 50 millions, oui, 50 millions de fichiers numérisés. Il existe des livres de toutes sortes, de la littérature, de la musique, de la mode, de l’histoire, des sports, du matériel de presse, des fichiers visuels, etc.

