5 étapes à suivre pour paraître vraiment plus jeune

18 février 2020

Bien qu’il existe des chirurgies possibles pour nous faire paraître plus jeunes, nous vous suggérons d’essayer cinq nouveaux traitements Cela vous rajeunira.

Ils sont économiques, pratiques et garantissent d’excellents résultats, si vous avez une cohérence en eux.

Étapes pour montrer votre peau plus jeune.

Un des plus gros problèmes des hommes et des femmes est le gonflement du visage. Pour ce faire, vous ne dissolvez que du sel dans l’eau, humidifiez une serviette et appliquez-la sur le visage pendant 10 minutes.

Maintenant, voulez-vous des lèvres plus pleines? Sur un pinceau, appliquez le baume à lèvres. Ensuite, faites simplement des mouvements doux sur eux et hualá!

Pour montrer une peau éclatante et hydratée, le meilleur allié est l’huile d’olive. Tout d’abord, mettez votre visage à la vapeur et une fois les pores ouverts, appliquez l’huile pendant 7 minutes; rincez et partez. Répétez tous les quatre à cinq jours.

Souffrez-vous toujours de granits? Ne t’inquiète plus! Appliquez une petite quantité de miel dessus pendant 15 minutes. Rincez ensuite à l’eau, le gonflement aura diminué et vous aurez fini de vous maquiller.

Et enfin, et peut-être le plus fastidieux: comment faire pour supprimer les cernes? Pour cela, vous avez besoin de 1 cuillère à café. de bicarbonate de soude dans un verre d’eau chaude ou de thé. Une fois bien agité, trempez un coton et appliquez-le dans les cernes pendant 10 à 15 minutes et rincez abondamment à l’eau. Ensuite, appliquez une crème hydratante et c’est parti.

Osez-vous essayer?

