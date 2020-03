5 femmes visionnaires qui ont défini l’histoire du cinéma

Le cinéma, et vraiment tout art, est construit sur la base des noms de personnages éminents qui ont changé l’histoire et la façon dont les êtres humains s’expriment. Le septième art ne fait pas exception et sauve des grands comme George Méliès, Edwin S. Porter, William Dickson, Charles Chaplin, Orson Welles, Walt Disney, Stanley Kubrick …

Si vous ouvrez un livre, on pourrait penser que l’histoire du cinéma est sur les épaules des gens en avance sur leur temps, des génies et des visionnaires … des hommes. Mais la réalité est différente et le mérite revient aux hommes et aux femmes, mettant en évidence le travail de ceux qui ont lutté contre le courant pour construire ce qui est aujourd’hui une forme de divertissement de masse et un instrument de réflexion sociale.

Par conséquent, pour reconnaître son travail et son importance incontestable dans l’histoire du cinéma, Nous vous laissons avec cinq femmes que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous aurez le plaisir de savoir qu’elles existaient pour tout changer au cinéma:

June Mathis

June Mathis était autrefois considérée comme “la femme la plus puissante d’Hollywood”, mais maintenant il est oublié. On ne sait pas exactement combien de scripts il a collaboré, mais plus de 100 productions sont enregistrées. La raison? Il n’a pas reçu le crédit correspondant et quand ils l’ont fait, il a été extrêmement superficiel dans les adaptations.

Mathis Non seulement elle était scénariste, mais elle a également été productrice exécutive de films produits par Goldwyn et Metro Pictures, pour ne citer que les plus importants, où elle a été superviseure du groupe artistique et directrice de la rédaction des sociétés. Et pas seulement ça, elle n’a pas non plus reçu de crédits en tant que réalisatrice ou codirectrice de certains films importants comme Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse de 1921.

Maya Deren

“Dans un film, je peux faire danser le monde” … Soyez «La mère du cinéma d’avant-garde américain» n’est pas une mince affaire, et d’autant plus qu’à ce jour, il reste l’un des noms les plus forts du cinéma underground. Voici Maya Deren, une cinéaste ukrainienne qui a non seulement construit la base du cinéma expérimental mais aussi la théorie réalisée à une époque où seuls les hommes l’ont développée.

Dans ses films Il a combiné le mouvement de la caméra et la danse du corps, ainsi que cela dans son état naturel. Il a également pris une plongée métaphorique dans l’analyse des rituels. L’un de ses projets les plus célèbres est le The Witch’s Cradle, un film qui n’a jamais été fini mais avec lequel Deren a collaboré avec Marcel Duchamp.

Esfir Shub

Ce Le metteur en scène russe était fasciné par le théâtre, et a commencé à travailler dans le département de Narkompros, et c’est ainsi qu’il a commencé à collaborer avec certains écrivains et écrivains de l’époque. Petit à petit, il a fait sa place dans le Goskino (l’ancien Comité de la cinématographie de l’URSS) où il a commencé à monter et rééditer des films étrangers.

Le travail de Shub était éditer des scènes politiques controversées pour que le public de l’URSS puisse les voir, et parfois même s’approprier les titres. (Oui, c’est de la censure, mais nous parlons des premières décennies du XXe siècle). Grâce à son travail d’éditrice, elle a développé les techniques de création de films documentaires jusqu’à devenir pionnier du “film de compilation”, documentaire réalisé à partir d’extraits d’autres films ou archives visuelleset dans un ordre établi.

Tazuko Sakane

Tazuko Sakane, si simple, Elle a été la première femme réalisatrice au Japon, et en fait, des rares cinéastes de l’industrie dans la première moitié du 20e siècle. Mais malgré son importance, il a été banni des livres d’histoire du cinéma pour sa perception féministe et critique du monde.

Sakane a eu une enfance privilégiée grâce à la position de son père comme entrepreneur, qui l’a “initié” au monde du cinéma. Après son divorce, la réalisatrice Il décide de décrocher un emploi de réalisateur adjoint au Nikkatsu Studio où il obtient ses premiers crédits de cinéaste.

Alice Guy-Blache

Certains biographes disent que Alice Guy-Blache a été la seule femme réalisatrice pendant 10 ans, de 1896 à 1906, quand le cinéma était à peine en couches, mais cette femme était prête à changer le ton. Il est considéré comme un pionnier de l’industrie Le premier à faire un film de fiction, mais un autre élément qui se démarque de son nom, c’est qu’il a également contribué à l’utilisation de lieux réels pour filmer.