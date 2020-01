5 films basés sur les livres de Tom Clancy et comment les regarder

Le regretté auteur Tom Clancy – décédé en 2013 à l’âge de 66 ans – a accumulé une valeur nette de 300 millions de dollars de thrillers d’écriture, notamment sur les espions et la science militaire. À venir, découvrez cinq des titres de Clancy qui sont devenus des longs métrages et comment les regarder.

1. «La chasse à l’octobre rouge»

Le public a rencontré pour la première fois le personnage de Ryan de Clancy dans The Hunt for Red October. Alec Baldwin a joué l’analyste de la CIA qui est généralement assis derrière un bureau mais se retrouve au centre de l’action.

Se déroulant pendant la guerre froide, Ryan affronte le personnage de Sean Connery, un capitaine de sous-marin soviétique qui, selon l’agent, prévoit de donner une technologie précieuse à l’ennemi tandis que d’autres pensent qu’il prépare une attaque contre les États-Unis.

Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn dans «La chasse à l’octobre rouge» le 31 décembre 1984 | Mondadori via .

Regardez The Hunt for Red October sur Hulu avec le module complémentaire Showtime ou louez-le pour 2,99 $ – une version 4k est également disponible pour 5,99 $ – sur Amazon Prime Video.

2. «La somme de toutes les peurs»

Basé sur le roman du même nom de Clancy en 1991, Sum of All Fears de 2002 suit Ryan – cette fois interprété par l’acteur oscarisé Ben Affleck – dans une autre aventure en tant qu’analyste de la CIA dans le domaine.

Réalisé par Phil Alden Robinson, The Sum of All Fears suit Ryan alors qu’il s’efforce d’empêcher une faction terroriste de faire exploser une arme nucléaire lors d’un match de football. Les co-stars d’Affleck incluent Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Bridget Moynahan et Philip Baker Hall, entre autres.

Regardez The Sum of All Fears sur Amazon Prime Video pour 2,99 $ ou pour 7,99 $ regardez une version 4k.

3. «Jack Ryan: Shadow Recruit»

Chris Pine reprend le manteau du célèbre personnage de Clancy dans Jack Ryan: Shadow Recruit en 2014. Ryan doit vaincre un complot terroriste financier russe avec Kevin Costner. Il va à Moscou mais son intérêt amoureux pour le film, Cathy Muller (Keira Knightley) se révèle de façon inattendue.

Louez Jack Ryan: Shadow Recruit pour 3,99 $ ou achetez-le pour 13,99 $ sur Amazon Prime Video

4. «Patriot Games»

Harrison Ford a joué le personnage fictif de Clancy, Jack Ryan, dans Patriot Games de 1992 basé sur le roman de l’auteur du même nom de 1987. Ce film a suivi Ryan alors qu’il allait de son bureau de la CIA au terrain après avoir déjoué une tentative d’assassinat contre un membre de la famille royale britannique.

Ford joue dans le film aux côtés d’Anne Archer, Samuel L. Jackson, Sean Bean, une jeune Thora Birch et James Earl Jones, entre autres.

Regardez Patriot Games sur Netflix gratuitement avec un abonnement au service de streaming. Il est également disponible pour regarder gratuitement sur Amazon Prime Video avec un abonnement IMDb TV.

5. «Danger clair et présent»

Ford a repris son rôle de Ryan dans Clear and Present Danger de 1994. Ce film trouve Ryan alors qu’il fait face à de nouveaux défis en tant que directeur adjoint de la CIA.

Il est chargé d’enquêter sur la drogue après qu’un ami du président a été assassiné par un cartel de la drogue. Ryan est ensuite envoyé en Colombie pour secourir les forces envoyées qui ont parcouru le pays pour tuer les dirigeants de l’opération antidrogue.

Regardez Clear and Present Danger sur Amazon Prime Video pour 2,99 $ ou 5,99 $ pour une version 4k.