5 films d’horreur Underseen Universal Studios prêts à redémarrer

À une époque où Marvel a rendu les univers partagés à la mode, il est logique qu’Universal soit intéressé à redémarrer le premier univers partagé d’Hollywood, les Universal Classic Monsters.

Des années 1920 aux années 1950, le cycle d’horreur bien connu d’Universal Pictures a débuté avec Le Fantôme de l’Opéra. Ils ont continué à avoir du succès avec Dracula, Frankenstein, The Wolf Man, The Mummy, The Creature from the Black Lagoon et The Invisible Man. Ces monstres emblématiques sont devenus les éléments fondamentaux de la marque et le point de départ de la récente refonte d’Universal surnommé l’Univers sombre. La réception terne du redémarrage de 2017 The Mummy a cependant fait dérailler ces nouveaux plans d’univers partagés cinématographiques.

The Invisible Man de Leigh Whannell cherche à ramener le monstre emblématique à ses racines terrifiantes, fonctionnant comme un film autonome. Libéré des entraves d’un univers partagé, The Invisible Man peut potentiellement ouvrir la voie à de futurs redémarrages Universal Classic Monster. Si c’est le cas, il y a deux décennies de matériel pour Universal à dépoussiérer et à raviver.

De nombreux films de monstres universels au-delà du noyau six méritent d’être revisités. En voici cinq.

Abbott et Costello rencontrent Frankenstein

Le premier film de plusieurs à présenter le duo comique rencontrant des monstres du catalogue d’horreur d’Universal. Dans ce cas, Abbott et Costello doivent affronter le monstre de Frankenstein (Glenn Strange), Dracula (Bela Lugosi) et le Wolf Man (Lon Chaney Jr.). Aussi, une allumeuse de l’Homme Invisible (Vincent Price) au crochet de fermeture. Qui a besoin d’un univers partagé quand vous pouvez rassembler une équipe de monstres all-star dans un film? Les mashups de monstres Abbott et Costello sont très amusants, apportent l’horreur et la comédie de manière considérable, et offrent la passerelle parfaite vers l’horreur pour les enfants. Ce qui signifie, un navire idéal pour un redémarrage. Les titres d’Abbott et Costello sont loin d’être sous-estimés à plus grande échelle, mais ils ne sont pas assez mentionnés quand on parle d’horreur classique. En outre, le monde a besoin de plus de films de monstres, en particulier ceux qui ont du cœur.

Le chat noir (1934)

Basé sur l’histoire d’Edgar Allan Poe, celui-ci voit des jeunes mariés pris au piège dans la maison hongroise d’un prêtre adorant Satan après que la mariée ait subi un accident. Il met en vedette les acteurs notables d’Universal Monsters Boris Karloff et Bela Lugosi, Lugosi jouant un bon gars pour une fois. L’intrigue est très alambiquée et dense, mais c’est un film si atmosphérique et effrayant que son style compense largement cela. Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un film Universal Monsters, il s’agit d’un film d’horreur universel, le sujet est parfait pour une nouvelle version moderne. Magie noire, personnages écorchés vifs, sacrifices, etc. Il était populaire lors de la sortie en salles et joue toujours souvent sur TCM; mais encore une fois, celui-ci pourrait utiliser plus d’amour.

L’incroyable homme qui rétrécit (1957)

Du réalisateur de The Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, vient ce joyau d’horreur de science-fiction des années 50 basé sur le roman de Richard Matheson The Shrinking Man. Sur le bateau de son frère, un étrange nuage passe et recouvre la peau de Scott. Coupé à six mois plus tard, lorsque Scott commence à remarquer que ses vêtements sont beaucoup trop grands. Il rétrécit et aucune expertise médicale ne peut l’arrêter. Le pauvre Scott devient de plus en plus petit, transformant sa vie en une tragédie d’horreur. Le titre ne fait pas un excellent travail faisant allusion au désespoir sombre à l’intérieur. Les stades de chagrin de Scott et les rencontres effrayantes avec des choses qui autrement n’auraient pas été aussi effrayantes. Ce serait fascinant de voir cette histoire traduite dans un cadre moderne.

Loup-garou de Londres (1935)

La première tentative de Universal pour un film de loup-garou est rapidement éclipsée par son frère beaucoup plus populaire et influent, The Wolf Man de 1941. Cela était en grande partie lié à la conception du maquillage de loup-garou de Jack Pierce, qu’il avait l’intention d’utiliser pour ce film. Sauf que l’acteur Henry Hull a estimé que son loup-garou devait toujours ressembler à l’humain en dessous pour le bien de l’intrigue. Pierce a eu sa deuxième chance de faire le maquillage qu’il voulait quelques années plus tard, et Werewolf of London est devenu beaucoup moins vu que The Wolf Man. Hull incarne le Dr Glendon, un botaniste à la recherche d’une fleur tibétaine dont le morsure par un lycanthrope est en cours. Cette fleur peut garder la lycanthropie à distance. Pour être franc, The Wolf Man est le monstre classique universel le plus excitant des deux, mais c’est toujours amusant, et le monde pourrait utiliser plus de films de loup-garou de toute façon.

La fille de Dracula (1936)

Reprenant juste après la fin de Dracula, cette suite suit sa fille, la comtesse Marya Zaleska (Gloria Holden). Contrairement à papa, cependant, la comtesse Zaleska ne veut pas être un vampire. Elle lutte contre sa soif perpétuelle de sang tout en recherchant des remèdes possibles, notamment en brûlant le corps volé de son père. Alors que le prince des ténèbres suceur de sang pourrait être l’incarnation du mal, sa fille présente une vision beaucoup plus compatissante du vampire. Celui qui la met dans la même conversation que des bêtes sympathiques comme le Wolf Man et le monstre de Frankenstein.