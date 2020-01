5 grandes questions auxquelles la reine Elizabeth et la famille royale doivent répondre en 2020

La famille royale britannique est actuellement en transition. Le prince Charles et le prince William assument de plus en plus de fonctions officielles alors que la reine Elizabeth se prépare à la fin de son règne historique, soit par la mort, soit par la retraite. Au cours des derniers mois, nous avons vu quelques personnalités centrales de la famille royale s’éloigner de leurs rôles. Les petits membres de la famille royale pourraient prendre leur place.

La seule chose que la reine valorise par-dessus tout est de préserver son héritage familial. La reine Elizabeth a passé des décennies à établir soigneusement la réputation de la famille royale, et la dernière chose qu’elle veut voir au cours de ses dernières années est que tout s’effondre à cause de petites querelles et de drames inutiles.

Avec l’avènement de 2020, la reine se concentrera sur quelques

points clés de l’ordre du jour pour l’année à venir. Voici les questions les plus pressantes qu’elle

besoin de s’attaquer.

La famille royale | DANIEL LEAL-OLIVAS / . via .

Quel rôle le prince Harry et Meghan Markle joueront-ils dans l’avenir de la famille royale?

Même si le prince Harry n’allait jamais être roi, son rôle de royal senior était important pour l’avenir de la famille. Maintenant, avec sa bombe annonçant que lui et Meghan, la duchesse de Sussex prennent du recul et créent de nouveaux rôles uniques à leurs propres conditions, tous ces plans sont ruinés.

La reine Elizabeth n’a pas ouvertement réprimandé le couple pour leur décision, disant simplement qu’elle «soutenait entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille». Mais elle leur a envoyé un message fort en dépouillant leurs deux RHS. titres et la promotion du prince William dans un nouveau poste juste une semaine après.

Personne, y compris Harry et Meghan, ne sait exactement ce que l’avenir réserve aux anciens membres de la famille royale. Mais la reine devra faire tout ce qu’elle peut pour établir les détails de ces nouveaux rôles dans l’année à venir si elle veut garder le contrôle de la situation.

La reine Elizabeth, Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Andrew sera-t-il évité du cercle intérieur?

Le seul pire désastre de relations publiques qu’Harry et Meghan faisant une sortie précipitée de la famille était le prince Andrew abandonnant à contrecœur son rôle au milieu d’un grave scandale. Le fils de la reine est accusé d’être ami avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et même de connaître certains de ses passés louches.

Le prince Andrew a accepté une entrevue pour aider à effacer son nom, mais l’interrogatoire qui en a résulté a fait beaucoup plus de mal que de bien. Le duc d’York a annoncé sa démission de ses fonctions royales peu après la diffusion de l’interview. Et même s’il a annoncé publiquement son intention d’aider les forces de l’ordre à poursuivre l’enquête, un procureur américain affirme qu’il «ne coopère pas».

La reine a été critiquée pour avoir soutenu le prince Andrew lorsque

elle a été repérée avec lui quelques jours après l’annonce de la nouvelle. Sa Majesté continuera-t-elle

garder son fils près malgré la perception que le public a de lui?

La reine Elizabeth va-t-elle enfin prendre sa retraite?

Reine Elizabeth | Victoria Jones – Piscine WPA / .

La reine Elizabeth aura 94 ans cette année et même si elle est toujours forte, vif et souvent repérée à cheval, cela n’empêche pas les disciples royaux de se demander si elle cèdera les rênes à son fils le prince Charles tôt. Son mari, le prince Philip, 98 ans, a pris sa retraite il y a plusieurs années et certains fans pensent qu’elle voudra peut-être passer plus de temps avec lui.

La reine a dit un jour

ne prend jamais sa retraite, mais à l’époque elle n’avait probablement jamais imaginé qu’elle vivrait bien

dans ses années 90. Les disciples royaux prédisent que la reine continuera à abandonner plus et

plus de responsabilités comme elle l’a été jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus exercer ses fonctions

plus.

Un assistant principal a déclaré au magazine Town & Country que la reine Elizabeth «n’avait pas l’intention» d’abandonner le trône de son vivant.

Comment la famille royale gérera-t-elle les scandales futurs?

La reine Elizabeth et le prince Andrew | Max Mumby / Indigo / .

La reine Elizabeth a été critiquée dans le passé pour elle

réticence à manifester de l’émotion en public, même des événements traumatisants comme la mort

de sa belle-fille la princesse Diana. Et ce qui est pire, elle a

les attentes des autres membres de la famille royale traversant leurs propres crises.

Bien que 2019 ait été une période difficile pour toute la famille royale,

la reine a gardé son sang-froid à travers tous les titres scandaleux qui ont suivi.

Maintenant, le monde regarde pour voir si elle continue cette tactique en 2020, même si

les choses vont de mal en pis.

Avons-nous besoin de la famille royale britannique?

La famille royale | Tim Graham / .

Bien sûr, c’est la tradition. Mais maintenant que la royauté commence

pour être plus difficile qu’ils ne le valent (pour certains), ils peuvent avoir besoin de travailler plus dur

pour prouver leur valeur aux citoyens qui les soutiennent.

Certains disciples royaux y voient la question qui n’ose pas être posée. Mais avec toutes les implications financières de soutenir le front et le centre de la famille royale, en particulier après les grandes nouvelles de Harry et Meghan, cela amène les contribuables britanniques à se demander pourquoi la monarchie existe.

Ce sera une année cruciale pour la famille royale, quoi qu’il arrive

arrive. Nous surveillerons de près pour voir ce qui se passera ensuite.