5 jeux vidéo en ligne (et gratuits) pour vous isoler

Maintenant que nous faisons du Home Office – ou que nous ne souffrons pas autant de la circulation urbaine – nous nous rendons compte que nous avons plus de temps libre que nous n’aurions pu l’imaginer. Dans cette crise internationale coronavirus, nous devons également nous donner le temps de divertir l’esprit et de ne pas nous inquiéter 24 heures sur 24 des dernières annonces de la Organisation mondiale de la SANTE.

C’est maintenant l’occasion de perfectionner vos talents musicaux, de vous rapprocher du roman que vous vouliez, de devenir le champion incontesté des jeux de société ou, pour la plupart, de rester des heures avec les meilleurs jeux vidéo que la technologie a à offrir.

Le monde entier cherche des moyens de divertir et nous n’allons pas critiquer, mais dessiner des carottes Instagram c’est juste l’une des choses que nous pouvons faire avec nos écrans.

Maintenant qu’un temps d’isolement arrive Mexique et les gens partout sont stockés depuis quelques jours maintenant, le monde du jeu vidéo connaît une explosion insoupçonnée. Imaginez que la plateforme Steam —Un site de distribution numérique pour les joueurs— rapporté plus de 20 millions d’utilisateurs connectés en même temps au cours de la semaine dernière… et ajouter à cela tous ceux qui ont branché leurs consoles pour un match.

Une vraie folie …

Nous avons donc décidé de faire une expérience et de vous recommander 5 jeux vidéo pour vous clouer avec tout pendant cette urgence internationale de coronavirus. Juste avant de commencer, nous vous avertissons, cette liste a quelques règles:

Tous les jeux sont gratuit, car il ne s’agit pas de casser votre portefeuille.

Tous les jeux sont en ligne, car cela ne fait jamais de mal de se faire un ami en période de pandémie.

Pas de jeux sur téléphone portable, tous sont sur ordinateur ou console: pour que vous vous concentriez vraiment sur sa difficulté et que vous ne vouliez pas vous déplacer de l’écran.

Maintenant oui! Allons à la liste.

Warframe

Un étrange mélange de tir, de parkour et de combats aériens. Bien que le début puisse être assez embrouillé, ce jeu a tout ce dont vous avez besoin pour vous perdre pendant des heures: des missions que vous pouvez jouer seul, des jeux coopératifs et un mode multijoueur pour conserver des portes futuristes avec des gens du monde entier.

Depuis son lancement en 2013, les graphiques de Warframe Ils ont surpris leurs propres et des étrangers, ce qui en fait l’un des jeux les plus populaires au monde: en 2019, juste au moment où il présentait sa dernière mise à jour, il y avait rassemblé près de 50 millions de joueurs.

Le jeu – que vous pouvez facilement trouver pour PC et consoles – est totalement gratuit Et bien qu’il ait des transactions monétaires, il a un joli détail: toutes les armes et personnages sont accessibles juste en jouant à des jeux.

Apex Legends

Le prochain membre de notre liste suit la tendance de Battle Royale qui a connu un tel succès dans les jeux vidéo ces dernières années: tomber du ciel, collecter les meilleures armes, rester en vie et livrer des chutes de plomb. Qui gagne? Le dernier à se lever.

Contrairement à un autre nom reconnu du genre comme Fortnite – Mention honorable pour avoir joué cette quarantaine, soit dit en passant -, dans ce jeu de tir à la première personne (FPS) appelé Apex Legends, la blague se trouve dans la coopération: vous n’êtes pas seul au combat. L’ensemble du jeu se déroule en équipes de trois personnes, qui peuvent être vos amis ou des personnes aléatoires. Chaque joueur a 12 personnages différents à choisir avant de se lancer dans le jeu… évidemment, ils ont tous des capacités et des faiblesses différentes.

Ce jeu est gratuit pour consoles et ordinateurs, mais le fait que les transactions monétaires ne servent qu’à obtenir des détails esthétiques en a fait un coup international avec plus de 70 millions de joueurs.

League of Legends

Aucune liste de divertissement gratuite n’est complète sans mentionner League of Legends, l’un des noms les plus reconnus dans le monde des jeux vidéo.

Voulez-vous une explication rapide au cas où vous ne le connaissez pas? Chaque joueur choisit l’un des près de 150 personnages différents – avec des forces, des conceptions et des capacités différentes – pour lancer une bataille massive pour défendre leur territoire et détruire la base de l’équipe adverse. Chaque jeu dans ce multijoueur exclusif pour les ordinateurs est un match à cinq contre cinq.

Oui, le genre du jeu vidéo MOBA (de l’anglais Multiplayer Online Battle Arena) est assez complexe et il peut être difficile de relever le défi par vous-même … mais c’est pourquoi nous vous recommandons League of Legends: avec environ 8 millions de joueurs actifs chaque jour, vous connaissez sûrement quelqu’un pour vous montrer le chemin.

Paladins: champions du royaume

Localisez-vous le hit appelé Overwatch? Eh bien, on pourrait dire que Paladins est son cousin … en version gratuite. Bien sûr, honneur à qui l’honneur mérite: le jeu vidéo développé par Evil Mojo Games est parfaitement bien fait et a plusieurs mécaniques différentes.

Ce jeu est basé sur de petites batailles rapides en équipe où chaque joueur choisit son propre personnage, appelé Champions. Les missions peuvent vous sembler familières: escortez la meute, gardez votre base ou réussissez à tuer plus d’ennemis que vos rivaux. Grâce à un système de cartes, vous décidez quelles compétences améliorer ou ce que vous voulez que vos forces soient pendant le tournage dans ce Tir à la première personne (FPS) qui a diverti des millions de joueurs depuis son lancement dans le 2016.

L’avantage de Paladins – et ce qui en a fait une option très populaire – c’est qu’il est disponible gratuitement pour pratiquement toutes les consoles sur le marché: PlayStation, XBox, Switch, Windows et Mac.

Dauntless

Si, dans les autres jeux vidéo de la liste, vous déteniez contre d’autres personnes, Dauntless Vous devrez coopérer avec eux contre certains ennemis gigantesques en commun.

Cette franchise – récemment sortie en 2019 – se déroule dans un monde fantastique où des créatures puissantes et sauvages terrorisent l’humanité. Votre rôle est de devenir un chasseur et de faire équipe avec d’autres joueurs pour vaincre ces monstres appelés Behemoths. Les mécaniques sont divertissantes: récupérez le butin de vos proies et utilisez-le pour concevoir ou améliorer vos armes … préparez-vous à traquer d’autres rivaux plus forts.

Bien qu’il ait certains graphismes caricaturaux, la similitude de ce jeu vidéo avec Capcom Monster Hunter c’est indéniable … mais bon, Dauntless C’est un nouveau pari gratuit et facilement accessible qui mérite d’être essayé. Après tout, ce n’est pas par pure chance qu’il a dépassé 15 millions de joueurs en quelques mois de lancement.