5 musées virtuels que vous pouvez visiter à la maison

À l’heure actuelle, nous connaissons déjà par cœur l’histoire du coronavirus et tout ce qu’il cause dans le monde. Nous savons déjà que nos concerts, festivals et événements bien-aimés ont le timbre de report ou d’annulation pour au moins le reste de mars, et seul le temps nous dira si avril aura la même destination.

À son tour, et pour que cela se produise le plus rapidement possible, il nous a été demandé d’éviter autant que possible toutes sortes de lieux publics comme les gymnases, les centres commerciaux et les musées.

Heureusement, et avec l’aide de la technologie, rester à la maison ne doit pas être ennuyeux. Vous pouvez rattraper le retard sur ces séries ou films que vous avez quittés par manque de temps, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez voyager partout dans le monde pour visiter les meilleurs musées et expositions dans le confort de votre chaise. C’est pourquoi, nous voulons recommander et laisser en un clic les meilleures visites virtuelles des musées les plus incroyables de cette planète.

LOUVRE – PARIS, FRANCE

Le Louvre n’est pas seulement l’un des plus grands musées d’art au monde, il est également l’un des monuments historiques les plus emblématiques de Paris. Le musée propose des visites gratuites en ligne de certaines de ses expositions les plus importantes et les plus populaires, telles que ses antiquités égyptiennes et des œuvres de Michel-Ange.

Ici, vous pouvez regarder le musée à 360 degrés et cliquer sur les artefacts rares pour plus d’informations sur leurs histoires.

LE MUSÉE BRITANNIQUE – LONDRES, ANGLETERRE

Ce musée emblématique situé au cœur de Londres est l’un des plus grands et des plus importants au monde. Dans un nouvel effort pour tous ceux qui aiment profiter de l’histoire de l’art et en apprendre davantage, le British Museum a organisé une exposition virtuelle intitulée The History of the World. Sans prétexte à vous ennuyer, vous pouvez ici explorer l’histoire de 5000 avant JC à 2000 après JC et comment les œuvres sont liées les unes aux autres.

MUSÉE VAN GOGH – AMSTERDAM, PAYS-BAS

Ce musée, comme son nom l’indique à juste titre, est entièrement dédié à la vie et à l’œuvre de l’artiste postimpressionniste Vincent Van Gogh. Le musée abrite la plus grande collection d’œuvres d’art de Vincent au monde, et vous pouvez maintenant la visiter depuis chez vous. Au cours de cette tournée, vous trouverez plus de 150 œuvres et leurs explications pour vous plonger comme jamais auparavant dans l’esprit de Van Gogh.

MODERN ART MUSEUM (MOMA) – NEW YORK, ÉTATS-UNIS

Le MOMA a été le premier musée au monde à se consacrer exclusivement à l’art moderne, il est aujourd’hui aussi le plus reconnu au monde. Basé à New York et en collaboration avec Google Arts and Culture, ce musée a mis à disposition ses galeries permanentes en ligne afin que vous puissiez conserver votre billet d’avion si dans l’une d’entre elles vous voulez savoir ce qu’elles y exposent.

Aujourd’hui, la collection riche et variée du MoMA offre une vue panoramique de l’art moderne et contemporain, de la peinture et de la sculpture européennes innovantes des années 1880 au cinéma, au design et aux arts du spectacle d’aujourd’hui.

MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN (MMCA) – SÉOUL, CORÉE

En collaboration avec Google Arts & Culture, le Musée d’art moderne et contemporain de Séoul nous propose une exposition qui a connu l’histoire de l’art coréen. Dans le processus, le MMCA a été créé en tant qu’institution représentative de l’art moderne coréen. Ici, nous pouvons trouver 235 œuvres allant des peintures à l’huile, des photographies et de l’art de Park Hyun-ki.