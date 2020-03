5 philosophes à connaître

L’histoire et Twitter ont prouvé que les hommes sont les moins aptes à parler des femmes. Mais à ce stade, il serait ridicule de négliger l’héritage et le travail de grandes femmes qui, d’une manière ou d’une autre, ont laissé leur marque dans l’histoire et notre présent. C’est pourquoi je veux vous parler un peu de certaines femmes philosophes qui, malgré leurs circonstances et les conditions historiques dans lesquelles elles ont vécu et travaillé, ont excellé dans ce domaine de la connaissance. Malheureusement, ma sélection est arbitraire selon le peu que j’ai lu et étudié et répond en grande partie à mes intérêts professionnels et personnels. J’espère que ce n’est pas un défaut, mais une incitation à approfondir certains des problèmes ou auteurs que je mentionnerai ici.

La mystique d’Hildegarda von Bingen

Le Moyen Âge est l’une des périodes les plus intéressantes et originales de l’histoire de nombreuses disciplines, et la philosophie ne fait pas exception. C’est l’âge d’or du mysticisme chrétien, ce genre qui se situe entre la littérature et la philosophie la plus abstraite et qui est si difficile à comprendre pour nous car il comprend tout, des commentaires bibliques à la description des visions abstraites accordées par le Créateur. Eh bien, quelque chose comme ça. La vérité est que c’est plus compliqué et qu’il a fallu des années à des spécialistes pour déchiffrer le sens de beaucoup de ces visions et textes.

Hildegarda von Bingen a cultivé ce genre au XIIe siècle dans le monastère de Rupertsberg qu’elle a fondé selon l’un des mandats qu’elle a reçus dans une vision. Son œuvre la plus connue s’appelle Scivias (une abréviation latine de Scito via Domini, qui signifie «Connaître les voies du Seigneur», la version chrétienne de «Connais-toi toi-même» comme le disaient les Grecs), et recueille différentes visions que le mysticisme prétend avoir eues par la main d’une lumière très brillante qui l’a laissée inconsciente.

Les 26 visions de Scivias ils traitent de thèmes fortement théologiques (la nature de Dieu, le corps du Christ, l’Apocalypse, etc.), des questions encore plus banales telles que la relation entre les hommes et les femmes, qui au Moyen Âge se limitait pratiquement au mariage et à la procréation. Il était également très courant que les hommes abusent et violent leurs femmes, ce que le saint condamne dans l’une de ses premières visions, affirmant que Dieu les a créés à partir de la même substance.

Sœur Juana philosophe?

Sor Juana est l’une de ces figures qui est devenue quelqu’un que vous pouvez classer comme un lettré, un penseur, un poète et même un inventeur. En dehors de l’officialisme et de l’image réductionniste et idéalisée que les contemporains nous ont laissés, sœur Juana était une penseuse très aiguisée qui disait parfois les choses comme elle les pensait, et dans d’autres elle les cachait dans des poèmes énigmatiques et symboliques. Un aspect peu exploré de Jeanne d’Asbaje est la quantité de philosophie cachée dans ses œuvres. On a spéculé s’il avait eu accès aux travaux de philosophes de l’époque comme René Descartes, peut-être grâce à son amitié avec Carlos de Sigüenza et Góngora, mais dans ses propres œuvres, il n’en parle pas beaucoup et ne semble pas s’en soucier beaucoup. Bien que cela puisse aussi être dû au fait que les œuvres du philosophe français étaient interdites par l’église catholique, il était donc dangereux d’en parler à la légère.

D’autre part, Sor Juana est plus proche de la tradition mystique chrétienne de San Juan de la Cruz et Santa Teresa avec une certaine influence de la pensée néoplatonicienne. Un de ses longs poèmes les plus denses et les plus symboliques est le premier rêve, dans lequel la poétesse montre ses intérêts théologiques et philosophiques. Il raconte la traversée de son esprit pour une nuit noire et la rencontre avec différentes divinités comme Minerve. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la signification du poème cryptique et ce qui l’a inspiré, mais il y a encore de nombreux points de controverse. Cependant, il semble plus ou moins clair que Sor Juana essayait d’exprimer une série de préoccupations et de problèmes qu’il ne serait pas exagéré d’appeler philosophique. En plus de questions comme quelle est la nature de l’âme, Sor Juana semble inquiet des limites de l’intellect et de la connaissance humaine, bien que sur un ton de nuances plus tragiques typiques de l’âge d’or.

Elsa Cecilia Frost et la vocation philosophique

La première fois que j’ai lu Elsa Cecilia Frost, c’était dans sa traduction des mots et des choses de Michel Foucault. Quelque temps plus tard, j’ai découvert que non seulement elle avait été traductrice et éditrice, mais qu’elle était une disciple de l’exilé José Gaos, et que Ses premières œuvres sont fortement influencées par les réflexions du philosophe espagnol, et aussi par les idées de Samuel Ramos incluses dans son important livre Le profil de l’homme et de la culture au Mexique.

Le cas d’Elsa Cecilia Frost est très curieux. Il a participé à divers secteurs de la culture tels que la traduction et l’édition d’importantes œuvres philosophiques et littéraires, ainsi qu’à la création de ses propres livres à partir de recherches rigoureuses. Je voudrais dédier quelques mots à son premier travail, Les catégories de la culture mexicaine. À l’origine, il était présenté comme sa thèse de maîtrise (dirigée par Gaos) et dans une certaine mesure Il constitue une proposition à ce que l’on a appelé pendant un certain temps le problème de la philosophie mexicaine, qui est essentiellement si la philosophie existe dans le pays ou s’il a existé historiquement ici.

Dans Les catégories de la culture mexicaine, Elsa Cecilia Frost analyse la notion de culture en termes philosophiques pour ensuite appliquer certains de ces concepts à la culture mexicaine. Puis à travers une analyse historique et presque ethnographique de la culture mexicaine, l’auteur propose une série de «catégories» pour réfléchir sur le mexicain et notre réalité en tant que pays. Catégories au sens philosophique du terme, c’est-à-dire les concepts de base et généraux qui servent à expliquer différents phénomènes et événements.

Théoriquement, le travail d’Elsa Cecilia Frost est beaucoup plus structuré que le profil de Ramos sur l’homme et la culture au Mexique, et étudier le sujet avec plus de profondeur conceptuelle en utilisant plus d’outils qui vont de la simple analyse conceptuelle à la critique littéraire (Il étudie le roman de la Révolution avec une certaine profondeur comme un phénomène clairement national).

Dans des œuvres ultérieures, Elsa Cecilia Frost est plus encline à l’analyse historique et littéraire, à la fois d’œuvres nationales et européennes. L’histoire coloniale ou les conflits religieux et théologiques que l’arrivée des Européens sur les terres américaines, ainsi que l’identité nationale, n’ont cessé de l’intéresser. Cependant, et si je ne me trompe pas, son travail s’éloignait de la philosophie au fil du temps. Peut-être s’est-il rendu compte qu’il ne suffisait pas de parler du problème mexicain, ou que c’était une impasse, ou que ce n’était tout simplement pas un si gros problème.

Vera Yamuni Tabush et les limites du national

Vous ne pouvez pratiquement pas parler de José Gaos si nous parlons de la philosophie mexicaine et latino-américaine contemporaine. Il a influencé plusieurs générations d’étudiants et de penseurs et a cultivé ce que nous pourrions appeler une école de pensée. Mais il ne s’agit pas de lui, mais de l’un de ses élèves les plus remarquables et uniques, Vera Yamuni Tabush.

Cette philosophe est née au Costa Rica de parents libanais et, au milieu des années 40, elle est arrivée à Mexico pour étudier à l’université. Elle était étudiante de Gaos et s’intéressait à certains sujets traités par le philosophe. Je crois que Il est l’une des figures les plus oubliées de la pensée hispanophone contemporaine, bien qu’il ait été l’un des premiers à aborder le problème de la philosophie américaine sous un nouvel angle., en plus d’être considéré comme l’un des pionniers des études de genre au Mexique.

Au lieu de s’interroger sur la possibilité de la philosophie au Mexique, Yamuni enquêté sur les discours et l’écriture de certains penseurs hispanophones dans sa thèse de maîtrise publiée par le Collège du Mexique sous le titre de Concepts et images dans les penseurs de langue espagnole. En elle l’auteur explore le lien entre langage et philosophie, un thème qui faisait également partie des intérêts de Gaos, et que Yamuni a traité à l’origine.

Carmen Rovira, historienne de la pensée

Carmen Rovira est l’une des philosophes et des chercheurs les plus influents du monde hispanophone. Elle a été cruciale dans la récupération et la conservation de l’histoire de la pensée latino-américaine. Elle est peut-être plus reconnue comme historienne de la philosophie, même si ses recherches n’ont jamais cessé d’être guidées par des concepts rigoureux.

Bien que contemporain des Hyperions, un groupe de philosophes influencés par le positivisme logique et la pensée anglo-saxonne, n’en fait jamais partie proprement dite. Ses intérêts l’ont amenée à enquêter sur les origines de la philosophie dans le Nouveau Monde dans les ordres religieux jusqu’à la pensée utopique au Mexique au XIXe siècle dans son œuvre Deux utopies mexicaines du XIXe siècle. Il n’y a pratiquement aucune période de l’histoire que cette chercheuse rigoureuse n’ait couverte dans ses compilations et ses divers articles spécialisés.

Disciple de Gaos, Eduardo Nicol, mais surtout d’Edmundo O’Gorman, Carmen Rovira a formé plusieurs générations d’historiens de la philosophie avec l’aspiration que connaissant notre propre passé, nous pouvons exercer notre réflexion de manière plus flexible, plus informée et plus libre. Après tout, cette histoire nous a appris que toute réflexion est possible.

Qu’est-ce que #TuLugar?

Ce sont des témoignages de femmes qui ont nié historiquement leurs espaces à prédominance masculine. #TuLugar raconte toutes les fois que des femmes talentueuses ont dû se faire dire “Ce n’est pas votre place”.

