5 points à retenir de la démo ‘Resident Evil 3’ de Capcom [Review]

Resident Evil 3 est à seulement deux semaines, mais pour apaiser notre soif de sang améliorée par les coronavirus, Capcom vient de publier une courte démo à jouer dans l’intervalle.

le Resident Evil 3: Démo de Raccoon City est désormais gratuit sur PS4, Xbox et PC, et offre un aperçu séduisant de 45 minutes d’action en début de partie. Alors que la démo commence, Carlos et Jill viennent de se rencontrer et Carlos a amené Jill dans une voiture de métro garée pour rencontrer Mikhail Victor, un membre grisonnant du Umbrella Biohazard Countermeasure Service. De là, les joueurs se déchaînent sur la ville, invités à explorer en tant que Jill, avec un pistolet dans une main et une lampe de poche dans l’autre.

C’est un morceau solide du jeu; suffisamment petit pour que vous n’ayez pas l’impression d’en avoir trop vu lorsque vous démarrez le jeu complet, mais suffisamment substantiel pour que vous ayez une bonne idée de savoir si cette version repensée de Resident Evil 3: Nemesis est pour vous. Voici cinq points à retenir de notre temps avec la démo.

Si vous avez joué au remake de Resident Evil 2, vous vous sentirez comme chez vous

Cela ne devrait pas être une surprise, mais jouer à Resident Evil 3 ressemble presque exactement à jouer Resident Evil 2. La vitesse de déplacement de Jill, la façon dont les armes à feu se manipulent, l’interface utilisateur pour interagir avec le monde et votre inventaire – tout cela communique que ce jeu, autant qu’il s’agit d’une réinvention de Resident Evil 3: Nemesis, est également une continuation de les idées développées par Capcom dans le remake de Resident Evil 2.

Par exemple, les zombies dans Resident Evil 3 conservent la pagaille fragile et difficile à atteindre de leurs homologues RE2. Les tirs à la tête, eux aussi, restent souvent inefficaces. Au lieu de cela, vous voudrez viser les jambes de vos ennemis pour les amener au sol, vous permettant de darder autour d’eux. Environ les deux tiers de la démo, ce type de contrôle des foules devient beaucoup plus facile.

C’est à ce moment-là que vous prenez le fusil et…

Les règles du fusil de chasse

Vous pouvez en dire beaucoup sur un jeu par la qualité du fusil de chasse, et Resident Evil 3 ne fait pas exception. La série Resident Evil a généralement privilégié le tir stratégique sur le dynamitage irréfléchi, et c’est toujours le cas cette fois-ci. Les munitions de fusil de chasse sont rares, vous devrez donc être pointilleux avec la façon dont vous les utilisez.

Mais, avec un réticule de la taille d’un cantaloup (j’exagère à peine), utiliser les munitions que vous trouvez pour effacer les zombies est rapide, facile et satisfaisant. Un tir rapide sur la poitrine – et, sérieusement, le réticule est presque aussi grand que leur torse – aura la plupart des ennemis à terre pour le compte.

Les années 90 arrivent

Des affiches de film campy (une, étrangement, est pour Resident Evil 3: Nemesis) collées sur les murs du métro à la tête géante ressemblant à Big Boy souriant à la ville du haut d’un restaurant, Resident Evil 3 se sent vraiment comme un retard ” Pièce d’époque des années 90. Bien que peu de niveaux de jeu se sentiront aussi parfaitement réalisés que le poste de police de Raccoon de Resident Evil 2, le morceau de couloirs urbains de cette démo a de la personnalité à revendre.

L’écriture est toujours mauvaise

À un moment donné, Carlos dit à Claire que le dégagement d’un chemin à travers les flammes dans une allée brûlante devrait être facile pour un «grand verre d’eau comme [her]soi]. ” À quoi Claire répond: «Va te faire foutre».

Resident Evil 3 continue d’élargir l’écart entre la fidélité visuelle de Naughty Dog, Capcom est capable avec le moteur RE et le dialogue ridiculement mauvais qui ne semble jamais s’améliorer.

Nemesis est plus effrayant que Mr. X

Capcom est certainement sur quelque chose ici. Alors que les sections de Resident Evil 2 sur lesquelles M. X piétinait fort autour du poste de police battaient à plein régime, Nemesis fait évoluer la dynamique d’une manière intéressante. Alors que M. X marchait et était inévitable, Nemesis est rapide et imprévisible. Si vous voyez Nemesis au bout d’un couloir, la seule option est de rester debout et d’essayer d’esquiver à la dernière seconde. La course à pied ne vous mènera nulle part avec ce mutant rapide, qui peut combler l’écart, même à des dizaines de mètres, en un clin d’œil.

Mais les mouvements de Nemesis sont également difficiles à prévoir. Lors de ma première tentative d’évasion, le monstre m’a coincé et m’a tué. La deuxième fois, je l’ai perdu dans un immeuble et, tout en empruntant le même chemin, je me suis facilement échappé. Resident Evil 2 se sentait sur mesure pour les speedrunners, et je suis curieux de savoir ce que les plus agiles d’entre nous seront en mesure de gérer étant donné le dynamisme de Nemesis.

Bien sûr, nous le saurons dans quelques semaines.