5 secondes d’été reviennent au Mexique | INSTAGRAM

5 Seconds of Summer revient au Mexique pour présenter sa tournée No Shame, a confirmé Ocesa.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le premier arrêt aura lieu au Palacio de los Deportes à Mexico, le 12 août; Ils se rendront ensuite à Guadalajara pour se produire au Telmex Auditorium le 14 août et se termineront au Citibanamex Auditorium de Monterrey le 15 août 2020.

Les billets pour les trois concerts seront disponibles en prévente Citibanamex les 5 et 6 février et en vente générale à partir du 7 février via le système Ticketmaster. Récemment, 5SOS a conclu une tournée de plus de 40 dates en Amérique du Nord avec The Chainsmokers, et ils ont joué pour près d’un demi-million de fans en 2019 seulement.

Vous pourriez également être intéressé: JLO révèle qu’Alex Rodriguez a fondu en larmes pour Kobe Bryant

Dans un communiqué, il a été annoncé que les membres du groupe étaient heureux de ce retour au Mexique.

“Nous sommes très excités d’apporter la tournée No Shame au Mexique en 2020. Le nouvel album est presque prêt et nous avons hâte que les gens l’écoutent. Nous pensons vraiment que ces nouvelles chansons capturent l’ADN de ce groupe, mais elles en représentent également une nouvelle.” c’était pour 5 secondes d’été “, ont-ils dit.

Lire aussi: Danna Paola: Pauvre fille de papa, les internautes font des morceaux de l’artiste

Avec leur nouvelle tournée #NoShame, @ 5SOS est prêt à arriver à Mexico le 15 août à @Audcitibanamex. Prévente @Citibanmex: 5 et 6 février.

5 Seconds of Summer (également connu sous le nom de 5SOS par son acronyme) est un groupe originaire de Sydney, en Australie, du genre pop rock, officiellement créé le 3 décembre 2011.

Il est composé de Luke Hemmings (chanteur et guitare), Calum Hood (chant et basse), Ashton Irwin (batterie et chant) et Michael Clifford (guitariste et chant). Ils ont commencé à attirer l’attention en 2012 après avoir publié une série de reprises de chansons populaires sur YouTube, puis ont atteint une certaine popularité lorsque One Direction les a invités à leur tournée Take Me Home.

5 secondes d’été

CDMX

Palais des sports

.