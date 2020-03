5 séries pour réduire l’anxiété de confinement par COVID-19

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, l’a répété la semaine dernière, il est important de se taire à la maison pour aplatir la courbe de contagion du COVID-19. Bien sûr, il est clair que tout le monde ne peut pas, mais pour ceux qui en ont l’occasion, nous avons préparé une liste de séries qui pourraient atténuer l’anxiété et l’ennui de cet enfermement.

Ses matériaux sombres

Il s’agit d’une série télévisée fantastique britannique basée sur les homonymes de Philip Pullman. Peut-être que l’intrigue vous semble familière car il y a quelques années, il y avait un film basé sur le premier livre intitulé The Golden Compass où Nicole Kidman, Daniel Craig et Dakota Blue Richards sont apparus, mais la vérité est que cela laissait beaucoup à désirer.

Maintenant, New Line Cinema a pris cette histoire main dans la main avec HBO, pour nous apporter Dafne Keen, Ruth Wilson et James McAvoy dans une intrigue qui se déroule dans un étrange monde parallèle qui garde quelque chose du début du siècle, mais pseudo modernisé, où les êtres humains sont liés, par la poussière d’étoile, à un daimon, une sorte de petit animal qui guide leur vie. Tout sera compliqué lorsqu’une institution qui domine tout ce qu’on appelle le magistère essaie de séparer les enfants de leurs petits «nahuales».

Je ne suis pas d’accord avec ça

Netflix adapte à nouveau un roman graphique de Charles Forsman, le créateur de The End of the F *** ing World. This is I Am Not Okay With This et met en vedette les incroyables Sophia Lillis et Wyatt Oleff, que nous avons vues dans les nouveaux films informatiques d’Andy Muschietti et qui reviennent pour cette tragicomédie adolescente existentielle qui nous offre quelque chose d’un ordre surnaturel.

La série met en vedette Sydney Novak, une adolescente de 17 ans inadaptée qui a perdu son père et est toujours en colère contre le monde qui souhaite le pire pour tout le monde. Cependant, un jour, ils éveillent en eux de mystérieuses superpuissances qui ne leur faciliteront pas la vie, car ils se manifestent à chaque fois que vous perdez le contrôle de vos émotions et comme vous pouvez l’imaginer, cela représente un problème.

Chasseurs

La nouvelle série d’Amazon Prime Video qui a Al Pacino comme protagoniste est folle. Comme son nom l’indique, la série suit un gang de chasseurs nazis vivant à New York. Il se déroule en 1977 et nous pouvons voir un réseau vertigineux qui nous montre un monde infesté de nazis parmi lesquels se détachent de hauts fonctionnaires, qui conspirent également pour créer un quatrième Reich qui domine aux États-Unis.

Bien que le discours anti-nazi puisse être évident et que cela semble un peu idiot, la vérité est que les quantités d’action, de sang et d’humour noir nous permettront de pelleter la course des taureaux pendant que nous nous réjouissons de cette série bruyante.

The Outsider

Pour commencer, c’est une mini-série de HBO qui est basée sur un roman du même nom par le maître de l’horreur Stephen King et qui devrait suffire pour passer un bon moment devant la télévision, mais aussi certains chapitres sont dirigés par l’incroyable Jason Bateman, oui aussi dirige, et par Andrew Bernstein et Igor Martinovic.

L’intrigue effrayante se concentre sur une enquête, qui semble à première vue simple, sur le meurtre horrible d’un garçon local dirigé par un policier expérimenté et un enquêteur peu orthodoxe pour remettre en question tout ce qu’ils pensent être réel, comme une terrible force surnaturelle se fraye un chemin à travers l’histoire. Je ne voudrais pas en dire plus, mais allez ce n’est pas nécessaire, ce sont Stephen King et HBO.

Freud

Il s’agit d’une série coproduite par l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque qui nous présente le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, comme une sorte d’enquêteur qui doit résoudre une série de meurtres aux côtés d’un médium et d’un ancien combattant. La série n’est pas, et c’est important de préciser, une rétrospective sur la vie de Sigmund FreudAu contraire, il utilise certains clins d’œil personnels de la vie du médecin pour laisser libre cours à l’imagination au milieu d’un empire aussi intéressant que l’Angleterre victorienne elle-même.

