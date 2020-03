50 Cent Clowns Bow Wow pour tomber de la scène

50 Cent est entré sur Bow Wow après que des images du rappeur tombant sur scène soient apparues sur Internet.



50 Cent, l’une des émissions les plus divertissantes d’Instagram, a pris la plate-forme pour faire des blagues aux dépens du rappeur devenu acteur, Bow Wow. Dans le passé, le rappeur de “City On The Map” et Bow Wow se sont querellés à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Dans une mémoire récente, 50 a affirmé que Bow Wow lui devait de l’argent pour lui avoir fourni des fonds dans un club de strip-tease et a également fait écho à sa tension avec Future à propos du rappeur d’Atlanta qui sortait avec les ex de Bow Wow. Maintenant, le musicien devenu magnat est en train de prendre des photos de Bow Wow une fois de plus après être tombé de la scène lors d’un récent arrêt lors de la nouvelle tournée du Millennium Tour.

Brad Barket / .

Dimanche (8 mars), le maître de cérémonie né dans le Queens s’est rendu sur son compte Instagram pour publier une vidéo de Bow Wow excitant une foule à Philadelphie. Ignorant son environnement, le rappeur de 32 ans a fait un pas en arrière et est tombé de façon inattendue dans une fente creusée sur la scène. Bow Wow disparut maladroitement de la vue alors que le cameraman se dirigeait vers un assistant de scène au hasard. 50 ont sous-titré la vidéo:

“Merde mec, BOW WOW ne peut pas venir à TYCOON tomber de la scène et chier. NAH reste à la maison #abcforlife #starzgettheapp.”

Les mentors et collaborateurs de Bow Wow, Snoop Dogg et Jermaine Dupri, sont intervenus dans la vidéo des années 50, publiant des émojis rieurs qui pleuraient tandis que Bow Wow lui-même a pris part au plaisir en commentant:

“C’est ce qui se passe quand tu bois ce putain de cognac branson avant le concert. Merci fif! Je ne bois plus jamais cette merde.”

Il y a un peu plus d’une semaine, 50 Cent est entré sur Oprah après sa chute sur scène lors de sa tournée Vision 2020 à Inglewood, en Californie. Espérons que plus de mécènes de haut niveau de la culture décident de faire une plongée accidentelle sur scène parce que 50 va certainement en profiter pour en faire le sujet de ses blagues implacables.

Découvrez Bow Wow, clown de 50 Cent, pour sa chute sur scène dans le post Instagram fourni ci-dessous.

.