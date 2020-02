50 Cent déclare Gervonta Davis son combattant préféré à la lumière du procès de bijoux

50 ont obtenu un coup de pied de Davis aurait écrit un chèque contrefait.



Alors que 50 Cent peut ne pas aimer quand les gens jouent avec son propre argent – comme Michael Blackson peut l’attester – il trouve cela amusant quand cela arrive aux autres. Nous savons que Cinquante est une question de divertissement et nous savons qu’il tirait son avantage de se laisser entraîner dans du bœuf. Mais depuis qu’il a juré de ne pas avoir de problèmes en 2020, il doit juste commenter le drame en marge.

La championne légère Gervonta Davis s’est retrouvée dans un cornichon et Fifty l’adore. Davis a été accusé d’avoir écrit un chèque contrefait pour plus de 250 000 $ de bijoux. Shyne Jewelers poursuit le jeune homme de 25 ans pour “[acting] intentionnellement et avec une intention malveillante. ”

Cinquante captures d’écran d’un article rapportant cette histoire et la publiant sur Instagram afin d’exprimer son respect pour les manières changeantes de Davis. “Tank commence à être mon combattant préféré”, a écrit le rappeur, faisant référence à Davis par son surnom. “Je m’en fous de ce qu’il a fait. Ran off sur la prise deux fois 🏃‍♂️💨 LOL Tu dois faire attention à B.”

Le procès de bijoux n’est pas le seul souci de Davis. Il a été arrêté et inculpé aujourd’hui de violence domestique, après avoir été capturé sur vidéo en train d’agripper agressivement la mère de son enfant lors d’un match de basket de charité. Cinquante devraient choisir un autre favori.

